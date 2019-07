Alexander von Humboldt war vielleicht der erste wissenschaftliche Popstar der Moderne. Zu seinem 100. Geburtstag, zehn Jahre nach seinem Tod, gab es Feiern in New York, Buenos Aires, Paris und Berlin, zu denen Zehntausende Menschen strömten. Seine Bücher waren Bestseller der damaligen Zeit. Und so wurden nicht nur Tiere und Pflanzen, sondern auch Straßen und Städte nach dem Naturforscher benannt – in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt, besonders in Lateinamerika, wohin ihn seine wichtigsten Forschungsreisen führten.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden