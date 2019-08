7. bis 25. August, Kampnagel

Man kann sich des Sommers in dieser Stadt nie ganz gewiss sein, aber eine Konstante gibt es in dieser Jahreszeit: Im August findet das Sommerfestival auf Kampnagel statt. Dieses Mal vom 7. bis zum 25. Da man sich in dessen Monsterprogramm leicht verheddert, hier das Wichtigste fein sortiert:

Wie immer ist das Sommerfestival politisch. Im Fall Klimawandel heißt das: Warnen? Pfff! Das war last week! Auf der Konferenz 3Gradplus am 17. 8. schauen wir der Klimakatastrophe geradewegs in den Schlund. Zum Beispiel mit Jem Bendell, Vordenker der "Extinction Rebellion"-Bewegung, der seine Vorträge gerne mit den Worten beginnt: "Offensichtlich haben Sie mich eingeladen, um sich den Abend ruinieren zu lassen." Dystopie, Untergang, Weltende: Weil die Zukunft "zwar düster, aber bild- und soundgewaltig" sei, hat Festivalchef András Siebold den belgischen Künstler Kris Verdonck eingeladen. Dessen Arbeit "Something (Out of Nothing)" (14.–17. 8.) sei zwar ein menschheitsgeschichtlicher "Abschiedstanz", sagt Siebold, aber dabei doch "ganz fröhlich".

Derweil ist eines der Lieblingssujets des Festivals – die Queer-Revolution – nach oben in der Hierarchie gerückt. Bislang waren die Eröffnungsspektakel eher L’art-pour-l’art-Tanzabende. In "Marry Me in Bassiani" des französischen Kollektivs (La) Horde (7.–10. 8.) geht es um den queeren Club Bassiani in Tbilissi, dessen drohende Schließung Massenproteste ausgelöst hatte. Und die Kanadierin Peaches, (siehe oben), Grand Dame der Queerness, produziert ein Varieté über die Zukunft des Feminismus (15.–17. 8.), zeigt eine Ausstellung im Kunstverein und kuratiert wilde Dragqueen-Konzert-Raves im Kampnagel Club.

Falls die Menschheit doch überlebt: Rimini Protokoll zeigen in "Uncanny Valley" (21.–25. 8.), dass die Robotik allen Unkenrufen zum Trotz utopisches Potenzial besitzt. Zumindest für den bipolaren Romanautor Thomas Melle, der zu instabil ist, um selbst auf der Bühne zu stehen, und das daher an einen Roboter auslagert.

Falls Ihnen eher nach Zerstreuung ist: Probieren Sie es doch mit dem Liederabend "Wir treiben die Liebe auf die Weide" (7.–11. 8.), bei dem sich Carsten "Erobique" Meyer mit Unterstützung (Paul Pötsch, Pollyester, Pola Schulten u. a., siehe Foto) am ostdeutschen Chanson in der Tradition von Manfred Krug, Uschi Brüning oder Veronika Fischer versucht. Oder Sie besuchen "Space – the 3rd Season", die neue Puppenmusical-Folge des US-Musikers Josh Socalled Dolgin, in der Waldtiere auf extraterrestrische Wesen treffen (8.–11. 8.).