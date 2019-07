"Jupiter tonans", donnergrollender Zeus: So ist ein Schlüsselkapitel des autobiografischen Romans Der Kaplan von Joseph Bernhart überschrieben. Bernhart, geboren 1881, war mit gerade 23 Jahren in Augsburg zum Priester geweiht worden. Der junge Priester wurde von der kirchlichen Obrigkeit zum Kaplan in Markt Wald im Unterallgäu ernannt. Es war ein Absturz von den himmlischen Höhen der Primiz, der ersten heiligen Messe nach der Priesterweihe, in den allzu irdischen Alltag eines Hilfspriesters auf dem Lande. Der Kaplan fühlte sich überfordert und ausgenutzt. Er wollte weg, am liebsten in eine Stadt mit einer Bibliothek und gebildeten Menschen. Nach einer langen Leidenszeit fasste sich der Kaplan dann doch ein Herz, fuhr nach Augsburg in die Bischofsstadt, wollte reden, mit dem Generalvikar, dem Stellvertreter des Bischofs.

