Die Entscheidung, eine Straße zu bauen, die niemand braucht, fällt an einem Freitagmorgen Anfang Juni in Raum 2.400 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. Die Abgeordneten des Rechnungsprüfungsausschusses im Bundestag diskutieren über Krankenhausabrechnungen und Steuervorteile von Prepaid-Kreditkarten. So steht es im vertraulichen Sitzungsprotokoll. Dann kommt der Moment, auf den viele im Raum seit mehr als einem Jahr warten, Tagesordnungspunkt 17: "Auf unnötigen Ausbau der Bundesstraße 303 bei Schirnding verzichten".

Es geht um eine Ortsumgehung in Franken, 4,1 Kilometer lang. 33 Millionen Euro sollte der Ausbau von zwei auf vier Spuren kosten, Fertigstellung des ersten Bauabschnitts im November 2020. Das war der Plan des Bundesverkehrsministeriums, das den Bau finanziert. Doch im Mai 2018 stoppten die Abgeordneten des Ausschusses die Bauarbeiten, weil der Bundesrechnungshof das Projekt bemängelte. Die Beamten hatten festgestellt, dass die B 303 bei Schirnding gar nicht ausgelastet ist: Schon heute könnten dreimal so viele Autos darauf fahren. Die Erweiterung sei "unwirtschaftlich", schreiben die Beamten, die Berechnungen des Bundesverkehrsministeriums seien "nicht belastbar, intransparent und unvollständig".

Anders gesagt: Der Ausbau der B 303 ist überflüssig.

Vor der Abstimmung kommt es im Ausschuss zu einer kurzen Diskussion: Die Grünen-Abgeordnete Ekin Deligöz sagt, ihr sei die Notwendigkeit des Vorhabens noch immer nicht klar. Enak Ferlemann, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, antwortet und wirbt noch einmal dafür. Dann genehmigt der Ausschuss mit großer Mehrheit den Ausbau.

Sucht man eine Antwort auf die Frage, warum diese Straße gebaut wird, führt sie direkt hinein in das Bundesverkehrsministerium. Es ist zuständig für den Erhalt und die Planung der Infrastruktur in Deutschland: für Straßen und Schienen, für Kanäle und den Flugverkehr, für Radwege und für Breitbandkabel. Jedes Jahr verteilt es rund 30 Milliarden Euro – und könnte das Land damit vorbereiten auf eine Zukunft mit selbstfahrenden Autos und emissionsfreiem Verkehr.

Doch in den vergangenen Jahren machte das Haus andere Schlagzeilen: Da war sein Umgang mit dem Dieselskandal, in dem Strafen für die Hersteller nie ernsthaft erwogen wurden. Da waren die Ausfälle bei der Deutschen Bahn und der lahmende Breitbandausbau. Zuletzt geriet das Haus durch das Scheitern der Pkw-Maut unter Druck. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und dessen Vorgänger Alexander Dobrindt hatten das CSU-Projekt gegen große Widerstände durchgesetzt. Nun hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Pläne vor wenigen Wochen endgültig gestoppt, es drohen hohe Entschädigungszahlungen.

Der Ausbau der B 303 im fränkischen Nirgendwo mag dagegen wie eine Bagatelle wirken. Tatsächlich steht der Fall aber sinnbildlich für die Arbeit des Bundesverkehrsministeriums, seit es vor fast zehn Jahren von der CSU übernommen wurde: Es funktioniert glänzend, wo es um die Durchsetzung von Einzelinteressen geht, und versagt regelmäßig bei der Lösung großer verkehrspolitischer Fragen, die das ganze Land betreffen. Was läuft da nur schief?

Eine Woche nach der Entscheidung des Ausschusses zur B 303 empfängt Enak Ferlemann, CDU, in seinem Büro in Berlin-Mitte. Seit 2009 ist Ferlemann parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Unter drei Ministern hat er in dieser Zeit gearbeitet, alle aus der CSU. Ferlemann blieb.

Fragt man ihn nach den Herausforderungen der deutschen Verkehrspolitik, berichtet Ferlemann vom globalen Schiffs- und Flugverkehr, von Wasserstoffmotoren für Pkw und von batteriebetriebener Binnenschifffahrt. "Da sind wir überall auf einem guten Weg", sagt Ferlemann. Nur einen Vorwurf könne man seinem Ministerium machen: "Dass wir unsere guten Taten nach außen nicht noch besser darstellen."