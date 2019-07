In der Bamberger Herrenstraße 1 beginnt jeder Tag mit dem Glasreiniger. Als Erstes beseitigt die Assistentin des Kunsthändlers Christian Eduard Franke-Landwers nämlich jene Spuren, die platt gedrückte Nasen am Vorabend auf der Schaufensterfläche hinterlassen haben. Überraschend ist es nicht, dass viele Menschen sich auch nach Ladenschluss näher ansehen wollen, was da so opulent präsentiert wird: Schreibsekretäre aus polierten Hölzern mit kostbaren Einlegearbeiten, Kommoden mit ziselierten Beschlägen, dazu Leuchter, Porträts in schweren Goldrahmen und venezianische Spiegel.

Das ist das Prinzip der "Kunst- und Antiquitätenwochen", die dieses Jahr zum 24. Mal in die fränkische Stadt locken: Es ist ein Highlight genau zu jener Zeit, wenn anderswo Galeristen am Strand liegen und die Auktionshäuser Sommerpause halten. Auch diesmal wird in Bamberg wieder viel los sein, vom 23. Juli bis zum 23. August. Dann ist der Kunsthandel mehr oder weniger durchgehend geöffnet, dazu gibt es Spezial-Ausstellungen im Diözesanmuseum, Vorträge und Konzerte. Man stärkt sich mit Rauchbier, probiert Rostbratwürste und schlendert durch die Gassen, vorbei an restaurierten Fassaden von Bürgerhäusern, Adelspalais und kleinen Läden.

Madonna auf Mondsichel, gefertigt etwa um 1500. Erhältlich bei Wenzel Kunsthandel Bamberg © Hannes Riedel

Attraktiv ist das besonders für Wagner-Freunde aus dem nahen Bayreuth. Amerikaner, Franzosen und Briten machen während der Festspielwochen gern einen Ausflug, tagsüber. Missfällt mal eine Inszenierung der Meistersinger oder des Rheingolds, spürt man das angeblich in Bambergs Geschäften umgehend: Dann ist dort plötzlich mehr los.

Was in der als Weltkulturerbe ausgezeichneten Stadt an Kunst und Antiquitäten geboten wird, ist immer bewährt. Christian Eduard Franke-Landwers, Spezialist für hochwertige antike Möbel, ist stolz darauf, nicht weniger als vier Arbeiten der berühmten rheinischen Familie Roentgen zeigen zu können. Der Aufsatzsekretär aus der Werkstatt des David Roentgen ist furniert in Nussbaum und Ahorn und üppig dekoriert mit Blüten und Bouquets in unterschiedlichsten Hölzern. Auffallend ist die mit einer Ledertapete bezogene Schreibplatte, so unversehrt, als sei darauf höchstens mal ein kurzer Liebesgruß verfasst worden. 285.000 Euro erwartet Franke-Landwers dafür.

"Ich kaufe nur Dinge, von denen ich etwas verstehe, und ich lerne jeden Tag dazu", sagt er und erklärt, dass er nie mit Kommissionsware operiere, sondern besondere Stücke suche und kaufe, die dann in der Restaurierungswerkstatt aufgearbeitet und vorsichtig restauriert, also geleimt, poliert, mit originellen Stoffen bezogen und zum Leuchten gebracht würden.

Weniger raumgreifend, aber kaum weniger erlesen ist eine Schatulle in sattem, leuchtend rotem Lack. Mitten darauf turteln in einer prunkvollen Kartusche Ariadne und Dionysos. Das Kästchen stammt aus der Werkstatt der Familie Martin, die die Technik dieses Materials im Paris des 18. Jahrhunderts perfektionierte. Der Preis für das Stück: 14.600 Euro. Möglicherweise diente es dazu, Spiel-Jetons aufzubewahren. Zu "jeuen" war bekanntlich eine Hauptbeschäftigung des französischen Ancien Régime.