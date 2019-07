Wissenschaft könnte ein Anker der Zuverlässigkeit in einer Welt von Lügen und Fake-News sein. Könnte. Doch leider hat sich die Leitinstanz der Moderne selbst angreifbar gemacht. Immer wieder geraten Forscher wegen manipulierter Studien in die Kritik; die Ergebnisse vieler Arbeiten lassen sich in unabhängigen Wiederholungen nicht nachvollziehen ("reproduzieren"); die Ausrichtung ganzer Forschungszweige folgt weniger dem unabhängigen Wissensdrang als dem Strom des Geldes; und der Prozess der Begutachtung von Studien (Peer-Review) scheint notorisch fehleranfällig.

Wahrscheinlich wird weltweit noch immer weitgehend seriös geforscht, aber allein der Verdacht auf Schmu erschüttert die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft an sich. Nach langem Zögern erkennt die scientific community nun immer mehr, dass sich daran etwas ändern muss.

In Brasilien will sich, weltweit einmalig, die biomedizinische Forschung im August einem Reproduzierbarkeitstest unterwerfen. Wie Nature berichtet, wollen 60 Laboratorien an 43 Forschungsstandorten in einer konzertierten Aktion 100 Experimente "nachkochen". Es wird um die Reproduzierbarkeit von Gensequenzierungen gehen, um Verhaltensstudien bei Nagern und um Stoffwechselanalysen. Die Hoffnung ist, dass die rigorose Überprüfung Hinweise darauf liefert, welche Forschungsmethoden besonders eindeutige Ergebnisse bringen. Vorbild war das Reproducibility Project der University of Virginia, bei dem 270 Forscher 100 Psychologie-Studien wiederholten. Dabei erbrachten nur die Hälfte der Versuche dieselben Ergebnisse wie die Vorläufer (ZEIT Nr. 36/18). Ähnliche Initiativen in den Sozialwissenschaften und der Ökonomie kamen auf noch schlechtere Quoten.

Im Grunde sollten Universitäten regelmäßig fremde Forschungsergebnisse überprüfen, das hat im Jahr 2017 auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft noch einmal explizit gefordert. Nur fehlt oft der Anreiz dafür. Am meisten Geld (und Aufmerksamkeit) bekommen schließlich Institutionen und Forscher, die originelle, neue Ergebnisse liefern, nicht diejenigen, die alte Studien reproduzieren. Ein seltener Anreiz war es, als in den Niederlanden für Wiederholungsversuche in den Sozialwissenschaften und der Medizin vor drei Jahren drei Millionen Euro ausgelobt wurden. Allerdings ist auch das nicht viel – verfügt doch die nationale Forschungsorganisation der Niederlande (NWO) über ein Budget von 400 Millionen Euro. In Brasilien müssen die Koordinatoren der Reproduktionsinitiative von der Universidade Federal do Rio de Janeiro gar mit umgerechnet nur 300.000 Euro auskommen.

Eine nicht reproduzierbare Studie ist noch kein Beweis für Betrug. Manchmal entscheiden übersehene Details, wie unterschiedliche Darmmikroben bei Versuchstieren oder die Verunreinigung einer Apparatur, über das Gelingen eines Versuchs. Gerade erst scheiterte Mark Huising von der University of California daran, zwei viel zitierte Studien aus Cell zu bestätigen, bei denen Forscher ein Malariamittel und den Nervenbotenstoff Gaba eingesetzt hatten, um Diabetes zu kurieren. Trotzdem hält Huising die Idee für vielversprechend.

Mitunter aber sind vermeintliche Durchbrüche, die niemand reproduzieren kann, der erste Hinweis auf Foulspiel. So argumentierten viele Experten, dass die gefälschten Stammzellstudien des Koreaners Hwang Woo Suk, der 2005 weltweites Aufsehen erregte, viel früher aufgeflogen wären, wenn Forscher dessen angebliche Erfolge zu reproduzieren versucht hätten. Im Fall des Südkoreaners trug der Skandal einen Namen, der Übeltäter war identifiziert. Oft aber stehen über einer Forschungsarbeit mehr als ein Dutzend Autoren. Wer kann dann für das Fehlverhalten haftbar gemacht werden? Wer muss sich verantwortlich fühlen und alles daransetzen, dass die Publikation ohne Manipulationen auf den Weg kommt? Einen Vorschlag machten nun zwei Wissenschaftler der belgischen Katholieke Universiteit Leuven in Plos One. Sie fanden in einer Analyse von 184 Publikationen, die unter Manipulationsverdacht standen, dass am häufigsten der erstgenannte Autor für das Fehlverhalten verantwortlich war. Die beiden Leuvener forderten deshalb, dass die Verantwortlichkeit generell beim Erstgenannten liegen solle.

Nachträgliche Überprüfungen und Zuständigkeitsfragen sollten eigentlich gar nicht notwendig sein. Im Grunde müsste ein rigoroses, anonymes Gutachterverfahren verhindern, dass unzulängliche oder gar gefälschte Studien überhaupt publiziert werden. Allerdings erscheinen regelmäßig Berichte über Probleme mit dem Peer-Review. Im Jahr 2015 etwa zog der Fachverlag Springer Nature 64 Artikel aus zehn Fachjournalen zurück, nachdem der Peer-Review-Prozess mit gefälschten Gutachten kompromittiert worden war. Manche Gutachter sind auch voreingenommen. So neigen diese nach einer Analyse der Canadian Medical Association dazu, Männern eher Forschungsmittel zuzubilligen als Frauen. Auch erhielten Forscher, die bereits Mittel erhalten hatten, eher weitere Gelder. Als Maßnahme gegen solch eine verzerrte Mittelvergabe will Taiwans Forschungsministerium nun den Gutachter-Prozess verändern. Nicht nur der Name des Bearbeiters soll anonym bleiben, sondern auch der oder die Namen der Antragsteller. Durch diese doppelt verblindete Begutachtung sollen mögliche Interessenkonflikte oder die Vergabe von Mitteln nach Vorlieben vermieden werden. Ob und wann dieses gerechtere System eingeführt wird, ist noch offen.