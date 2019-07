Als die bürgerlichen Parteien merkten, dass sie trotz ihrer Mehrheit im Nationalrat nicht mehr viel reißen können, schossen sie sich auf jemanden ein, der sich nicht wehren kann – den Wolf. Wenigstens das Wildtier sollte ihre geballte Macht spüren, bevor sie diese, wie es die Umfragen vermuten lassen, bei den eidgenössischen Wahlen im kommenden Herbst verlieren werden. Also lockerte die rechte Mehrheit die Kriterien für die sogenannte Bestandsregulierungen geschützter Arten. Isegrim, nimm dich in Acht!

Es ist einigermaßen erstaunlich: Just in dem Moment, da die ökologische Frage mit einer seit dem Waldsterben und der Atomangst in den 1980er-Jahren nie mehr erlebten Wucht aus der links-grünen Nische in den gesellschaftlichen Mainstream drängt, gehen SVP, FDP und CVP auf politische Trophäenjagd.

Das mag in den einen oder anderen bergigen Stammlanden der Parteien verfangen, aber dort, wo die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer lebt, im vervorstädterten Mittelland, ist mit Tod-dem-Wolf-Politik am 20. Oktober keine zusätzliche Stimme zu holen. Hier treibt die Menschen ganz anderes um.

Es war am 2. Februar, als in der ganzen Schweiz rund 60.000 Menschen auf die Straße gingen. Viel mehr, als die Veranstalter und die Polizei erwartet hatten. In Zürich war die Route derart eng und verwinkelt, dass sich die Menschenmassen stauten. Was mit engagierten Schülern und ihren Streiks begann, wurde innert weniger Wochen zu einer breiten Bewegung. Die Sorge ums Weltklima trieb die Menschen nach draußen: "Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut!"

Vier Monate später, am 14. Juni, gingen nicht weniger als 500.000 Menschen auf die Straße. Die meisten von ihnen waren Frauen. Vorn die Revolutionäre Jugend im Petardenrauch, hinten die Börsen-Moderatorin des Schweizer Fernsehens. Dazwischen enttäuschte Katholikinnen, kampfeslustige Kleinkindererzieherinnen und bewegte Akademikerinnen. Mit dem Frauenstreik, der vermutlich größten Kundgebung seit dem Generalstreik von 1918, identifizierten sich die unterschiedlichsten Strömungen, Lager, Gruppen, Individuen. Es protestierte eine kunterbunte Halbe-Million-Schar, deren konkrete Forderungen zwar vage, aber deren Statement dafür umso klarer war. Fertig mit den Ausreden: "Lieber gleichberechtigt als später."

Kein Wunder also, schauen in diesen Hochsommertagen, da sich die Politiker in die Ferien verabschiedet haben, um im Liegestuhl oder in der Bergbeiz an ihren 1.-August-Reden zu feilen, Grüne und Linke mit unverhohlener Vorfreude auf die Wahlen von Ende Oktober. Die Klimabewegung und der Frauenstreik hätten die Rechten erstmals seit über einem Vierteljahrhundert in die Defensive gedrängt, twittern sie. Und die Wochenzeitung meinte im Land eine neue Entschlossenheit erkannt zu haben: "Der Schwung kann nun eine ökosoziale Wende ermöglichen."

Tatsächlich gerieten die bürgerlichen Parteien unter Zugzwang. Der Wahlkampf war im ersten Halbjahr 2019 so gar nicht nach ihren Skripts verlaufen. Die SVP sah ihre Themen (Ausländer, Asyl, Zuwanderung) aus den Schlagzeilen verschwinden. Also holte sie zum Gegenschlag aus: Parteipräsident Albert Rösti und Weltwoche-Chef Roger Köppel trommeln seither auf allen Kanälen gegen die Klima-Hysterie.

Die FDP-Führung hingegen, intern harsch kritisiert, weil sie ihr ökologisches Erbe allzu lange vernachlässigt habe, gab eine Mitgliederbefragung in Auftrag – und vollzog daraufhin einen climate turn. Aus der "Fuck de Planet"-Partei wurden innert weniger Monate liberale Klimaschützer. So verspricht es zumindest die Wahlwerbung.