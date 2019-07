Tischtennis, sagt der Professor, sei wie "Schach mit Lichtgeschwindigkeit" – das schnellste Ballspiel überhaupt. So schnell, dass man nicht einmal mehr reagieren könne. "Sie müssen an-ti-zi-pieren", sagt Lauterbach in seinem gedehnten Singsang, man müsse also das Handeln des Gegners vorausahnen.

Karl Lauterbach spielt seit einiger Zeit Tischtennis. Zu einer großen Karriere wird es, leider, nicht mehr reichen. Das müsse er regelmäßig im Match gegen seine zwölfjährige Tochter erleben. "Ich habe den Ehrgeiz, sie hat das Talent", sagt Lauterbach und schaut mit gespielter Betrübnis und echter Erwartungsfreude auf sein Gegenüber, schließlich hat er gerade eine Spitzenvorlage für Fragen zu dem Projekt geliefert, in das Karl Lauterbach ab sofort sein Talent und seinen Ehrgeiz stecken will. Beide sind beachtlich.

Karl Lauterbach, ausgestattet mit zwei Doktortiteln, einem viermal direkt gewonnenen Bundestagsmandat und dem unaustreibbaren linken Anspruch, dass Politik die Gesellschaft gerechter machen kann und muss, hat sich nicht weniger vorgenommen, als die SPD zu retten. Er will das gegen starke Interessengruppen und mit der Kraft des Arguments tun. Man kann also sagen: Ziemlich tollkühn, der Herr Professor!

Zusammen mit der ebenfalls parteilinken Bundestagsabgeordneten Nina Scheer will Lauterbach als Teil eines von mehreren Zweierteams um den Vorsitz der ältesten, stolzesten und angeschlagensten deutschen Partei kämpfen. Bislang ist Lauterbach der bekannteste unter den bekannt gewordenen Bewerbern, das Schwergewicht gewissermaßen. Die Zweifler in der SPD, also viele, fürchten, dass mit dieser Tatsache das Problem der SPD auch schon beschrieben ist.

Der Kandidaten-Kandidat sitzt in einem Berliner Café, Donnerstag vergangener Woche. In wenigen Stunden wird er zusammen mit seiner Co auftreten, um die gemeinsame Kandidatur zu begründen. Er erzählt, dass er seinen Wahlkreis Leverkusen/Köln IV zuletzt immer gegen den Trend gewonnen habe, also gegen den Trend zum Niedergang der SPD. Wofür die SPD stehe, verstünden viele nicht mehr. Er aber habe "sehr, sehr deutlich gemacht, wofür ich stehe". Bisher war das vor allem die Kombination von Gesundheits- und Sozialpolitik. Nun will Lauterbach sein Modell ausweiten. Schon vor langer Zeit sei er zu der Überzeugung gekommen, "dass wir in der Umwelt- und Klimapolitik nicht gut aufgestellt sind", sagt er. Umwelt, Verkehr, Verbraucherschutz, das alles müssten keine Themen neben der Sozialpolitik, sondern Teile derselben sein.

"Mich fasziniert die handgreifliche Auseinandersetzung", sagte er einmal

Er vertraut auf Regeln, Berechenbarkeit und Wissen. An seiner Co-Bewerberin Nina Scheer lobt er, dass sie "hochintelligent und sehr belesen" sei. Lauterbach sagt, seit er sich durch die entsprechenden Studien gearbeitet habe, sei er "hochgradig alarmiert" über den Klimawandel. Die sogenannten Kipppunkte, an denen womöglich unwiderruflich klimaverändernde Prozesse in Gang gesetzt werden, seien unterschätzt worden.

Die beiden Doktortitel, die Lauterbach besitzt, kommen aus der Medizin, er hat einen sc. und einen med. Lauterbach hat in den USA geforscht und an der Uni Köln das Institut für Gesundheitsökonomie und Epidemiologie gegründet. Er war Mitglied des Sachverständigenrats für Gesundheit und Ministerberater. Praktiziert hat er kaum. Seine Approbation hat er 2012 beantragt, weil es ihn nervte, wenn Kritiker monierten, er sei gar kein "richtiger" Arzt.

Karl Lauterbach stammt aus einer Arbeiterfamilie. Aufs Gymnasium kam er gegen den Willen seiner Eltern, ein Lehrer setzte sich für ihn ein. Wenn man ihn heute in seiner bordeauxroten Hose und mit der typischen Strubbelfrisur durch Berlin-Mitte spazieren sieht, käme man nicht unbedingt darauf: Aber Lauterbach kennt sich durchaus im Nahkampf aus. Bis das Knie streikte, hat er Wing Tsun gemacht, eine der wenigen Kampfsportarten, die tatsächlich dazu taugen, sich selbst zu verteidigen. "Mich fasziniert die handgreifliche Auseinandersetzung", gab er dazu vor Jahren in einer Talkshow zu Protokoll, bevor er den Moderator Benjamin von Stuckrad-Barre fachgerecht auf die Matte legte.

Nicht die Armen sollen für den Klimaschutz bezahlen, sondern die obere Mittelschicht

Er redet oft von den "Armen" und den "Reichen". In der Rente etwa bezahlten die Armen mit ihrer kürzeren Lebenserwartung die Rente der Reichen.

Auch das Thema Umwelt will Lauterbach mit einer "sozialen Wende" verbinden. Gelinge das nicht, werde die Energiewende scheitern, davon ist er überzeugt. Anders als die CDU, die Umweltministerin (SPD) und große Teile der Grünen lässt Lauterbach keinen Zweifel daran, was das bedeuten soll: Es gibt Leute, die werden doppelt zur Kasse gebeten. Einmal für das Umsteuern in der Klima-, Verkehrs- und Verbraucherpolitik und einmal, um den sozialen Ausgleich zu finanzieren, also etwa kostenlosen ÖPNV für Rentner, Mietpreisbremse, so etwas.