In diesem Öltanker, der da im Persischen Golf verloren vor sich hin dümpelt, verdichtet sich die vertrackte weltpolitische Lage Großbritanniens auf höchst anschauliche Weise. Und weil das Vereinigte Königreich dieser Tage einen Machtwechsel erlebt, der für die Zukunft des Westens entscheidend sein könnte, geht das Schicksal der Stena Impero auch die Berliner Außenpolitik an.

Schon beinahe eine Woche lang ankert der britische Supertanker unfreiwillig in einer Bucht vor der iranischen Küste, festgesetzt von den Revolutionsgarden in einer spektakulären Kommandoaktion. Wie sich die iranischen Soldaten unter "Allahu Akbar"-Rufen vom Hubschrauber abseilten, das war filmreif inszeniert. Das Video zeigt den Kontrollverlust einer westlichen Führungsmacht, die sich ins Abseits manövriert hat.

Um weitere Kaperungen zu vermeiden, müssen die Briten jetzt ausgerechnet bei ihren europäischen Freunden um Geleitschutz bitten. Und das im selben historischen Moment, in dem ein neuer Premier sein Amt antritt, dessen zentrales Versprechen doch lautet, die EU um jeden Preis noch diesen Herbst zu verlassen.

Unter den europäischen Nachbarn ist die Versuchung der Schadenfreude groß

Dabei hat Großbritannien diese Krise im Streit mit dem Iran selbst provoziert. Zwei Wochen zuvor hatte die Royal Navy ein iranisches Schiff vor Gibraltar festgesetzt, weil dieses angeblich Öl nach Syrien bringen sollte. Das verletze, so die britische Regierung, die EU-Sanktionen gegen das Assad-Regime. Eine fadenscheinige Begründung, denn der Iran hat sich noch nie an EU-Recht gehalten. London hatte in Wahrheit auf amerikanische Bitte hin gehandelt. Unter dem Vorwand, EU-Recht durchzusetzen, agierten die Briten als Trumps Helfer, die den Iran wirtschaftlich bezwingen wollen.

Gedankt wird es ihnen nicht: Nach der iranischen Revanche im Tankerkrieg verkündete US-Außenminister Mike Pompeo, London müsse sich selbst um die Sicherheit seiner Schiffe kümmern.

Mitten hinein in diese Lage fällt der Auftritt Boris Johnsons als neuer Bewohner der Downing Street. Unter den ohnehin genervten europäischen Freunden ist die Versuchung zur Schadenfreude groß. Soll man Londons Wunsch nach Geleitschutz für Schiffe im Golf abweisen? Dem neuen Premier, der nach Kräften geholfen hat, die Brexit-Entscheidung herbeizulügen, wünscht so mancher einen harschen Realitätskontakt. Welche Gelegenheit, Johnson spüren zu lassen, wie illusorisch der Glaube war, man könne durch Abkehr von der EU "die Kontrolle zurückgewinnen"! Wie fahrlässig die Idee, man dürfe sich unter Trump auf die berühmte "Sonderbeziehung" zu den USA verlassen; wie hybrid der Glaube an ein neues "global Britain"!

Alles wahr. Und doch wäre es grundfalsch, wenn Berlin und andere europäische Hauptstädte London jetzt alleinließen. Die Europäer sollten sich zusammentun, um die Straße von Hormus mit ihren Schiffen zu sichern. Mehr als zwanzig Prozent der weltweiten Öllieferungen fließen dort hindurch. Die Sicherheit der globalen Handelsrouten ist für die Exportnation Deutschland von vitalem Interesse. Im Übrigen hat die deutsche Marine bereits Erfahrung mit Anti-Piraterie-Einsätzen. Seit 2008 sichert sie die See am Horn von Afrika – ein Erfolg, über den viel zu wenig gesprochen wird: Die Mission ermöglicht Hilfslieferungen nach Somalia.

Nach dem Wachwechsel in der Downing Street sind nun die beiden alten Kernnationen des Westens in den Händen von Männern mit markanten blonden Sturmfrisuren und einem gebrochenen Verhältnis zur Wahrheit bei ungebrochenem Selbstbewusstsein.

Es ist ein lehrreicher Moment. Die aktuelle Iran-Krise, mutwillig von den USA vom Zaun gebrochen, zeigt, wie fragil die Macht des Westens geworden ist. Der Iran lässt sich selbst mit den schärfsten Sanktionen nicht bezwingen. Es gibt auch keine militärische Lösung: Amerika ist nach all seinen Nahost-Desastern kriegsmüde, und der Iran kann mit geringen Mitteln empfindlichen Schaden anrichten. Die Botschaft der Tankerattacken: Wir wissen, dass ihr keinen großen Krieg mehr vertragt. Darum haben wir keine Angst, selbst zu eskalieren.

Boris Johnson hat in der Brexit-Frage verantwortungslos gehandelt. Das Atomabkommen mit dem Iran hat er jedoch immer verteidigt. Es wäre widersinnig, ihn durch unterlassene Hilfe in Trumps Arme zu treiben. Vielleicht trägt die Erfahrung europäischer Solidarität sogar dazu bei, über den Brexit im Gespräch zu bleiben.