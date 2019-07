Es ist dieser Tage nicht ganz einfach, in ein Antirassismustraining reinzukommen. Die Kurse sind ausgebucht. Unternehmen, Verwaltungen, NGOs strömen in Seminare mit Titeln wie "Weiße Privilegien" oder "Critical Whiteness". Die aus den USA importierte Kernidee lautet: Weißsein ist eine unbewusste Norm, von der aus alle anderen eben "anders" sind, nämlich ethnische Gruppen mit speziellen Zuschreibungen. Weiße sollen hier lernen, dass sie nicht einfach Menschen sind, sondern weiße Menschen. Eine Standardübung läuft so: Alle Teilnehmer stellen sich an die Wand. Die Leiterin liest ihnen Sätze über Privilegien vor. Wer glaubt, dass ein Satz auf ihn selbst zutrifft, tritt einen Schritt nach vorn. Wer am Ende ganz vorn steht (und alle anderen hinter sich gelassen hat), ist mit Sicherheit weiß – und schämt sich. Die Sätze, die aus einem Leitfaden der amerikanischen Autorin Peggy McIntosh stammen, lauten etwa: "Ich kann mit vollem Mund reden, ohne dass Menschen das auf meine Hautfarbe zurückführen." Oder: "Ich muss meine Kinder nicht dazu erziehen, sich zu ihrem eigenen Schutz über Rassismus bewusst zu sein."

Keine Frage – niemandem schadet es, sich über seine Privilegien im Klaren zu sein. Wer Öztürk heißt und in Stuttgart eine Wohnung sucht, wer arabisch aussieht und bei jeder Sicherheitsschleuse in den Fokus gerät, erlebt ein anderes Deutschland als Volker Kauder – und das sollte sich ändern. Das Thema Rassismus wird, wenn es überhaupt zur Sprache kommt, oft auf Neonazis reduziert. Die unausgesprochenen Vorteile des Weißseins, die natürlich auch weiße Antirassisten genießen, geraten selten in den Blick: automatisch dazugehören. Sich nicht rechtfertigen müssen. Als Individuum gesehen werden, nicht als Vertreter einer Gruppe.

"Identitätspolitik" soll nun ein Gegengewicht schaffen: Politik im Namen benachteiligter Gruppen. "Persons of Color", wie es auch im Deutschen heißt. Oder Frauen, Lesben, Transpersonen, Intersexuelle. In letzter Zeit hat die Identitätspolitik einige spektakuläre Siege errungen: Seit Kurzem kann im Geburtsregister neben "männlich" und "weiblich" nun auch "divers" stehen – eine Liberalisierung, die viel unnötiges Leid beenden dürfte. Schwule und Lesben können endlich heiraten. Im "Kopftuch-Urteil" des Bundesverfassungsgerichts von 2015 wurde die Religionsfreiheit einer klagenden Lehrerin über das staatliche Neutralitätsgebot gestellt.

Oft schlägt aber das befreiende Anliegen des Antirassismus oder Antisexismus um in ein beängstigendes Fuchteln mit Maßregelungen, Kränkungen, Schuldzuweisungen und Strafen. Die Frage "Woher kommst du?" ist vermintes Gelände. An der Berliner Humboldt-Uni musste die Polizei anrücken, weil Studenten den Seminarbetrieb lahmlegten, um zu verhindern, dass Schriften von Kant oder Rousseau diskutiert werden, die sie für Rassisten hielten. Romane werden umgeschrieben, Gedichte von Hauswänden entfernt, "Safe Spaces" eingerichtet, in denen man mit der falschen (hellen) Hautfarbe keinen Zutritt hat.

Man könnte von einem neuen Stammesdenken sprechen. Es kommt nicht mehr darauf an, was gesagt wird. Sondern wer etwas sagt. Spricht ein Weißer oder eine Person of Color? Spricht ein heterosexueller Mann – die Rede ist von "toxischer Männlichkeit" – oder eine Muslimin?

Nun könnte man meinen, die Zahl der Stammeskrieger sei noch recht gering. Es war genau ein Hamburger Kindergarten, der die Eltern bat, beim Fasching auf Indianerkostüme zu verzichten, und ein Dutzend, in denen vom "Lichterfest" statt vom Sankt-Martins-Laternenumzug die Rede war. Aber das neue Stammesdenken findet gerade dort die meisten Anhänger, wo die Multiplikatoren von morgen heranwachsen: in der Sozialpädagogik, den Geisteswissenschaften, der Lehrerausbildung, in den Gender-Studies und den Postcolonial Studies. Auch die Studentenbewegung von 1968 bestand nur aus wenigen – trotzdem haben sie die Republik umgekrempelt.

Der Feind des neuen Stammesdenkens steht aber nicht, wie man glauben sollte, rechts. "Der kleine Neo-Nazi oder der 'ausländerfeindliche Betrunkene', der 'Ausländer raus' brüllt", schreibt der Theatermacher Agbota Zinsou, "stellt eine geringere Gefahr dar – wenn er sich auf verbale Angriffe beschränkt – als der Intellektuelle, der Künstler oder Journalist, der unbewusst Klischees vermittelt." Für die Autorin Noah Sow sind ausgerechnet die Antirassismusbeauftragten Stein des Anstoßes. Denn wer hat ihnen, oft weiße Linke, erlaubt, zu diesem Thema zu sprechen?