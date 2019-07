Stellt man sich die deutsche Wirtschaft als Kreuzfahrtschiff vor, sieht die Lage etwa so aus: Im Maschinenraum qualmt es bedrohlich, doch auf dem Sonnendeck herrscht prima Stimmung. Niemand spürt dort, in den Restaurants oder im Spa-Bereich irgendein Problem. Für die meisten Menschen auf diesem Schiff fühlt sich alles ganz normal an.

Erst wenn man Leute trifft, die sehr spezielle Maschinen herstellen, bekommt man ein Gefühl dafür, dass auf diesem Schiff etwas nicht in Ordnung ist. Leute wie Carl Martin Welcker, 58, den Präsidenten des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Er sieht mit großer Sorge, wie sich die Auftragslage in seiner Branche immer mehr verschlechtert. Das betrifft auch sein eigenes Unternehmen, die Alfred H. Schütte GmbH in Köln.

Die 1880 von Welckers Urgroßvater gegründete Firma baut sogenannte Mehrspindeldrehautomaten, das sind Maschinen, mit denen man Bauteile für Fensterheber, Airbags, Kugellager oder Zündkerzen in millionenfacher Stückzahl herstellen kann. Auf der einen Seite der Maschine schiebt man eine Metallstange hinein, auf der anderen kommen in rasendem Tempo Metallkörper für Zündkerzen heraus. Von den etwa eine Milliarde Zündkerzen, die auf der Welt pro Jahr benötigt würden, entstünden mehr als 80 Prozent auf seinen Maschinen, erzählt Welcker stolz.

Die Erfolgsgeschichte hat nur einen Haken: Sie spiegelt die Vergangenheit. Die Gegenwart sieht weniger glänzend aus. Denn viele seiner Kunden wollen Welckers Maschinen plötzlich nicht mehr haben. Sie stornieren Aufträge und bestellen keine neue Ware mehr. Wie stark der Rückgang ist, will der Unternehmer nicht verraten, aber ein Teil seiner 600 Mitarbeiter in Köln ist schon seit Mai in Kurzarbeit. Es fehlt schlicht an neuen Aufträgen.

Damit steht die Alfred H. Schütte GmbH nicht allein da. Quer durch den Maschinenbau brechen vielen Firmen plötzlich die Aufträge weg. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres schrumpfte der Wert der neuen Bestellungen in der Branche um neun Prozent, berichtet Welcker. Der Rückgang ist so rasant, dass sein Verband die Prognose für das laufende Jahr zweimal nacheinander senken musste – das gab es zuletzt während der Finanzkrise. Inzwischen erwartet der VDMA für dieses Jahr einen Produktionsrückgang von zwei Prozent. Es qualmt also schon heftig in dieser Branche. Das ist ein Alarmzeichen für die deutsche Volkswirtschaft, auch wenn auf den oberen Decks noch niemand den Rauch riecht.

Die meisten Maschinenbau-Unternehmen sind kaum bekannt. Sie produzieren keine Konsumartikel, keine Autos, kein Bier und keine Teppiche – sondern die Maschinen, mit denen man Autos, Bier oder Teppiche herstellen kann. Genau darin ist Deutschland aber Weltspitze: im Bau hochkomplexer Anlagen und Maschinen. Das macht den Kern der deutschen Industrie aus. Kein anderer Industriezweig beschäftigt mehr Mitarbeiter als der Maschinenbau, nicht die Autoindustrie und nicht die Chemie. Rund 1,1 Millionen Arbeitnehmer verdienen ihr Geld mit der Produktion von Produktionsanlagen. Und keine Branche verkörpert so sehr das typisch deutsche Erfolgsmodell: Mittelständler, nicht Konzerne, bedienen mit hochspeziellen Produkten den Weltmarkt. Die rund 6500 kleinen und mittelgroßen Firmen im Maschinenbau erwirtschaften etwa 80 Prozent ihres Umsatzes im Export – wenn alles gut läuft.

Die Unternehmen stecken zwischen Donald Trump und Greta Thunberg in der Klemme

Doch die Krisensignale in dieser Schlüsselbranche mehren sich. VDMA-Präsident Welcker warnt seine Kollegen: "Da ist ein Sturm im Anmarsch, und ihr müsst die Luken dicht machen!" Wie auch immer man es beschreibt, als Qualm im Maschinenraum oder heraufziehendes Unwetter: Die Aussichten für die beschäftigungsstärkste Industrie des Landes verschlechtern sich in beunruhigendem Tempo.

Der Grund dafür liegt nicht in der Wirtschaft selbst. Das ist anders als in den beiden letzten großen Krisen. Im Jahr 2000 waren zuerst die Börsenkurse abgestürzt, im Jahr 2007 brach der US-Häusermarkt zusammen, beide Male reagierte darauf die Politik. Diesmal ist es andersherum, diesmal steht die Politik am Anfang der Probleme, und die Wirtschaft reagiert.