Von einem Politiker erwarten heute viele Menschen, dass er für etwas steht. Am besten für etwas, das verlässlich ist, das bestehen bleibt. Bei diesem Politiker ist das ganz einfach: Er ist der Politiker mit Tourette. Er hat eine Krankheit, mit der er sofort auffällt. Egal, wohin er kommt, er kann dagegen nichts machen. Er sagt nicht "Du Arschloch", "Geile Maus", "Heil Hitler". Er sagt nichts von dem, was man mit dem Tourette-Syndrom in Verbindung bringt, einer neuropsychiatrischen Krankheit, bei der einige Patienten den Drang haben, obszöne oder anstößige Wörter auszusprechen.

Die Symptome dieses Politikers sind andere: Er kneift die Augen zusammen, er streckt die Zunge raus, er stößt einen Kiekser aus. Sein Kopf schlägt für einen Moment zur Seite, sein Oberkörper kippt nach vorn. Wenn er sich mit jemandem unterhält, zuckt sein Arm immer wieder in Richtung seines Gesprächspartners; manchmal sieht es so aus, als langte er seinem Gegenüber ins Gesicht. Er hat diese Tics alle paar Sekunden. Besonders stark sind sie, wenn in seiner Nähe ein Gegenstand ist, dessen Berührung eine Folge hat, ein Risiko ist. Sitzt er an einem Tisch mit Kerze, zuckt seine Hand immer wieder zur Kerze. Sitzt er an einer Steckdose, zur Steckdose. Sitzt er an einem Notfallhammer, zum Notfallhammer. Es sind Momente, die ein Politiker lieber nicht erlebt. Momente des Kontrollverlusts.

Es fühle sich an wie beim Niesen, sagt er. Man spüre, dass mit dem Körper was passiere, aber man könne es nicht verhindern.

Er betritt einen Garderobenraum im Bockenheimer Depot, einer Spielstätte des Schauspiels Frankfurt. Neben der Tür steht sein Name: Bijan Kaffenberger. Er zieht sich ein weißes Hemd an, einen knallig blauen Anzug, gekürzt auf leichtes Hochwasser, und weiße Sneaker. Es ist das Outfit, mit dem er gleich auf die Bühne gehen wird. An diesem Abend im Frühjahr 2019 ist die Generalprobe eines Stücks, in dem Bijan Kaffenberger – man spricht ihn "Bidschan" aus – in einer Rolle auftritt, die ihm sehr vertraut ist. Er spielt sich selbst: den Politiker mit Tourette.

Das Theaterkollektiv Rimini Protokoll ist bekannt für seine Inszenierungen, in denen Menschen ihre persönliche Geschichte erzählen. Kaffenberger hatte sofort Lust mitzumachen, als die Anfrage kam. Der Text, den er auswendig lernen musste, ist aus Gesprächen zwischen der Regisseurin und ihm selbst entstanden.

Kaffenberger geht in seiner Garderobe den Text durch, draußen im Saal beginnt die Probe. Es spielen noch zwei andere Tourette-Kranke mit. Der eine stößt immer wieder diese Wörter aus: "Du Arschloch", "Geile Maus", "Heil Hitler". Der andere wirft den Kopf zur Seite und miaut. Mit all dem, was sie hier auf der Bühne beabsichtigt und unbeabsichtigt tun und sagen, sind sie im Theater die Attraktion. So sagen sie es selbst. Draußen in der echten Welt ist es anders: Da sind sie vielleicht ebenfalls eine Attraktion, vor allem aber, auch das sagen sie selbst, sind sie ein Störfaktor.

Der eine erzählt: Sein Haus stehe in zweiter Reihe, er arbeite zu Hause. Der andere kommentiert: "Das ist der Klassiker, du hast dich zurückgezogen, hast dich verschanzt." Sie reden über einen Streit mit den Nachbarn, die sich von "Arschloch"-Rufen so belästigt fühlen, dass sie juristisch dagegen vorgehen; von der Qual, als Besucher in einem stillen Theatersaal zu sitzen; von dem Wunsch, wie eine Fliege an der Wand zu sein und einfach nur zu beobachten.

Sie reden von der Sehnsucht, endlich mal nicht im Rampenlicht zu stehen.

Und dann: Auftritt Bijan Kaffenberger. Er sagt: "Meine Bühne ist der Hessische Landtag. Ich habe ein Direktmandat und stehe ständig in der Öffentlichkeit. Für mich wäre es ein Erfolg, wenn ich mal ’ne Headline über den Inhalt meiner Rede bekäme und nicht über die Tatsache, dass ich zucke, wenn ich rede." Er stellt sich an ein Rednerpult, einen Nachbau des Originals im Hessischen Landtag, und erzählt, dass er dort kürzlich seine erste Rede gehalten habe. Und genau wie im Landtag zuckt auch jetzt wieder Kaffenbergers Hand hoch, kippt sein Kopf in Richtung Pult, einmal, noch einmal und noch einmal. Aber darüber spricht Kaffenberger in diesem Augenblick nicht. Er sagt nur: Im Landtag sei er nach vorn gegangen, habe einen Schluck Wasser getrunken, sein Manuskript in die Hand genommen und mit der Rede begonnen. Es ging um den Digitalpakt, passend zu seinem Spezialthema "Digitale Infrastruktur und Digitalisierung".

Kaffenberger macht im Theater schnell klar: Er ist keiner, der sich versteckt. Er sagt nicht, dass er unter dem Tourette leidet, er sagt, dass es ihm nützt: "Einen Vorteil hat das Tourette für mich definitiv: Sie werden mich nicht vergessen. Tourette ist mein unique selling point."

Einen Politiker mit Tourette gab es hierzulande noch nicht. Bijan Kaffenberger ist der erste. Im vergangenen Jahr hat er bei der hessischen Landtagswahl ein Direktmandat geholt: 28,3 Prozent, das waren neun Prozentpunkte mehr, als seine Partei, die SPD, in seinem Wahlkreis Darmstadt II an Zweitstimmen bekam. Kaffenberger, am Wahltag 29 Jahre alt, hatte sich gegen eine etablierte CDU-Politikerin durchgesetzt, eine frühere hessische Kultusministerin, was wohl auch daran lag, dass er schon während des Wahlkampfs zu einem Medienstar geworden war. Er ist es bis heute. Und egal, wer über ihn schreibt, egal, wo er auftritt, immer ist es Thema: sein Tourette. Den "Mann mit dem Tic" nannte ihn die Märkische Oderzeitung. Als den "Politiker, der nicht nur bei Wahlergebnissen zuckt", kündigte man ihn im Fernsehen an. Auch dieses Dossier würde es nicht geben, hätte er kein Tourette.

In einer Zeit, in der die Politiker unter Dauerbeobachtung stehen, ist das Verhältnis von Politik und Krankheit zweideutig. Ein kranker Politiker kann sich nicht mehr verstecken. Wird die Kanzlerin plötzlich von einem Zittern überfallen, zoomen sofort die Kameras an sie heran, und im selben Moment beginnt eine Diskussion im Land darüber, ob sie noch geeignet für ihr Amt sei. Aber eine Krankheit, ein Kontrollverlust, der das Imperfekte zum Vorschein bringt, macht auch menschlich, nahbar. Der thüringische CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring geht offensiv mit seiner Krebskrankheit um. Seitdem er eine Mütze trug, weil er durch die Chemotherapie seine Haare verloren hatte, wurde er bundesweit bekannt. Auch dem Landtagsabgeordneten Kaffenberger hilft seine Tourette-Krankheit, Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Öffentlichkeit verbindet Kaffenberger mit dem Tourette-Syndrom, so wie sie Claudia Roth mit bunten Klamotten verbindet und Angela Merkel mit Blazer und Raute.