Es ist diese Szene, die sich noch während unserer Begegnung aus dem Gespräch herauslöst, als überraschender Zugang zu einer literarischen Weltsicht: Mit ihren schmalen Fingern skizziert Han Kang ein Gewimmel aus Beinchen und Flügeln in die Luft – Insekten. Später wird sie gedankenverloren einen Tausendfüßler auf ihre Serviette kritzeln. Das Insekt als Medium der Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung. In ihrer Kindheit in Südkorea habe sie im Fernsehen oft Dokumentationen über Insekten gesehen. "Über diese Kreaturen, die auf den ersten Blick hässlich erscheinen. Ich habe mich an ihre Stelle versetzt. Ich stellte mir vor, dass auch wir in ihren Augen befremdlich und hässlich wirken. Und plötzlich schien mir in der Welt meiner Kindheit alles gleichberechtigt zu sein. Bis heute prägt das meinen Blick auf das Leben."

