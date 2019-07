Wer mit Lufthansa oder Turkish Airlines oder einer anderen Linie verreist, besteigt sehr wahrscheinlich irgendwann eine Maschine des Herstellers Boeing. Doch seit beim Absturz zweier Flugzeuge des Modells 737 Max 346 Menschen ums Leben kamen, sind diese Modelle nicht mehr darunter. Selbst die 42 neuen Maschinen, die jeden Monat in der 100.000-Einwohner-Stadt Renton am Lake Washington aus den Produktionshallen rollen, bleiben am Boden. Hinter Zäunen und Mauern ragen dort allerorten Heckflossen großer Jets empor. Dutzende der Flugzeuge stehen vor Fabrikhallen, auf Rollfeldern, ja sogar auf Parkplätzen zwischen Minivans und SUVs.

Der Flugzeugtyp darf nach den Unfällen erst einmal nicht eingesetzt werden. Gut hundert Jahre nachdem William Boeing, der Sohn eines deutschen Einwanderers, das Unternehmen 1916 in der Nähe von Renton gründete, steckt es in einer schweren Krise. Die Unglücke und die folgende Zwangspause für alle 737-Max-Maschinen kosten den Konzern Milliarden Dollar. Schon bevor das Unternehmen am Mittwoch (nach Redaktionsschluss der ZEIT) seine neuesten Ergebnisse meldete, war klar: Eine Ikone der amerikanischen Wirtschaft ist angeschlagen. Boeing könnte seine führende Position in der Luftfahrtindustrie verlieren. Die US-Wirtschaft würde das schwer treffen, etwa Zulieferer wie den Mischkonzern General Electric, der im Rahmen eines Joint Ventures die Turbinen der Max herstellt. Und natürlich träfe es Städte wie Renton und Everett, wo viele Menschen schon in der dritten Generation bei dem Flugzeugbauer beschäftigt sind und wo Boeing mit 70.000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber der Region ist. Dazu kommen noch Zehntausende Jobs bei Zulieferern und bei Einzelhändlern, Restaurants und sonstigen Dienstleistern, die von der Luftfahrtindustrie mitgetragen werden.

Cindy Petosa etwa betreibt die Sunnyside Preschool, einen privaten Kindergarten. Die meisten Eltern sind Ingenieure oder Verwaltungsangestellte bei Boeing. "Ich hoffe, dass sich das Problem schnell löst und wir keinen Einbruch erleben", sagt die Mittvierzigerin beim monatlichen Treffen lokaler Geschäftsleute in einem mexikanischen Restaurant in Everett. In der Industriestadt am Puget Sound, die im 19. Jahrhundert den Spitznamen "Stadt der Schlote" hatte, befindet sich Boeings Hauptwerk mit dem – wie das Unternehmen stolz verkündet – größten Gebäude der Welt, in dem die 747, die 767, die 777 und die 787 Dreamliner gebaut werden. Der Komplex ist so gigantisch, dass sich Wolken unter der Decke bilden würden, gäbe es kein Entlüftungssystem.

4,9 Milliarden Dollar hat es Boeing gekostet, Airlines dafür zu entschädigen, dass sie die Flugzeuge nicht einsetzen konnten.

Über das "Problem" redet hier niemand gerne. Boeing selbst hat, laut Mitarbeitern, diese angehalten, nicht mit der Presse über Firmeninterna zur Max zu sprechen. Öffentlich bekannt gemacht hat das Unternehmen: Bisher hat das Flugverbot Boeing 4,9 Milliarden Dollar gekostet durch Vergünstigungen und Leistungen an Fluggesellschaften, weil sie bereits ausgelieferte oder bestellte Maschinen seit März nicht einsetzen können. Außerdem wird Boeing an der Max durch Kostensteigerungen 2,7 Milliarden Dollar weniger verdienen als bisher kalkuliert. Dazu kommen die Zahlungen an die Angehörigen der Absturzopfer. Boeing hat ihnen 100 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Niemand weiß, ob das ausreichen wird. Ebenso wenig, wie es weitergeht. Zwar hat der Vorstandschef Dennis Muilenburg vergangene Woche erklärt, er erwarte eine neue Zulassung der 737 Max durch die Flugaufsicht bis Jahresende. Tatsächlich sind die Untersuchungen der Behörden aber nicht abgeschlossen. Auch sie könnten noch Strafen verhängen.

Das Neugeschäft ist ebenfalls betroffen. Anfang des Monats zog die saudische Billiglinie Flyadeal ihre Bestellungen für die Max in Höhe von 5,9 Milliarden Dollar zurück. Stattdessen wollen die Saudis nun 50 Airbus A320neo ordern. Für Boeing ist das bitter: Der europäische Erzrivale Airbus hat damit nach sieben Jahren, gemessen an den ausgelieferten Flugzeugen, wieder die Marktführerschaft übernommen.

Boeings Niedergang fügt sich ein in eine größere Entwicklung. Das Unternehmen ist der letzte jener erfolgreichen US-Industriekonzerne, die einst den Amerikanischen Traum für ihre Mitarbeiter möglich machten. General Electric, General Motors, Kodak oder Hewlett Packard boten sichere Jobs, die Millionen Amerikanern ein eigenes Heim, eine Betriebsrente, Gesundheitsversorgung und die Ausbildung der Kinder ermöglichten. Anders als heute bei Technologiekonzernen wie Facebook, Apple oder Google vergaben sie diese Jobs auch an Mitarbeiter, die keine Spezialkenntnisse vorweisen konnten. Die meisten der alten Industrieunternehmen sind heute nur mehr ein Schatten ihrer Vergangenheit.

Eine Krise bei Boeing würde diesen Trend verschärfen. Der Konzern hat 13.000 Zulieferbetriebe in den USA. Sie machen jährlich rund 45 Milliarden Dollar Umsatz mit dem Unternehmen. Nach dessen Schätzung hängen bei den Zulieferern 1,3 Millionen Arbeitsplätze an Boeing. Hinzu kommen die 137.000 US-Mitarbeiter bei Boeing selbst.

Gemessen am Dollarwert ist der Konzern zudem Amerikas größter Exporteur. Sollte Boeing seine führende Rolle in der Luftfahrt durch die Krise endgültig abgeben müssen – neben Airbus gehört Chinas Comac zu den Wettbewerbern –, würden die USA auch als Handelspartner an Bedeutung verlieren, warnt Loren Thompson, Chef des Lexington-Instituts, eines industrienahen Thinktanks. Nach Maschinen und Mineralöl sind Flugzeuge der drittgrößte Exportposten der USA. Boeing macht mit 70 Milliarden Dollar die Hälfte davon aus. "Wenn wir über Boeing reden, reden wir über die Zukunft Amerikas in der globalen Wirtschaft", sagt Thompson.