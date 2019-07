Fünf Minuten dauert in Bietigheim-Bissingen die Autofahrt vom McDonald’s bis zum Bahnhof. Shindy ist schneller. Er braucht für die 2100 Meter sicher nur zwei Minuten, denn er tritt das Gaspedal seines Sportwagens durch (Mercedes-S-Coupé, Farbe "Koksweiß"), Kickdown nennt sich das, und rast los. Weil er sich für den Größten hält und weil Bietigheim-Bissingen sonst nicht so viele Freizeitaktivitäten zu bieten hat.

Michael Schindler, Sohn eines Deutschen und einer Griechin, ist 30 Jahre alt und unter dem Pseudonym Shindy zu einem der erfolgreichsten Rapper in Deutschland aufgestiegen, außerdem zum Bestsellerautor (seine Autobiografie stand auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste) und zum Fashion-Influencer (er war auf dem Cover des Männermagazins GQ). Im Gegensatz zu den meisten anderen Erfolgsrappern inszeniert Shindy sich aber nicht als pöbelnder Stadtschreiber von Berlin, Frankfurt oder Hamburg, markiert nicht den Harten, will niemanden mehr verprügeln.

Shindy braucht das alles nicht, er kommt nämlich aus der schwäbischen Provinz: Bietigheim-Bissingen, Stuttgarter Speckgürtel, rund 43.000 Einwohner, Arbeitslosenquote unter drei Prozent, das Bundesgartenschaugelände von 1989 blüht noch immer. Shindys neues Album Drama ist der inoffizielle Soundtrack zu diesem Städtchen.

Nach Berlin ziehen? Kam für ihn nicht infrage. Wenn er in der Hauptstadt war, wohnte er im Hotel. Er hat, glaubt man seinen Angaben, in einem Jahr 50.000 Euro für Hotelübernachtungen ausgegeben, am liebsten in seinem Stammhaus: dem Waldorf Astoria am Kurfürstendamm. Das ist die Welt des arroganten Gewinnertypen Shindy. Er rappt langsam, gelangweilt, seine tiefe Stimme klingt schon ganz angekratzt, als könnte er sich kaum noch dazu herablassen, uns seinen Shindy-Lifestyle zu erklären. Seine Lieblingsthemen sind schöne Frauen, mit denen er in schönen Restaurants isst, teure Kleidung und schnelle Autos, mit denen ein Kickdown vom Fast-Food-Restaurant bis zum Bahnhof richtig Spaß macht. Trotzdem gehört Drama zu den interessantesten Deutschrap-Alben, die 2019 bisher erscheinen sind. Die Musik orientiert sich oft am bouncenden Brachial-Hip-Hop der Nullerjahre, aber die Sounds sind jetzt reduzierter, sie wirken unaufdringlich wie Shindys 700-Euro-Designer-Sweater ohne Aufdruck. Wer genau hinhört, erkennt die musikalischen Feinheiten, die seine schläfrige Stimme stützen. Und anstatt einfach nur die Namen von Luxusmarken ins Mikrofon zu brüllen, wie es jüngere Rapper inzwischen tun, pflegt Shindy noch die Kunst der Pointe. Er ist ein smarter Angeber: "Sechzehn Uhr Frühstück, Espresso bei Wempe / Wo immer ich auch hinkomme: kalte Getränke."

Außerdem erzählt Drama, das ist im Angeber-Rap selten, eine aufschlussreiche Geschichte. Sie handelt von Deutschland, von Macht und der Provinz. Bei seinem alten Label, da sei es irgendwie nicht nur um Musik und Platten gegangen, kokettiert Shindy auf dem neuen Album. Sein altes Label war in Berlin, seine Chefs hießen Bushido und Arafat Abou-Chaker. Die beiden haben sich inzwischen zerstritten, Bushido steht unter Polizeischutz, Arafat Abou-Chaker saß zwischenzeitlich im Gefängnis. Und Shindy geriet zwischen die Fronten. "Halb Berlin", so fasst er die Sache zusammen, "will mich jetzt fallen sehen wie die Mauer." Das ist das titelgebende "Drama", unter dem er sich irgendwie wegducken muss, ohne als Verlierer dazustehen. Wie kann ihm dieses Kunststück gelingen?

Nun: Shindy hat es aus dem Waldorf Astoria zurück nach Bietigheim-Bissingen geschafft. Und auf seinem neuen Album erklärt er uns jetzt dreist, dass da sowieso mehr los ist als in Ambassador-Suites und Hauptstadtrestaurants. Die deutsche Provinz, nur noch das Endlager für die kulturell abgehängte Mittelschicht? Nicht mit Shindy: "Bietigheim-Sunshine, hier ist das Gras grüner."

Und er hat sogar recht. Seine Heimatstadt hat der deutschen Popwelt nicht nur die Band Pur geschenkt, sondern gleich noch zwei weitere ultraerfolgreiche Rapper: Rin und Bausa, ebenfalls arrogante, aber charismatische Markenfetischisten. Und dann herrschen, den Warnungen zum Trotz, in Deutschland nicht Neuköllner Gangster, sondern immer noch schwäbische Familienunternehmen. Liegt nicht das Machtzentrum unserer Bundesrepublik tatsächlich irgendwo bei Bietigheim-Bissingen? Der traumhafte Wohlstand, die angenehmen Privilegien, die ökonomische Power – alles, was Rapper dieser Gesellschaft abtrotzen wollen, hier unten am Automobilstandort gibt’s genug davon für alle. Anderswo nur den Länderfinanzausgleich.

Shindy hat Deutschland nämlich besser verstanden als seine Rap-Kollegen, die jene Autos nur kaufen, mit denen man in Bietigheim-Bissingen, Affalterbach und Zuffenhausen reich wird. "Deinen krassen Porsche seh ich alle zwei Minuten hier", ruft er ihnen gelangweilt zu. Während die anderen sich in Ghetto-Koks-Paläste träumen, weiß Shindy, was eine gute Wohnlage wirklich ausmacht: "Links wohnt ein Innenarchitekt, rechts wohnt ein Kieferchirurg." Und wo Berliner Rapper von Pablo Escobar und Al Pacino schwärmen, redet Shindy lieber über Eberhard Bezner und Wendelin Wiedeking. Bezner war Geschäftsführer des Bekleidungsherstellers Olymp mit Sitz in Bietigheim-Bissingen, das Unternehmen produziert langweilige Herrenhemden für Männer im mittleren Management und verdient damit sehr viel Geld ("Die ganze Stadt riecht nach Milliarden dank Olymp"). Wiedeking wiederum war Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. Rapper behaupten gern, dass es da, wo sie herkommen, nur zwei Optionen gibt: Gangster werden oder Musiker. Shindy rappt: "Wo ich herkomme, gibt’s nur zwei Optionen: Porsche und Daimler."

Der unterkühlte, gelangweilte, arrogante Rapper, der es niemandem mehr beweisen muss – auf seinem neuen Album perfektioniert Shindy diese Kunstfigur. So gelangweilt kann er natürlich nur sein, weil er in einer Gegend lebt, in der Wohlstand immer greifbar war. Aus jeder seiner Zeilen spricht auch die Gewissheit: Selbst wenn es mit der Musik nicht mehr läuft, er könnte sich beim Daimler ans Band stellen und würde mehr verdienen als die meisten Start-up-Heinis und Kleindealer in Berlin. Mehr als die meisten Rapper sowieso.