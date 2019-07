Bestimmt fahre ich auch in diesem Sommer noch wenigstens einmal hinauf nach Dänemark. Viele Male werde ich dabei den Danebrog sehen, die dänische Flagge, die 2019 seit 800 Jahren dort wehen soll, und dann werde ich mich freuen für die Dänen und ihr überaus liebenswürdiges Land.

Meine dänische Beziehung begann mit einem leiernden Krächzen. Dazu muss man wissen, meines Vaters Vater sprach nicht viel. Das machte es umso wirkmächtiger, falls er denn etwas sagte. Eine gute Gelegenheit dazu waren Familienessen, wenn meine Großmutter kochte. Meistens räusperte sich Opa am Ende solcher Mahlzeiten. Er schaute konzentriert. Öffnete dann den Mund und sang mit dünner, im Alter zunehmend krächzender Stimme und in einer fremden Zunge. Dies waren seine Worte: "Tak for mad, tak for mad, tak for mors mad, beste mor i verden, beste mor i verden, tak for mad, tak for mad, tak for mors mad." Das sei Dänisch, erklärte die mittlere Generation uns Jungen, und es bedeute: "Danke für Essen, danke für Mutters Essen, beste Mutter der Welt".

Warum meines Vaters Vater dänisch sang, warum er die Sprache gelernt hatte, wurde nie ganz klar. Wir waren alle normale Kieler, das Dänischste an uns waren unsere Wohnwagendauerplätze auf einem Ostsee-Campingplatz im Dänischen Wohld, einer Landschaft in Schleswig-Holstein. Manchmal wurde gemunkelt, es habe einmal einen Familienzweig in Thisted im Nordwesten der Kimbrischen Halbinsel gegeben, aber niemand weiß, ob das stimmte oder ob meines Vaters Vater es lanciert hatte, um sich mit einer jütländischen Sippschaft zu adeln. Mein ganzes junges Leben hindurch ging das jedenfalls so, Opa bedankte sich in der Sprache unserer nördlichen Nachbarn fürs Essen, und weil er so stets einen Höhepunkt festlichen Zusammenseins markierte und weil er sonst so wenig sprach, sickerte das sichere Gefühl in mich hinein, das Dänische, nicht allein die Sprache, auch die Kultur, sei eine Sache für die besonderen Momente des Lebens.

In meiner Kindheit fuhren wir oft nach Dänemark. Es gab langweilige Möbelgeschäfte, aber immer auch Softeis und viel Lakritz; in Summe gefiel mir das Land schon damals gut. Sobald ich meinen Führerschein und ein eigenes Auto hatte, kamen Romantikbestrebungen ins Spiel. Mitunter, wenn ich unternehmungslustig wirken wollte, weltläufig und kulinarisch interessiert, sagte ich der Frau, die das beeindrucken sollte: "Ich würde dich gern im Ausland zum Essen einladen." Nicht alle sagten gleich Nein. Wenn nördlich von Eckernförde die Ortsnamen mit der Endung auf -by kamen, als wären wir schon drüben im anderen Land oder eher, als käme Dänemark uns entgegen, um uns abzuholen, dann klang das jedes Mal ein wenig fremd für mich und doch so vertraut, dass ich seufzen mochte. Wir fuhren zu Rita nach Kruså, gleich auf der anderen Seite der Grenze. Ich kannte damals, in den Achtzigern und Neunzigern des vergangenen Jahrhunderts, Geschichten von Menschen, die etwa im deutsch-französischen Grenzgebiet lebten. Ein Ausflug auf die andere Seite, das klang dort immer wie Arbeit, nach bestaunenswürdigen Kathedralen, hochwertiger Kunst, nach üppigem Wein und Fleisch mit schweren Saucen. Rita im dänischen Kruså präsentierte sich viel erholsamer. Im Eingangsbereich dieses Supermarktes mit Imbissstand gab es manchmal Holzschuhe im Angebotsständer, damit man gleich ausprobieren konnte, ob man dänisch weich genug in Hüfte und Gemüt war, um in diesem Schuhwerk durchs Leben zu gehen. Und auf all die Aufregung gab es dann einen Hotdog mit einer røde pølse, einer echt dänischen roten Wurst. Mir schmeckte das Zeug, und vielleicht summte ich nach dem letzten Bissen das Tak for mad -Lied. Ob es den Frauen schmeckte, mit denen ich zu Rita fuhr, weiß ich nicht. Ich war zu abgelenkt von der Fahrt und dem Dortsein, um sie zu fragen, und es kam nie zu einem Wiederholungsdate.

Opas Lied war mir wohl auch während des Studiums noch deutlich genug im Ohr. Für mein Hauptfach musste ich eine weitere Fremdsprache lernen. Ich hätte Spanisch belegen können, um mich auf Reisen perfekt durch Spanien und große Teile Südamerikas parlieren zu können. Italienisch, um in der Oper laut mitzusingen. Ganz was Exotisches, um klarzumachen, dass ich verstanden hatte, wo die entscheidenden künftigen Märkte lagen. Ich nahm also Dänisch. Die Dozentin war Dänin. Sie versuchte uns die Feinheiten ihrer Sprache näherzubringen, wir sollten aber auch die dänische Art lieben lernen. So erzählte sie etwa von der Schlacht gegen die Esten 1219, als der Danebrog vom Himmel und König Waldemar II. geradewegs in die Hände fiel. Und mit seiner Hilfe die sicher geglaubte Niederlage doch noch in einen überragenden Sieg gedreht wurde. Ganz weich und lebhaft wurde die Stimme der Sprachlehrerin dabei, fort war alle Deklinationskorrekturstrenge, sie nahm uns mit aufs Schlachtfeld. Nichts zu spüren von skeptischer Ironie, dass dies nur eine alte Legende sei.