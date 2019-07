Als ich zum ersten Mal einen Captcha-Test machte – das muss so im Jahr 2007 gewesen sein, ich war in meinen Dreißigern, hatte kein WLAN, zum Surfen ging ich ins Internetcafé –, fand ich die Abfrage grotesk. "Ich bin kein Roboter." Natürlich nicht. Ich begriff nicht, warum ich Google erst noch davon überzeugen sollte. Inzwischen habe ich ein Smartphone mit Flatrate und vielen Apps. Und ich bin mir meiner Überlegenheit nicht mehr so sicher. Maschinen tun Dinge, die man ihnen bis vor Kurzem kaum zugetraut hätte. Sie können zentimetergenau einparken, sie übersetzen Hebräisch in Echtzeit, sie komponieren Klavierwerke im Stil von Johann Sebastian Bach. Lauter Fähigkeiten, die ich auch gerne hätte. Und was tue ich? Immer weniger. Leider.

