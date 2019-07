Meine Freundinnen und Freunde in Algerien sind liberal bis links oder apolitisch; sie sind gläubig, ungläubig oder Kulturmuslime. Zurzeit demonstrieren sie alle für ein offenes, demokratisches Algerien. Wenn ich sie besuche, schallt mir seit vielen Jahren der immer gleiche Vorwurf entgegen: Wie könnt ihr nur mit denen zusammenarbeiten. Das sind doch Rechte! Und wir sind deren erste Opfer.

Mit "ihr" meinen sie uns Westler und speziell uns Liberale und Linke; "die", das sind die Islamisten, für die die Scharia, das "Gesetz Gottes", über dem weltlichen Gesetz steht und ihr Leben bestimmt. Ich erkläre dann meinen Freunden, dass man bei uns bis heute nicht unterscheidet zwischen dem Islam als Glauben und dem Islamismus, der Ideologie. Und dass Menschen wie ich, die den politischen Islam kritisieren, in meiner Welt von so manchen Linken und vor allem von "islamischen Feministinnen" plus Sympathisantinnen und Sympathisanten als "Rassisten" beschimpft werden.

Alice Schwarzer Jahrgang 1942, ist Gründerin und Herausgeberin der Zeitschrift Emma. Sie hat mehrere Bücher zum Thema veröffentlicht, darunter Die Gotteskrieger und die falsche Toleranz und Der Schock – die Silvesternacht in Köln. Zuletzt erschien von ihr Meine algerische Familie (Kiepenheuer & Witsch).

Denn das ist ja der infame Trick der Islamisten seit der ersten Stunde: Sie setzen die Kritik an ihrer Ideologie gleich mit einer Kritik am Islam an sich, an allen Musliminnen und Muslimen. Und die westlichen Linken, von denen viele von Beginn an sympathisiert haben mit dem politischen Islam, machen das mit. So bejubelte zum Beispiel der französische Philosoph Michel Foucault die "iranische Revolution" als "die modernste und verrückteste Form der Revolte". Dass dabei von Anbeginn an die Frauen entrechtet waren, hat nicht nur ihn nicht sonderlich gestört.

Der Linken war ihr revolutionäres Subjekt, das Proletariat, verloren gegangen. Sie ersetzte es geschmeidig durch "die Muslime" – die sind für sie seither die neuen "Verdammten dieser Erde". "Die westliche Linke und uns verband der Hass auf den Schah, auf den Imperialismus und auf Amerika", schreibt die iranische Schriftstellerin Chahla Chafiq, die sich bis heute als Linke und als Feministin versteht. Rückblickend schreibt die Soziologin: "Wir haben die Diktatur bekämpft, aber nicht begriffen, dass der neue Iran ein totalitäres Regime wurde. Auch ich habe die Gefahr nicht gleich erkannt." Chafiq flüchtet 1984 ins Exil nach Frankreich.

Ich war wenige Wochen nach der Machtübernahme Chomeinis mit einer Gruppe Französinnen, dem Comité Simone de Beauvoir, in Teheran. Wir waren den Hilferufen von Feministinnen gefolgt, die wie Chafiq die Ankunft des Ajatollahs zunächst bejubelt hatten. Doch dann kam der 8. März 1979 und das Dekret: "Die Frauen dürfen nicht mehr nackt in die Ministerien kommen. Sie können arbeiten, aber nur verschleiert." Was von nun an für alle Berufs- und Bildungsbereiche galt.

Seither ist das Kopftuch, die Verhüllung des "sündigen" Haares und Körpers der Frau, das identitätsstiftende Symbol der Islamisten. In den ersten Jahrzehnten schlugen die Revolutionswächter so mancher Frau das verrutschte Kopftuch mit Nägeln in den Schädel. Das ist heute anders. Ganz anders? "Viel lockerer", so heißt es. Anfang 2019 allerdings wurde in Teheran die international geachtete Menschenrechtlerin und Anwältin Nasrin Sotoudeh zu 38 Jahren Gefängnis und 148 Peitschenhieben verurteilt. Ihr Vergehen: Sie hatte es gewagt, vor Gericht Frauen zu verteidigen, die gegen den Kopftuchzwang und für Frauenrechte demonstrierten.

Damals, im April 1979, haben wir mit allen Parteien gesprochen. Mit den empörten Feministinnen (die ausnahmslos wenig später tot waren oder im Exil) wie mit den islamischen Frauenrechtlerinnen (von denen auch nur wenige überlebt haben) und den Töchtern und Ehefrauen der neuen Machthaber. Letztere waren beeindruckende Frauen, tief verschleiert im schwarzen Tschador, mit Gesichtern wie in Granit gemeißelt. Unterm Tschador hatten sie im Kampf gegen den Schah nicht selten die Kalaschnikow verborgen. Auf unsere Fragen antworteten sie ganz offen, genau wie die neuen politischen Führer. "Ja, selbstverständlich Einführung der Scharia!" – "Ja klar, Steinigung bei Ehebruch (der Frau) oder Homosexualität." Das stehe so im Koran. Und dazu lächelten sie liebenswürdig. Sie haben aus ihren Absichten keinen Hehl gemacht. Man hätte es wissen können.

Zurück in Deutschland, habe ich in Emma und in der ZEIT geschrieben, was ich gehört und gesehen hatte. Meine Reportage endete mit den Worten: "Diese Frauen waren gut genug, für die Freiheit ihr Leben zu riskieren – sie werden nicht gut genug sein, in Freiheit zu leben." Prompt schallte es mir entgegen: "Schahfreundin!", "Rechte!". Das war neu.

Wie war das eigentlich noch kurz zuvor, in den Siebzigerjahren in Deutschland? Da lebten schließlich schon über eine Million Türkinnen und Türken bei uns. Aber Kopftücher waren kein Thema. Mehr noch: Dass Türken Muslime waren, war kein Thema. Es war ihnen selber egal, oder aber sie betrachteten es als ihre Privatsache. Ihr Glaube existierte in der öffentlichen Wahrnehmung nicht.