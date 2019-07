Es ist eine Nachricht, so sensationell, dass man misstrauisch wird. Ein Team aus Forschern will das Altern besiegt haben: An neun Männern testeten sie einen Mix aus Medikamenten, die eine Drüse – den Thymus – zum Wachstum anregt. Normalerweise verkümmert die mit dem Alter. Stimmt, was in der noch unveröffentlichten Studie steht, gelang es, sie zu reaktivieren. Der Effekt: Die Männer waren hinterher körperlich jünger als auf dem Papier. Unser Reporter Christoph Drösser hat einen der Versuchsteilnehmer in San Francisco gesprochen.

DIE ZEIT: Herr Pellissier, wie sind Sie auf die Verjüngungsstudie aufmerksam geworden?

Hank Pellissier: Rund um San Francisco gibt es eine ganze Menge von Seminaren und Konferenzen über Anti-Aging. Ein Freund hörte bei einem dieser Meetings, dass Greg Fahy von der Biotech-Firma Intervene Immune Probanden suchte, also habe ich Greg kontaktiert. Der meinte, ich sei mit meinen 65 Jahren der perfekte Kandidat für das Experiment.

ZEIT: Haben Sie sich schon vorher mit Methoden beschäftigt, die das Leben verlängern sollen?

Pellissier: Ich versuche, mich fit zu halten, ich bin seit einiger Zeit Vegetarier, und ich verfolge die Forschungen auf diesem Gebiet. Ich bin also gern zum Versuchskaninchen in der Studie geworden.

ZEIT: Sie zählen sich auch zu den Transhumanisten. Was ist das?

Pellissier: Diese Frage beantworte ich gern mit einem Scherz: Transhumanisten sind Menschen, die ewig leben wollen und dafür bereit sind, zu Robotern zu werden. Das ist ein bisschen gemein. Transhumanisten sind an der Zukunft interessiert und daran, mit technischen Mitteln unser Leben zu verlängern, unser Gehirn zu verbessern und uns physische Fähigkeiten zu verleihen, die wir jetzt noch nicht haben.

ZEIT: Es geht also nicht nur um ein längeres Leben?

Pellissier: Überhaupt nicht. Ich habe mich zum Beispiel zunächst für die Steigerung der Denkkraft interessiert und einen Thinktank mit dem Namen Brighter Brain Institute gegründet. Es gibt auch psychedelische Transhumanisten, die wollen die Wahrnehmung der Wirklichkeit mit psychedelischen Drogen erweitern. Andere nehmen Medikamente, welche die Leistung des Gehirns verbessern sollen. Ich bekam irgendwann das Gefühl, dass Transhumanisten vor allem reiche weiße Männer sind, die 200 Jahre alt werden wollen. Deshalb habe ich einen gemeinnützigen Verein gegründet, der mit Menschen in Uganda arbeitet. Deren Traum ist es, 55 zu werden. Es kann nicht sein, dass diese Fortschritte nur Milliardären zugutekommen.

ZEIT: Haben Sie schon früher Mittel geschluckt, um fitter zu werden?

Pellissier: Ich habe auch Medikamente genommen, welche die Hirnleistung steigern sollen, bin dadurch aber nicht schlauer geworden. Ich trinke Molkenprotein und habe mit Soylent experimentiert, diesem flüssigen Nahrungsersatz.

ZEIT: Das machen viele Amerikaner.

Pellissier: Ich bin nicht so extrem wie andere aus der Lebensverlängerungsszene, die wirklich alles ausprobieren. Es ist witzig, eine Menge dieser Leute, die ewig leben wollen, halten sich nicht fit und ernähren sich nicht vernünftig. Auf einer dieser Anti-Aging-Konferenzen hat jemand in der Pause Pizza bestellt, das fand ich verrückt. Meine Familie ist sehr aktiv. Sport treiben und auf die Ernährung achten, das sind praktische Ratschläge, die jeder befolgen sollte. Aber für viele Transhumanisten ist das wohl zu langweilig.

ZEIT: Wie hat man Ihnen die Teilnahme an der Studie schmackhaft gemacht?

Pellissier: Man hat uns erklärt, dass die Thymusdrüse mit dem Alter immer kleiner wird. Greg sprach von dem legendären Bodybuilder Jack LaLanne, der im Alter von 96 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben ist. Sein Immunsystem sei aufgrund des Alters zu schwach gewesen. Durch die Behandlung werde die Thymusdrüse wieder stark genug, sodass man nicht mehr an solchen Infektionen sterbe. Meine Großmutter ist an einer Lungenentzündung gestorben, und deshalb dachte ich, dass es eine gute Idee wäre. So wurde ich einer der neun Thymonauten, so hat Greg uns genannt. Er hat uns sogar T-Shirts mit diesem Schriftzug gemacht.

ZEIT: Man hat Ihnen aber nicht versprochen, Ihre Lebensuhr zurückzudrehen?

Pellissier: Nein, es ging nur um diese Thymusdrüse. Ich wusste bis dahin nicht einmal, dass ich eine hatte.