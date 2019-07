Die Konservativen sind nicht die einzige britische Partei, die einen neuen Chef hat. Anfang der Woche haben die Liberaldemokraten, ebenfalls in einer Urwahl ihrer Mitglieder, die 39 Jahre alte Unterhausabgeordnete Jo Swinson zur neuen Vorsitzenden gewählt. Auch Briten, die sich gar nicht für Politik interessieren, mögen aus dem vergangenen Jahr ein Bild von ihr vor Augen haben: Swinson war die erste Abgeordnete in der 800-jährigen Geschichte des englischen Parlamentarismus, die ihr Baby mit in den Plenarsaal nahm.

Aber das eigentlich Bemerkenswerte ist, dass die Liberaldemokraten überhaupt wieder Beachtung finden und sogar politische Hoffnungen wecken. Bei den Unterhauswahlen von 2015 und 2017 hatte die Partei kümmerlich abgeschnitten, mit einem Stimmenanteil zwischen sieben und acht Prozent und zuletzt einem Dutzend Abgeordneten. Die Wähler hatten den "Lib Dems" die Kompromisse nicht verziehen, die sie von 2010 bis 2015 in einer Regierungskoalition mit den Konservativen eingegangen waren. Besonders übel genommen wurde der Partei der Bruch ihres Versprechens, die Studiengebühren einzufrieren. Mittlerweile jedoch sind die Liberaldemokraten wieder da. Bei der Europawahl Ende Mai erzielten sie fast zwanzig Prozent und lagen damit deutlich vor Labour und den Tories. "Ich stehe heute", erklärte Jo Swinson in ihrer Antrittsrede als Lib-Dem-Chefin, "nicht nur als Vorsitzende der Liberaldemokraten vor ihnen, sondern als Kandidatin für das Amt der Premierministerin." Und das klang keineswegs vollkommen absurd.

Es gibt einen klaren Grund für die erstaunliche Renaissance der Partei: den bevorstehenden britischen Austritt aus der Europäischen Union und den noch immer nicht abgeschlossenen Streit darüber. Die Liberaldemokraten haben sich als die führende Anti-Brexit-Kraft im politischen Leben des Vereinigten Königreichs etabliert. Da 48 Prozent der britischen Wähler beim Referendum von 2016 für den Verbleib in der EU gestimmt haben, ist das Potenzial für die Lib Dems beträchtlich. Dass Jo Swinson auch noch Schottin ist und damit besonders gut die brexitkritischste aller britischen Teilnationen ansprechen kann, bedeutet eine zusätzliche Chance für die Partei.

Für Labour ist der Aufstieg der Liberaldemokraten politisch lebensgefährlich. Die Partei riskiert, ihre urbanen, modernen, international orientierten Wähler an eine frischer wirkende Mitte-links-Konkurrenz zu verlieren. Wir kennen ein Beispiel dafür, wie eine große, historisch verdiente Arbeiterpartei auf diese Weise ruiniert werden kann. Es ist die Geschichte vom Niedergang der SPD und dem Siegeszug der deutschen Grünen.