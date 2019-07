"Die Idee, zelten zu gehen, kam von meiner Frau." © Artwork: Max Kersting, "Familie Schmidt", Acryl auf original Fotoabzug, 2019

Unser Campingurlaub liegt nun zwei Jahre zurück, doch dieser Hering steckt noch immer wie ein Dolch in meiner Erinnerung. Hering ist gar kein Ausdruck, es war ein Eisenpflock, dick wie ein Meißel. Er war mit zwei neongelben Leuchtstreifen markiert und ragte aus dem Boden vor dem Eingang unseres Zelts. Ich weiß nicht, wie oft ich mir die Zehen daran gestoßen habe. Ich wollte ihn herausreißen, aber erstens hätte ich dazu einen Heringszieher oder wenigstens einen Klappspaten gebraucht, und zweitens musste ich für diesen verdammten Hering doch eigentlich dankbar sein.

Unsere eigenen dürren Erdnägel lagen, krumm geschlagen, irgendwo im Chaos unseres Vorzelts. Chancenlos im Kampf gegen den Wurzelboden, hatte ich die Seile in den Bäumen befestigt, schön hoch, damit man darunter hindurchlaufen konnte; die Frontwand unseres himmelblauen 6-Personen-Tunnelzelts hatte ich nach innen versetzt, sodass wir eine überdachte Terrasse hatten, mit Blick zum Meer, nach Westen, volle Breitseite zum Wetter, kurz: Was ich da in den kroatischen Pinienwald bastelte, war aerodynamisch eher ein Drachen als ein Zelt. Und weil wir nicht nur keine Ahnung vom Campen hatten, sondern auch keinen Kocher, keine Töpfe und keine Stühle, saßen wir am dritten oder vierten Abend unseres Urlaubs eine halbe Stunde entfernt in einem Restaurant und sahen nicht, wie sich im Westen der Himmel verdunkelte.

Als wir den Campingplatz erreichten, schlug uns der Sturm ins Gesicht. Pinien bogen sich, Äste krachten herab, das Donnergrollen kam näher und näher. Meine Frau blieb mit den weinenden Kindern im parkenden Auto zurück, ich lief zu unserem Platz. Das Zelt war aufgebläht wie ein Spinnaker bei Sturm, Böen rissen an den Seilen. Doch jemand hatte es in unserer Abwesenheit gesichert: In den Bändern, hoch in die Bäume geknotet, hingen nun Kinderfahrräder und Laufräder, die ihnen den nötigen Zug nach unten gaben. Und im Zeltboden, am Eingang, steckte unser Rettungsanker: ein Hering mit zwei neongelben Leuchtstreifen.

Ohne unsere Nachbarn hätte unser Zelt sich an diesem Abend wahrscheinlich losgerissen und wäre nach einem Tanz durch die Baumkronen als blauer Fetzen auf die Adria hinausgetrieben. Eine obdachlose Campingdebütantenfamilie wäre zur vorzeitigen Heimreise gezwungen worden. Vielleicht wäre es das Beste gewesen.

Die Idee, zelten zu gehen, kam von meiner Frau. Sie war als Jugendliche jeden Sommer im Zeltlager. "Camping ist Teambuilding", hatte sie gesagt – spätestens da hätte ich skeptisch werden sollen. Es ist mir immer verdächtig, wenn Firmen ihre Mitarbeiter zum Bergsteigen oder Rafting schicken, um den Zusammenhalt der Gruppe zu stärken. Und der Alltag mit zwei kleinen Kindern und zwei Berufen ist mir Teambuilding genug.

Zelten ist entsetzlich unkomfortabel. Wir hatten zwei Matratzen: Die eine war zu hart (Isomatte), die andere zu weich (Luftmatratze mit defektem Ventil). Schlafsäcke machen mich nervös, vielleicht ist das ein Geburtstrauma, und wenn ich mich dann überwunden und den Reißverschluss im vierten Versuch von innen zugezogen habe, juckt mir garantiert die Nase. Oder, noch schlimmer, ich muss mal. Sprich: zum Sanitärkomplex. Da schlurfen erwachsene Menschen in Badelatschen, mit Kulturbeutel unterm Arm, zu den Gemeinschaftsduschen, als seien sie auf Klassenreise; vorbei an den Abwaschbecken mit der leise klappernden Schicksalsgemeinde derer, die a) nicht kochen können, b) gestern Abend freihatten oder c) beim Ching Chang Chong verloren haben.

Statt sich im Urlaub eine Auszeit von den lästigen Alltagspflichten zu nehmen, dehnt der Camper sie aus, kompliziert und zelebriert sie. Er verbringt den halben Tag damit, Wasser zu holen, zu kochen, aufzuräumen, abzuwaschen und seine Dinge zu sortieren, es ist ein endloses Packen und Räumen und Suchen. Und wenn er es dann geschafft hat, die Mühsal für einen Moment zu unterbrechen, und mit einem Thermosbecher Kaffee auf seinem Klappstuhl sitzt und in die Ferne blickt, meint er, die große Freiheit zu atmen. Dabei ist der Kaffeemoment doch nur deshalb so gut, weil alles andere beim Zelten so unendlich beschwerlich ist.