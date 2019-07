Dieser Saal ist ein Schicksalsort. Immer sind sie hergekommen, seit Jahrzehnten, um zu feiern, Hochzeiten, Taufen, Jubiläen und manchmal auch einfach nur so. Der Saal gehört zu einem Gasthof in dem kleinen ungarischen Ort Somberek, nicht weit weg von der kroatischen Grenze, sehr weit weg von deutschen Diskussionen über den richtigen Lebensstil. Magdalena war völlig klar, dass sie hier ihren sechzigsten Geburtstag feiert, hier hat sie ihren Mann kennengelernt, hier hat sie nächtelang getanzt. Magdalena hat diesen Ort nicht vergessen, obwohl sie schon viele Jahre die Hälfte ihrer Zeit in Deutschland arbeitet, sich um alte Menschen kümmert, die nicht mehr allein zurechtkommen.

Das Konzept der Feier ist schlicht. Eine große Tafel. Musik: live und temperamentvoll. Dekoration: eher wenig. Alkohol: eher viel. Essen: eher sehr viel. Die Platten für das Buffet biegen sich, Spanferkel, Rindersteaks, Hühnerbeine. Magdalena erklärt die Philosophie eines ungarischen Festes. Man rechnet großzügig aus, was die Gäste verzehren und trinken werden – und nimmt von allem das Doppelte. Von allem zu viel, sagt sie, das ist ganz wichtig. Grenzen hat jeder zu Hause, sagt Magdalena, bei einem Fest darf das keinen Platz haben.

Szenenwechsel. Eine Erinnerung an ein Frühstückslokal in der amerikanischen Stadt Orlando, bekannt durch ihre Vergnügungsparks. Ich wollte nur eine Kleinigkeit frühstücken, einen Kaffee und was dazu, ein Sandwich vielleicht. Aber es gab nichts Kleines in dieser amerikanischen Straße, die ganz weit weg war von der amerikanischen Fitness-Industrie. All you can eat war die Parole der Lokale. Iss, so viel du kannst. Für ein paar Dollar. Ich ging rein, und es war der Horror: Ein Sammlungspunkt sehr, sehr dicker Menschen, kaum in der Lage, vom Tisch aufzustehen, muss aber sein, Nachschub ist angesagt, kostet ja nichts, fettige Eier mit fettigem Speck, Würste, Pfannkuchen mit tropfendem Sirup. Friss, bis du stirbst. Wer eine Filmszene für diese Art Apokalypse braucht, findet sie hier.

Was ist der Unterschied dieser beiden Szenen? Der Unterschied ist, dass es in dem ungarischen Dorf um einen hinreißenden Abend geht voller Lebensfreude, um Genuss und, ja, auch um Fülle. In Orlando geht es um Verzweiflung und um die Unfähigkeit, wahnwitzige Gewohnheiten zu ändern. Nichts ist in diesem Frühstückslokal weiter weg als der Genuss. Die Menschen hier zerstören sich – und auch die Welt um sich herum.

Man muss schon genau hinschauen, um die Gegensätze zwischen Somberek und Orlando zu verstehen. Es geht hier um den schmalen Grat zwischen Glück und Unglück, und da empfiehlt es sich, sorgfältig zu sein. In Somberek reden wir nicht vom Alltag, sondern von einem besonderen Moment, der orchestriert wird. Die Besucher des Festes wissen das, sie kommen, um mit der Jubilarin zu feiern, aber auch, um auf eine bestimmte Art aus sich herauszugehen, um etwas zu finden, was nicht zu planen ist. Sie wissen, dass solche Gelegenheiten selten sind und dass ein Fest auch über das eigene Leben Auskunft gibt, als eine Art Thermometer der eigenen Glücksverfassung.

Es gibt neuerdings einen Blick auf die Welt, der solche Differenzierungen als lächerlich verwirft. Es ist eine Haltung, welche die Moral zur wichtigsten Waffe erklärt. Und zwar eine Moral – nicht übertrieben! –, bei der es um Leben und Tod geht. Um Gesundheit oder Krankheit, um Überleben oder Zerstörung. Man diskutiert nicht mehr verschiedene Lebensstile und erträgt andere Meinungen, nein, es geht immer gleich ums Ganze. Wer nicht mitmacht, wer anders lebt, versündigt sich. Man versteht keinen Spaß, wie soll man auch, wenn der Weg zwischen Hölle und Paradies entscheidet.

Dieser Blick nimmt an den beiden Szenen in Somberek und Orlando das Gleiche wahr: Übergewichtige Menschen essen wieder mal zu viel. Dieser Blick hat reichlich Ratschläge im Gepäck, auch für Magdalena und ihre Gäste: Schaut euch an, ihr müsst euren Lebensstil ändern, schnellstens. Wegen der Gesundheit, der Tiere, der Umwelt. Was sollen die vielen Platten mit fettem Essen? Wäre eine leichte Quiche nicht sogar leckerer? Was soll das Übermaß – seht ihr nicht, dass Weniger das neue Mehr ist? Und: Könnt ihr wirklich nur lustig sein, wenn ihr euch volllaufen lasst? Das Rauchen haben wir euch doch schon ausgetrieben – seid gewiss: Die anderen Sachen (Alkohol, Fleisch) werden folgen.