Was Politik ist, wissen wir nicht genau. Nicht, was sie enthalten muss, wie viel Sachverstand, Eitelkeit, Ehre; wir kennen auch nicht die Formel für politische Effizienz, wissen also nicht, wie viel Zeit pro Kopf oder pro Problem Politik mindestens aufbringen muss und höchstens aufbringen darf. Ist es nötig, dass Politiker 70 bis 80 Stunden arbeiten, und wenn ja, warum? Um sich mit Sachfragen zu befassen oder um sich als Politiker miteinander zu beschäftigen beziehungsweise gegeneinander?

Man glaubte zu wissen, was Politik ist, weil man dachte, was seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik zu erleben war, sei die Politik schlechthin. Es war aber eine spezifische, die sich unter bestimmten Bedingungen ausgebildet hatte: Es war männliche Politik. Frauen sind bislang die Ausnahme von der Regel, sie sind erste Bundeskanzlerin, erste EU-Kommissionspräsidentin, erste SPD-Vorsitzende.

Lassen wir die moralische Dimension dieses jahrzehntelangen Ausschließens beiseite. Komplexer und erhellender sind zwei andere Fragen: Wie wirkte sich diese Struktur auf die Politik aus und auf das Verständnis von dem, was Politik ist? Und: Was geschieht nun, da das Ausschließen kaum noch möglich ist, unterdessen die Anforderungen an die Politik zunehmen und sich das Tempo politischer Prozesse erhöht?

Wenn diese beiden Fragen einigermaßen beantwortet sind, dann können vielleicht auch jüngere Phänomene besser verstanden werden, die zuletzt für einiges Rätselraten gesorgt haben: Warum ist Andrea Nahles geflohen, warum gibt es überhaupt so viel Machtflucht neuerdings? Warum hatte Merkel Erfolg, und warum scheint er AKK nicht vergönnt zu sein? Warum sind Sigmar Gabriel und Martin Schulz trotz ihrer unbestreitbaren Fähigkeiten gescheitert? Und was hat es mit diesen jungen Frauen, mit Greta Thunberg und Carola Rackete, auf sich?

Das erste und wichtigste Kennzeichen männlicher Politik ist die Opulenz. Hinter jedem männlichen Spitzenpolitiker und lange auch hinter denen in der zweiten und dritten Reihe stand eine kleine Armada von Frauen, die mit ihrem Sachverstand, ihrer Erotik, ihrer Intelligenz und ihrer Hände Arbeit die Männer am Laufen und ihnen die Kinder weitgehend vom Leib hielten. Stets konnten also die Männer aus dem Vollen schöpfen, zeitlich, seelisch, aufmerksamkeitsökonomisch und auch materiell, indem sie sich die unsichtbaren und unerschöpflichen weiblichen Energien einverleibten.

Das zweite Kennzeichen männlicher Politik besteht darin, dass sie vor sich selbst verborgen war. Sie erkannte nicht ihre eigene spezifische Struktur. Aus einem einfachen Grund: Die Politiker verwendeten ihre operierende Opulenz nicht allein darauf, Probleme zu lösen, die das zu regierende Volk eben hatte, sondern ebenso sehr auf die Probleme, die sie einander machten. Es gab kein Zeitvakuum, sondern kollektive Zeitverschwendung. Niemand weiß, wie unendlich viele Stunden Helmut Schmidt an Willy Brandt gedacht hat und Willy Brandt an Helmut Schmidt oder Heiner Geißler und Norbert Blüm an Helmut Kohl und der wiederum ... Je mehr Zeit die Männer hatten, desto mehr Zeit raubten und schenkten sie einander (das galt und gilt auch für andere Bereiche, etwa die Wirtschaft, besonders für Politik begleitende Medien). Darum stellte sich den Politikern und der Öffentlichkeit die Opulenz als Zeitknappheit dar, als Stress, inklusive Raubbau an den Körpern, sogar an den eigenen: Konsum erheblicher Mengen von Drogen, meist Alkohol und Nikotin, aber nicht nur.

Was hat man angestellt mit der Zeit, die nicht für die realen Probleme aufgewandt wurde, also nicht für die Netto-Politik, sondern für die Brutto-Politik?

Grob gesagt, wurde viel von dieser Opulenz in das Stabilisieren von Erektionen investiert. Es ging von morgens bis abends und auch nachts um: Kränkung, Eitelkeit, Demütigung, Triumphieren, Überwältigung, Rache, Pathos, Selbstüberhöhung, Selbsterniedrigung, Gerüchte, Intrigen, Aufbrausen, um weiß der Kuckuck. Nun hat dies immer schon zur Politik gehört, weil es ja zum Leben gehört. Aber das Ausmaß, in dem sich Politik damit befasste, war allein dem Überfluss zu verdanken. Und jetzt wird es endlich sichtbar.