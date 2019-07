Brigitte Kronauer * 29.12.1940 † 22.7.2019 © Markus Scholz/​dpa

Als der Autor dieses Nachrufs vor zehn Jahren die Schriftstellerin Brigitte Kronauer in ihrem Haus in Hamburg besuchte, war er irritiert, weil er den Eindruck hatte, dass der Mann, der ihn eben begrüßt hatte, ein anderer war als der, der nun fragte, ob der Besucher eine Tasse Tee wolle. Doch er beschloss, die kognitive Dissonanz zu ignorieren. Erst als er wieder in der Redaktion saß und ihm klar wurde, dass die Homestory so nicht zu schreiben war, griff er zum Telefon und rief Frau Kronauer an. Sie sagte, mit einer gewissen gnadenlosen Amüsiertheit: "Ich hatte mich schon gewundert, warum Sie gar nicht gefragt haben."

Seit den Siebzigerjahren lebte Brigitte Kronauer in einer Ménage-à-trois, als wäre das eine zwar anspruchsvolle, aber ebendarum auch sehr kostbare Lebensform. Die Mischung aus Delikatesse und Diskretion, aus Unkonventionalität und Formbewusstsein, aus Stil und Exzentrik, aus Radikalität und Traditionsbewusstsein aber ist auch charakteristisch für ihr großes literarisches Werk. Als die deutsche Literatur, die nach 1945 im Zeichen des Kahlschlags gestartet war, den Nullpunkt ihrer stilistischen Ausdruckslosigkeit erreicht hatte, machte Brigitte Kronauer im Jahr 1980 mit ihrem Debütroman Frau Mühlenbeck im Gehäus, der das Gegenprogramm dazu darstellte, auf sich aufmerksam: Eine Manieristin, deren Satzketten von akrobatischer Gewagtheit waren, ergriff das Wort. "Makellose Prosa" bescheinigte Fritz J. Raddatz 1986 Kronauers Roman Berittener Bogenschütze, in dem der Protagonist, ein Liebling der Frauen, der Hohlheit der Leidenschaften nachforscht. In ihrem Roman Zwei schwarze Jäger von 2009 ist von einer Frau die Rede, die einst eine Schönheit war, aber jetzt an den Rollstuhl gefesselt ist. Sie schaut auf ihr Leben zurück: "Das Leben, die Liebe, die Fülle der Jugend! War sie nicht immer auf solche Leuchttürme zugesegelt, und plötzlich merkte sie, wie sie daran vorüberglitt, wie sie nicht mehr in steiler Vorwärtsfahrt die Lichter im Visier hatte, sondern schon, ohne ihnen nahe gekommen zu sein, in voller Fahrt und Entfernung, begierig darauf zurückblickte."

Opulent im Formenspiel, stilistisch überbordend, sprachverliebt durch und durch, alle Klangfarben des Deutschen abrufend, die seit Jean Paul, ihrem großen Vorbild, intoniert worden waren – so wurde Kronauer zur Klassikerin. Stilisten wie Eckhard Henscheid und Martin Mosebach zählten zu ihren Bewunderern. Zwar war sie eine Autorin für die happy few, aber von denen wurde sie wie eine Grande Dame bewundert – und wie eine Grande Dame rauchte sie auch ihre Zigaretten!

Preziös und komisch war ihr Stil, als wären beides natürliche Erscheinungsformen quecksilbriger Intelligenz. Sie war eine Menschenbeobachterin – mit jener gewissen Lust an der Grausamkeit, ohne die man sich den scharfen Blick auf die Welt auch gleich schenken kann. Pageturner waren ihre Romane nicht. Nicht anders als bei der Lektüre von Jean Paul muss man sich Zeit nehmen für jeden Kronauer-Satz und ihn sich von allen Seiten genau anschauen, sonst läuft man Gefahr, die eine oder andere Boshaftigkeit, die sie noch darin versteckt hat, zu übersehen – was schade wäre.

Der Plot indes war ihre Sache nicht. In ihrem letzten Werk Das Schöne, Schäbige, Schwankende (es erscheint in wenigen Wochen) spießt sie diesen Vorwurf selbstironisch auf. Die Erzählerin, selbst Schriftstellerin, teilt ihre Figuren, in Nachfolge von Dantes Göttlicher Komödie, in drei Gruppen ein: Die Schäbigen, heißt es, stürzten von einer akzeptablen Position aus ins "Unerfreuliche", bei den Schönen würde sich erst allmählich "ihr Aufstieg abzeichnen aus der normalen Lebenstrübnis zur lichten Offenbarung", die Schwankenden hingegen würden unentschieden anfangen, "zu einem glänzenden Moment aufsteigen und von dort aus wieder" absinken. Drei Lebenslinien hat die Protagonistin also auf Lager, ein Erzählprogramm, mit dem sie auf den Vorwurf reagiert, "vom sogenannten Plot nichts zu verstehen". Das solle man ihr nicht noch einmal sagen! Mit einem gewissen aggressiven Trotz gibt sie ihrem Manuskript den Titel Glamouröse Handlungen. Natürlich gibt es das nicht: glamouröse Handlungen. Es gibt nur die glamourösen Wörter, die wir dafür finden. Brigitte Kronauer, die Grande Dame der deutschen Literatur, ist nach schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren in Hamburg gestorben.