Der erste Kontakt mit einem Tierbesitzer ist meist sehr kurz, am Telefon höre ich oft nur ein Schluchzen. Bevor ich ein verstorbenes Tier abhole, erkundige ich mich, wie schwer es ist – einen Schäferhund könnte ich nicht allein in mein Kühlfahrzeug tragen, da nehme ich einen Kollegen mit. An der Tür sage ich immer "Hallo" und nie "Guten Tag". Denn es ist ja kein guter Tag. Mit den Angehörigen bespreche ich, ob sie das Tier beerdigen oder einäschern lassen wollen. Manche wünschen sich eine Seebestattung oder einen Diamanten, gepresst aus der Asche. Aber da bin ich vorsichtig. Die Leute sind durch den Wind, da könnte ich ihnen alles verkaufen.

Ralf Hendrichs 66, ist Geschäftsführer des Tierfriedhofs Tierhimmel in Teltow bei Berlin

Manche Leichname sind schon aufgebläht, andere hat der Tierarzt nach der OP nicht mehr zugenäht, und nach Unfällen muss ich schon mal Körperteile einsammeln. Das alles ist nicht schön, aber es gilt, das Würdigste draus zu machen. Im Hygieneraum wasche, föhne und bürste ich das Tier und wickle es in ein weißes Leinentuch, sodass es wirkt, als schliefe es. Dann lege ich es in einen Weidenkorb, obendrauf eine Rose. Im "Raum der Stille" können sich die Angehörigen verabschieden. Mal kommt nur Herrchen oder Frauchen, oft sind Kinder dabei, und manchmal feiern Hundesportvereine richtige Messen. Ich warte vor der Tür – es wäre schamlos, dabeizustehen, wenn die Leute Rotz und Wasser heulen. Nach einer halben Stunde klopfe ich vorsichtig an.

Die Tiere bestatten wir im Tuch, in "Ökosärgen" aus einer Art Pappmaschee oder in Urnen aus Salz, die sich rasch zersetzen. Auf Wunsch halte ich eine Grabrede. Bis vor zwei Jahren hat ein evangelischer Pfarrer hier Tiere gesegnet, und manche Hunde liegen mit dem Kopf in Richtung Mekka. Eine Tierbestattung ist für die Besitzer oft schlimmer als die eines Menschen. Zur Beziehung zu einem Tier haben sich die meisten entschieden. Einen Menschen dagegen müssen Sie in jedem Fall beerdigen, ob Sie ihn mochten oder nicht.

Oft muss ich auch selbst eine Träne verdrücken. Ich kann nachvollziehen, was in den Leuten vorgeht. Unser Hund starb damals an einem Giftköder. Der einzige Tierfriedhof in der Nähe hatte eine lange Warteliste. So wurde er in der Tierkörperbeseitigungsanstalt geschreddert und verbrannt. Tagelang haben wir geheult. Dann sagte meine Frau: "Wir eröffnen jetzt unseren eigenen Tierfriedhof." Das war 2003. Heute bestatten wir bis zu 4.000 Tiere im Jahr – Hunde und Katzen, aber auch Schildkröten, Papageien oder Goldfische. Meine Immobilienfirma habe ich inzwischen verkauft, um mich ganz dem Friedhof zu widmen.