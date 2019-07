Lösen Sie das Rätsel online

Waagerecht:

6 Nischenverkehrsmittel? Mit Listeinstreuung ausgeführter Um-die-Ecke-Gedanke 12 Die leisen Töne der Durtonleiter des Lebens 14 Querfeldein-Spazierers Hürde hier und da 16 Nicht unerlasslich in der Welt der Vorschriftgelehrten, die zu kennen 17 Gilt was auf den Märkten von Amman, Belgrad, Tunis beispielsweise 20 Der Nutzen von Arbeitsplätzen? Maßgeblich in bedeutungsschwangerer Rede 21 Ob ihr wohl schwante, dass sie einst bei Michelangelo & Co. im Bilde sein würde? 22 Ein Stichpunkt im Reisealphabet der britischen Küstenfauna 23 Sommertäglich: Bei den Leuten am 4 senkrecht kommt Freude auf, bei den anderen er 24 Ward den Ägyptern als hohe Macht aus der Wüste geschickt 25 Der Floristen liebster Krauskopf 26 Heckmeckert so lange in die Runde, bis Wohlwollen geschwunden 28 Völlig belanglos, was Sie hier eintragen! 30 Lesestoff mit Mäuse-Lock-Effekt 33 Stärker schon in Grenoble als die 21 waagerecht in Leer 34 Wo "America first" gilt, wann geht’s um den rest of the world? 36 Draufgabe zur Becherware für Dielenbesucher 37 Vom großen Gefallen spricht der Bittende, von ihr der höfliche Helfer 43 Unebenes Pfädchen – von einem kennt man drei Millenniumswerke 44 Auf der Vor-Urlaubs-Einkaufsliste einst in vor-digitaler Ära 45 Bei Anstoßnehmers Kummer kleingeschrieben: Geschöpf der Nacht 46 Erlauben den kronenfreien Blick aufs Himmelblau 47 Spielen eine tragende Rolle im Vorleben der Rosinen 48 Reservenspeicher im klassischen Karawanenbetrieb

Senkrecht:

1 Geldflut? Zweite von drei Surferfreuden? Extremefernes Phänomen im Elektromagnetismus 2 Heißt fast wie der Fluss, der ihr Wasser gen Cuxhaven trägt 3 Manch einer nimmt den Weg vom Gemüse- in den Biergarten 4 Ein Lieblingsort, wenn Sommerhitze glüht 5 Überseekammer, nach Tradition der Alten in Rom 6 Ein oberflächlicher Spaß im Dranhänge-Modus 7 Wohlgehütete Stationen der Prozenteentwicklung 8 In den Niederlanden entdeckt: Tiroler Ort mit Innblick 9 Lehrt das Sich-Versenken zum Vom-Denken-Ablenken 10 Kurz gesagt: vom Fernhörer häufiger gewählt als 1 senkrecht 11 In zig Nestern zu finden irgendwie, und zwar stets an Plätzen des Übergangs 12 Was die Spanne im Zeitlichen, ist der im Räumlichen 13 Meist nur als einer angesehen, wenn ins Aufblickfeld geraten 15 Bei Ausbeuteaktionen in tropischen Wäldern von zentralem Interesse 18 Ein Fall von kreativer Hirnaktivität 19 Der eine läuft, der andere rollt hinterher 27 Wertet den Griff auf, den Rasen eher nicht 29 Mehr oder weniger raumgreifende Elemente in Tiergärtners Welt 31 Experte der Geselligkeitsaskese 32 Korrekter Ort für einen 11 senkrecht im Ackerländlichen 35 Gut dessen mit einem hohen 20 waagerecht für Moral 36 Make-up für Decke und Wand 38 Aus dem Knurren herauszuhören: Der will nicht ... spielen! 39 Zeigt Blattkante, als wäre er einer Dämonenfauna entsprungen 40 Amtl.: trennt bei Verh. den neuen vom alten Namen 41 Gewöhnlich fehlt ihm zum Glück ein Blatt 42 Gern als Erste genannt in der Persönlichkeitenmaterie

Finden Sie im Kreuzworträtsel das Lösungswort der Woche (diesmal 30 waagerecht). Es ergibt sich, wenn Sie die Buchstaben des in der Mitte des Kreuzwortgitters abgebildeten Wassertieres (in einer geeigneten Reihenfolge!) mit den Buchstaben in den getönten Feldern kombinieren. Ein Beispiel: Aus THERM, einer QUALLE im Bild und LE ergibt sich THERMALQUELLE.

Lösung von Nr. 2492 (Sommerrätsel Folge 2, ZEITmagazin Nr. 28/2019):

Waagerecht:

6 FISKUS 10 APFELBAUM 16 "D-Otter" und DOTTER 17 PRASSEN 20 "braut (Bier)!" und BRAUT 21 TARNKAPPE 22 PIETAET 23 bibl. Prophet JONA 24 PREMIER(-minister) 25 anziehender SOG z. B. von Meeresströmungen 26 INTERESSENKONFLIKT mit Seestern 29 ein RAD schlagen 30 ATZE in T-, K-atze 32 FLURE 33 JACK Nicholson in "Besser geht’s nicht" 35 ROI = König (franz.), in He-roi-smus 36 DETROIT 38 ROSAROT des Morgenhimmels 43 NEER 44 RISS 46 BEEREN 47 ALOIS, verw. mit Louis(-Philippe) 48 RIA in Sama-ria, Ria-lto 49 OPER in Bistr-oper-sonal 50 NEBENMANN 51 ebenso und EBENSO

Senkrecht:

1 TITANIA (Shakespeare, "Ein Sommernachtstraum") 2 GURK 3 WARP-Antrieb ("Star Trek") 4 WESPEN 5 AURAR mit Aura, ehem. Münzen zur isländ. Krone 6 FOTOGRAFEN 7 STRANDKORB 8 KEN in Anden-ken-laden 9 SPA in Ent-spa-nnung 11 PAPPKARTON 12 LEIM 13 Zug-ABTEIL 14 MAESTRO 15 "Autor-Eisen" und AUTOREISEN 18 SEROTONIN 19 NEIL Patrick Harris ("How I Met Your Mother"), Neil Young 27 Schreibfeder und Spiral-FEDER im Kugelschreiber 28 "Kur Ios": KURIOS 31 ZIESEL mit Esel 32 FERIEN aus f-e-i-e-r-n 34 "Dawson’s CREEK" 37 TRAN 39 SEE in Rei-see-rfahrung 40 Fels "Lange ANNA" und Anna-berg-Buchholz 41 RAM = Random Access Memory 42 norweg. Könige OLAV 45 SPOT in Spot-t