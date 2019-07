Die Proteste in Hongkong gehen in die siebte Woche; in der vergangenen Sonntagnacht trat nun eine neue Gruppe von Akteuren auf den Plan: Maskierte Männer in Weiß prügelten in einer U-Bahn-Station mit Bambusstöcken auf Demonstranten und Passanten ein. Es wurden 45 Menschen verletzt. Die Polizei schaute tatenlos zu, was den Verdacht nährt, dass es sich bei dem schlagenden Mob um von der chinesischen Führung angeheuerte Gangs handelte.

Man kennt so etwas vom Festland. Aus der Sicht von Chinas Machthabern überschritten aber auch die Demonstranten am Sonntagabend eine Grenze: Erstmals richteten sie ihren Protest nicht mehr nur gegen die Hongkonger Regierung, sondern zielten mit Eiern und schwarzer Farbe direkt auf das Vertretungsbüro der Zentralregierung, dabei wurde das Emblem der Volksrepublik beschmutzt. Lokalen Medien zufolge zieht die Stadtverwaltung mittlerweile in Erwägung, den Ausnahmezustand über einzelne Bezirke zu verhängen. Auf einen Einsatz der Volksbefreiungsarmee will die kommunistische Führung zwar weiter verzichten, so zitiert die South China Morning Post aus Beratungen in Peking. Die Hongkonger Polizei soll mit hartem Durchgreifen für Ordnung sorgen. Aber ob es damit gelingt, die Stadt wieder unter Kontrolle zu bringen, ist fraglich. Mit jedem Tränengaseinsatz stacheln die Polizeibeamten die Radikalisierung der Demonstranten weiter an.

Die Attacke des Schlägertrupps auf wehrlose Passanten, darunter eine schwangere Frau und Kinder, dürfte die zuletzt abgeebbte Solidarität der Normalbevölkerung mit den Protestierenden wieder stärken. Doch das Klima zwischen Hongkongern und Festlandchinesen wird unterdessen schlechter: Nachdem Peking in den ersten Wochen sämtliche Berichte über die Proteste zensierte, ist es den offiziellen Medien inzwischen gelungen, die Bewegung als Aufruhr separatistischer Unruhestifter darzustellen.

Hongkong - Schlägertrupps greifen Demonstranten an In einem U-Bahnhof haben maskierte Angreifer auf Demonstranten eingeschlagen, die gegen die Regierung protestiert hatten. Die Polizei griff erst nach einer Stunde ein. © Foto: Tyrone Siu/​Reuters

Auf viele Chinesen wirken Bilder von Straßenschlachten verstörend, zu tief sitzt die Angst vor gesellschaftlichem Chaos. Eine Angst, die nicht nur in der Regierung, sondern auch unter den Regierten verbreitet ist.

Allein mit Propaganda ist nicht zu erklären, warum weite Teile der chinesischen Bevölkerung die Proteste in Hongkong ablehnen. Auch weltläufige, gebildete junge Chinesen zeigen wenig Verständnis für die Gleichaltrigen in der Sonderverwaltungsstadt. Die Entschlossenheit der Hongkonger rührt unangenehm an die Tatsache, dass man sich in der eigenen Ohnmacht bequem eingerichtet hat. Und es gibt noch einen anderen Grund: "Hongkonger sind verwöhnte Bälger, die jetzt aufheulen, weil sie den Anschluss verpasst haben", solche Sätze hört man in Peking, Shanghai oder Shenzhen in diesen Tagen oft.

Dahinter steckt die nicht gänzlich unberechtigte Annahme, dass nicht nur die Forderung nach Freiheit die Hongkonger antreibt, sondern auch der Unmut über den fortschreitenden eigenen wirtschaftlichen Bedeutungsverlust. Eine Bedeutung, so argumentieren Festlandchinesen, die Hongkong von den Achtzigerjahren an nur deshalb hatte, weil die ehemalige britische Kolonie Investoren als Brücke zum Festland diente. Damals profitierte Hongkong mehr vom chinesischen Aufschwung als die Regionen im Landesinneren. Inzwischen aber ist das Wachstum in Hongkong auf ein Zehnjahrestief von 0,6 Prozent gefallen, während Metropolen wie Shanghai und Shenzhen davonpreschen.

Das Naserümpfen vieler Hongkonger über rüpelhafte Festlandtouristen verstehen manche in China außerdem als postkoloniale Arroganz. Dass einige Aktivisten sich nicht bloß von der chinesischen Regierung abgrenzen, sondern überhaupt von allem Chinesischen, trägt dazu bei, dass die Gräben tiefer werden.