Auf den Rolltreppen, in den Fahrstühlen, als sich am Morgen alles zum Straßburger Plenarsaal des EU-Parlaments wälzte, hörte man immer wieder die Ankündigung der "Rede ihres Lebens". Die Kellnerinnen in der Cafeteria streckten die Daumen hoch.

Und tatsächlich hatte Ursula von der Leyen vor den 747 Abgeordneten zum Sprung ohne Fallschirm angesetzt. Nicht bloß hatte sie ihr Amt als Verteidigungsministerin aufgegeben. Von der Leyen, von der Grüne, Sozialdemokraten und Linke zuletzt immer wieder behauptet hatten, sie werde zur Präsidentin von Gnaden der Rechtspopulisten, warf sich mit vollem Risiko in die Arme der anderen, ebendieser "Proeuropäer".

"Unser Planet braucht Hilfe", stellte sie fest, forderte "a European Green Deal", den Kohleausstieg, eine CO₂-Steuer, die Bekämpfung des Plastikmülls – man konnte förmlich sehen, wie die Grünen, die von der Leyen längst öffentlich fallen gelassen hatten, hier in Bedrängnis kamen. Klimaschutz sei ja schön und gut, ließen sie sich dann vernehmen. Aber was denn mit dem Artenschutz sei? "Frau Ministerin. Sie haben in Hannover gelebt, ich auch. Ich habe dort die Schmetterlinge gezählt", hatte Sven Giegold gesagt. "Sie sind nicht mehr da. Ihre Rede ist gut. Ihre Inhalte sind nicht gut genug."

Auch den Sozialdemokraten kam von der Leyen weit entgegen: europäischer Mindestlohn, eine europäische Arbeitslosenversicherung, Schutzgarantien für arbeitslose Jugendliche, Vertiefung der Wirtschaftsunion. Da mussten eher viele aus der christdemokratischen EVP-Fraktion, die von der Leyen von Anfang an unterstützt hatten, schlucken.

Das Europa der neuen Kommissionspräsidentin ist ein gut gelauntes – eine Gesellschaft, in der man "sein kann, wer man ist, leben, wo man will, lieben, wen man will, und so hoch streben, wie man will". Zwar blitzte gelegentlich eine kleine Reverenz an diejenigen auf, denen all die Veränderungen der letzten Jahre "Angst und Unsicherheit" bereiten. Aber viel bekamen sie von der Ministerin nicht, die Rechtspopulisten, denen sie angeblich so weit entgegengekommen war.

"Ich kann das gar nicht glauben", machte sich ein Abgeordneter der konservativen EKR-Fraktion (Europäische Konservative und Reformer) auf dem Flur vor den Aufzügen Luft. "Sie legt sich den Grünen völlig zu Füßen, ohne Rücksicht auf den ganzen Rest! Was sollen denn Leute bei uns auf dem Land sagen, die von der Kohle leben? Sind die keine Europäer?"

Am Telefon zeigte sich auch ein weiterer Abgeordneter der EKR schwer enttäuscht. Von der Leyen habe bei ihrem Fraktionsbesuch den Eindruck erweckt, sie werde es mit den Rechtsstaatsverfahren, die gegen Polen und Ungarn wegen diverser Verstöße angestrengt worden waren, nicht ganz so "fanatisch" nehmen wie der sozialdemokratische EU-Spitzenkandidat Frans Timmermans. Auch habe sie zugesagt, die Osteuropäer nicht weiter mit der Forderung nach Aufnahme von Flüchtlingen zu piesacken. Doch davon sei nun keine Rede mehr. Stattdessen habe sie mit leuchtenden Augen von dem syrischen Flüchtling erzählt, den sie selbst 2015 aufgenommen hat.