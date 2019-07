Der Hamburger SV startet am Sonntag gegen den SV Darmstadt 98 in eine richtungsweisende Saison. Nach dem verpassten Aufstieg muss die Rückkehr in die Bundesliga im zweiten Anlauf gelingen. Dieses Ziel teilen die fünf starken Männer des HSV: Trainer Dieter Hecking, Sportvorstand Jonas Boldt, Vorstandsvorsitzender Bernd Hoffmann, Investor Klaus-Michael Kühne und Präsident Marcell Jansen. Viel mehr verbindet sie allerdings nicht. Zu sehr verfolgen sie ihre eigenen Interessen, auch dann, wenn sie den Interessen der anderen entgegenstehen.

Dieter Hecking, Cheftrainer

Der 54-Jährige ist der große Hoffnungsträger dieser Saison. Die Fans glauben, dass er es mit seiner Erfahrung schaffen kann, den HSV auf Kurs zu bringen. Nach seinen beiden letzten Stationen beim VfL Wolfsburg und bei Borussia Mönchengladbach kam der Wechsel nach Hamburg zunächst überraschend. Einen Zweitligisten zu übernehmen sieht von außen wie ein Rückschritt aus. Hecking sieht das differenzierter. Hamburg sei eine Chance, sich selbst neu zu erfinden und mal was Außergewöhnliches auszuprobieren. Mit diesem Anspruch ist er beim HSV genau richtig. Der Job hat etlichen Vorgängern alles abverlangt. Erfolgreich gemeistert hat ihn keiner. Darin liegt der Reiz: Wer diese Aufgabe bewältigen kann, geht in die Fußballgeschichte ein. Wenn es nicht gelingt, ist Hecking nur einer von vielen. Damit ihm das nicht passiert, hat er vor seiner Unterschrift ein paar Bedingungen gestellt: Er will erfahrene Neuzugänge, die in ihrer Karriere schon schwere Situationen gemeistert haben – eine komplette Kehrtwende von der bisherigen Kaderplanung, vor allem junge und entwicklungsfähige Spieler zu holen.



Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Die Vorbereitung hat Hecking in seiner Einschätzung bestätigt. Der Mannschaft fehlt Siegermentalität und die Routine im Abschluss. Vorstand und Aufsichtsrat haben ihm deshalb versichert, dass für neue Spieler ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Diese Zusage ist die Grundlage seines Vertrauensverhältnisses zur Clubführung. Bislang ist allerdings nicht viel passiert. Die meisten Transfers in diesem Sommer wurden schon vor seiner Ankunft getätigt. Selbst nach dem Verkauf des Brasilianers Douglas Santos an Zenit St. Petersburg für zwölf Millionen Euro ist offen, ob das Geld gänzlich oder zumindest teilweise in neue Spieler reinvestiert werden kann. Das liegt unter anderem in der Hand des Aufsichtsrats. Der Vorsitzende Max-Arnold Köttgen sagt auf Nachfrage der ZEIT: "Grundsätzlich ist der Aufsichtsrat bei allen Investitionsentscheidungen ab einer gewissen Größenordnung involviert." Eine Zusage klingt anders.

Jonas Boldt, Sportvorstand

Der gebürtige Nürnberger steht erstmals in seiner Laufbahn an vorderster Front. Bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Bayer 04 Leverkusen hat sich der 37-Jährige vom einfachen Spielerbeobachter zum Sportdirektor hochgearbeitet, überwiegend im Schatten von Rudi Völler. In Hamburg wird das anders sein. Boldt trägt die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich und steht verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit. Die Anforderungen und Erwartungen an ihn sind groß. Er soll eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenstellen, dem Trainer unterstützend zur Seite stehen, das Scouting reformieren und die Nachwuchsabteilung effizienter machen. Er ist so etwas wie der Chefarzt bei einer Operation am offenen Herzen und muss dabei Entscheidungen mittragen, die vor seinem Amtsantritt getroffen worden sind. Für die Neuverpflichtungen war überwiegend sein Vorgänger Ralf Becker verantwortlich. Selbst bei der Auswahl des Trainers hat Becker vor seiner Entlassung im Mai maßgeblich mitgewirkt. Für Veränderungen am Kader haben Vorstand und Aufsichtsrat dem neuen Sportvorstand Boldt ein Budget zur Verfügung gestellt, das offenbar nicht ausreicht. Intern wird über eine Erhöhung des Profietats um drei Millionen diskutiert. Bis darüber entschieden ist, sind Boldts Gestaltungsmöglichkeiten begrenzt. Mit Vorstandschef Hoffmann ist er schon aneinandergeraten. Bei den Verhandlungen über den Verkauf des Spielers Santos hat der Vorstandsvorsitzende einen Vermittler dazugeschaltet, obwohl Boldt den Abschluss allein erzielen wollte. Das Vorgehen hat im Club für Irritationen gesorgt.