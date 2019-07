Ein Doppeldecker mit Pannen

Es war eines der großen Wahlkampfversprechen, mit denen Boris Johnson 2008 ins Londoner Rathaus eingezogen war: Er, der neue Bürgermeister, würde den Bewohnern der Stadt ihre "Routemaster" zurückbringen. Die roten Doppeldeckerbusse galten als Symbol von Swinging London, seit 1956 waren sie kreuz und quer durch die Stadt gekurvt. Sie wurden millionenfach fotografiert und gingen in die Popkultur ein.

Schon 2005, drei Jahre vor Johnsons Amtsantritt, stellten die Kultfahrzeuge ihren Dienst endgültig ein, nur als Hochzeits- oder Partyfahrzeug kann man sie noch mieten. Sie waren technisch hoffnungslos überholt und obendrein ziemliche Dreckschleudern. Ausgerechnet eine EU-Richtlinie zwang die Londoner Verwaltung zudem, den gesamten Busbetrieb der Stadt auf moderne Niederflurtechnik umzustellen, um auch Rollstuhlfahrer und gebrechlichere Bürger befördern zu können.

Dabei wurden auch schnöde Gelenkbusse eingesetzt, wie sie durch jede x-beliebige europäische Stadt fahren. Die erfüllten zwar ihren Zweck. Geliebt wurden sie von den Londonern und den Besuchern der Hauptstadt aber nie.

Johnson versprach, die alten Doppeldecker neu aufzulegen, was erst einmal nach keiner allzu schlechten Idee klang – hätten die modernen Modelle sich nicht als Fehlkonstruktion entpuppt.

2012 kamen die Ersten der neuen Routemaster zum Einsatz, sie fuhren mit einer Mischung aus Diesel- und Elektroantrieb. Die Busse hatte einen stolzen Preis: 350.000 Pfund pro Fahrzeug. Viel schlimmer allerdings war, dass der neue, alte Bus zwar als Touristenattraktion taugte, aber nicht als Fortbewegungsmittel durch den dichten Londoner Stadtverkehr.

Im Inneren der Doppeldecker entwickelte sich im Sommer enorme Hitze, insbesondere, da sich in der ersten Baureihe kein Fenster öffnen ließ. Und auch der noch vor einigen Jahren fortschrittliche Antrieb der Busse gilt mittlerweile als überholt.

Johnsons Nachfolger im Bürgermeisteramt, Sadiq Khan, entschloss sich deshalb im Dezember 2016, keine weiteren Routemaster zu bestellen. Die Rechnung für Johnsons Prestigeprojekt zahlten die Londoner trotzdem: knapp 300 Millionen Pfund für 800 Busse, heute umgerechnet 339 Millionen Euro.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Eine Brücke ins Nirgendwo

London und New York verbindet seit je eine Rivalität. Die beiden Finanzmetropolen wetteifern um Geld und Ruhm – und um die Gunst der Touristen. Wie ein Kind, das dem anderen die Schaufel im Sandkasten missgönnt, neidete Johnson den New Yorker Kollegen ein großes Erfolgsprojekt: die beliebte Touristenattraktion "High Line" im Zentrum Manhattans. Die rund zwei Kilometer lange, ehemalige Güterzugtrasse war seit 2006 schrittweise zu einer Parkanlage umgebaut worden. Heute zieht sie pro Jahr sieben Millionen Besucher an.

Johnson wollte einen derartigen Coup auch für London. Doch ein Areal, das sich dafür eignete, war nicht mehr verfügbar: Das Kingsland-Viadukt im Nordosten der Stadt war bereits als Bahnstrecke reaktiviert worden.

Ein altes Projekt der Schauspielerin Joanna Lumley kam Johnson gelegen. Lumley hatte schon seit einiger Zeit eine "Garden Bridge" über die Themse gefordert, als Gedenkstätte für die verstorbene Prinzessin Diana. Ihre Idee wurde allerdings nie umgesetzt.

Doch dann witterte Boris Johnson die Chance, den Plan für seine Zwecke zu kapern und aus der "Garden Bridge" eine Art Londoner "High Line" zu machen. Im Herbst 2013 verkündeten Johnson und Lumley ihre gemeinsame Vision und stießen sogleich auf großen Widerstand. Gegner des Vorhabens kritisierten die hohen Kosten, den undemokratischen Planungsprozess – und den fehlenden Nutzen der Brücke.

Im August 2017, als Johnson schon gar nicht mehr im Londoner Rathaus saß, wurde das Projekt aufgegeben. Doch schon allein die Planungen hatten 53 Millionen Pfund verschlungen, 43 Millionen Pfund davon stammten aus öffentlichen Kassen.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Ein Turm ohne Besucher

Als Boris Johnson Bürgermeister wurde, stand das Großereignis seiner Amtszeit bereits fest: 2012 würde London die Olympischen Sommerspiele ausrichten. Dafür wurden neue Sportstätten und Bahn-Linien gebaut. Aber nach Johnsons Meinung fehlte in den Planungen etwas Entscheidendes: ein Monument, das auch im Nachhinein an die Olympischen Spiele erinnern würde, so wie der einst für die Weltausstellung in Paris errichtete Eiffelturm. Kleiner ging es für Johnson nicht.

Das Ergebnis lässt sich heute im Londoner Olympiapark besichtigen, zwischen Stadion und Schwimmhalle. Ein zweiter Eiffelturm ist den Erbauern nach Meinung der meisten Beobachter nicht gelungen. Im Gegenteil: Das 115 Meter hohe Bauwerk erinnert an eine Schraube, um die ein Stück Draht gewickelt ist. Johnson selbst bezeichnete den Turm als "mutierte Posaune" und "Wasserpfeife". Sprüche klopfen kann der Mann, so viel muss man ihm lassen.

Angesichts dieses Spotts geriet es fast zur Nebensache, dass auch die Besucherzahlen hinter den Erwartungen zurückblieben. Statt der erhofften 350.000 Besucher kamen im ersten Jahr nach der Eröffnung 2014 nur 123.000 Menschen.

Finanziert wurde der Turm zu großen Teilen von Lakshmi Mittal, dem Vorstandsvorsitzenden des Stahlkonzerns ArcelorMittal. Der reichste Einwohner Großbritanniens steuerte 19 Millionen Pfund bei. Doch die Bürger mussten ebenfalls blechen: 3,1 Millionen Pfund, um genau zu sein. Auch die jährlichen Verluste glichen öffentliche Kassen aus.

Nachdem das Monument 2016 um die längste und höchste Rutsche der Welt ergänzt wurde, was weitere drei Millionen Pfund kostete, stiegen immerhin die Besucherzahlen.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Eine Seilbahn aus den Emiraten

Auch ein weiteres Vorhaben Johnsons erschien auf den ersten Blick nicht völlig abwegig: eine Seilbahn als Teil des öffentlichen Nahverkehrs, komplett finanziert aus Werbeeinnahmen, so ähnlich wie es der Bürgermeister schon bei anderen Großprojekten versprochen hatte.

25 Millionen Pfund sollte die Seilbahn über die Themse kosten. Pünktlich zu den Olympischen Spielen sollte sie eine Verbindung zwischen zwei Wettkampfstätten herstellen. Nach bewährtem Schema fand Johnson für sein Projekt einen zahlungskräftigen Unterstützer aus der Wirtschaft: Die Fluggesellschaft Emirates mit Sitz in Dubai sagte zu, für 36 Millionen Pfund zehn Jahre lang das Sponsoring zu übernehmen. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass der erste Kostenvoranschlag nicht realisierbar war.

Das Ende der Geschichte: Öffentliche Kassen steuerten 24 Millionen Pfund bei. Die Seilbahn wurde zwar rechtzeitig zu den Olympischen Spielen fertig und war unter den Zuschauern des Sportereignisses durchaus populär. Danach brachen die Benutzerzahlen ein. Rund 25.000 Touristen fahren heute im Schnitt pro Woche mit der Emirates Air Line.

Regelmäßige Nutzer gibt es quasi keine, was auch an einem kuriosen Umstand liegt: Pendler müssen bei jeder Fahrt einen Aufpreis für die Nutzung der Seilbahn zahlen.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Ein Palast für die Nation

Der Crystal Palace war der Stolz des alten Großbritanniens: 1851 anlässlich der Weltausstellung im Londoner Hyde Park errichtet, galt der Koloss aus Eisen und Glas als Symbol der britischen Dominanz im 19. Jahrhundert. 1854 wurde der Palast vom Hyde Park nach Lewisham verlegt, wo er im Jahr 1936 zum Entsetzen der Londoner bis auf die Grundmauern niederbrannte – und nicht wieder aufgebaut wurde.

Vor Johnsons Zeit als Bürgermeister waren Pläne für einen Wiederaufbau des Kristallpalasts immer wieder gescheitert. Doch Johnson empfand die Leerstelle offenbar als solche Demütigung der einst so strahlenden Weltmacht, dass er 2013 urplötzlich einen neuen Investor aus dem Hut zauberte: die chinesische ZhongRong Group. Kurz nach einer China-Reise des Politikers erklärten die Immobilienentwickler aus Shanghai ihre Absicht, das Bauwerk in London für 500 Millionen Pfund neu zu errichten. Die Londoner Bezirksverwaltung schloss einen Exklusivvertrag mit den neuen Geldgebern aus China. Und dann passierte lange: nichts.

Erst später wurde bekannt: Die ZhongRong Group wollte das Projekt auf eher chinesische Weise umsetzen: Der Geschäftsplan sollte geheim bleiben, Baugenehmigungen ignoriert werden. Die Investoren wollten das Gelände zwar für 125 Jahre pachten, sich aber nicht an den Verwaltungskosten beteiligen. Die Wunde im Stadtbild – und in den Herzen mancher Londoner – klafft bis heute.