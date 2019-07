Lösen Sie das Rätsel online

Waagerecht:

7 Stauräumlichkeiten, im Kerne wurscht 9 Kappe für die Kuppe, auch Farbenschmuck für den Wald 15 Wenn jemand einen Bergrücken besitzt, dann das 16 Ticket zum Heulen? Genussauswahlangebot! 18 Solche Fahrer streben nach den fernsten Zielen 19 Irgendwie partnerlos: Richtungsweiser, phasenweise 20 Sommertäglicher Tipp: ... dich vor der Sonne, trag ...! 21 Zum Davon-Ziehen, finden manche, zum Anziehen, wissen andere 22 Als kleiner Teil vom Ernteertrag sicher immer mal wieder heiß begehrt 23 Eine der Silben des Rivalen, die man ihm deutlich zu Ohren bringen mag 25 Ein nördlicher Ableger nämlich vom 6 senkrecht 26 Ansammlung zumindest heldenhaften Appetits 27 Gewichtigste Federkleidträger vordem im Kiwirevier 28 Sagt jede Wasserfallstufe am Ende zum Wasser? 29 Sommerblume mit Dreh: angebracht, auf dass dort Motorradlers Fuß ... 31 Ferner Eintrag im frankophonen Festkalender 33 War Chuckie, als Matt den Will Hunting spielte 34 Tierisch heiß und fettig, zu Verwendungszeiten 36 Hatte bei deutlich mehr als achteinhalb Werken den Dreh raus 37 Schulbeispiel für größeren 18 waagerecht 38 Da interessieren die süß-roten Tupfer im reihenweise grünen Bereich 43 Sitzt in der Ländervertretung, der Mann der Bibel 44 Als Experte für die wird das 15 waagerecht gehandelt 45 Gar nicht schlecht als Aufwertevokabel in manch einer Werbestrategie 46 Trendy vielleicht, lang schon jedenfalls Vierbeiner-Fans Freund 47 Bekannt für erhebliches Verzehrsaufkommen, trotz Zahnlosigkeit

Senkrecht:

1 Helfen bei der Entscheidung, ob man das 3 senkrecht nur anschaue oder ganzkörperlich erleben solle 2 Da treibt’s die Anmutprobanden auf die Spitzen 3 Feriengästemagnet Nummer eins 4 Steht die Frau für alle im 2 senkrecht, geht’s festlich zu 5 Verlockung Nummer eins für Feriengenießer 6 Ließ die Herzen viel höher schlagen als ein Dutzend Sesterzen 7 Verkehrsteilnehmergröße? Niederprozentige Rastversüßung! 8 Harte Nuss mit mineralischer Füllung 9 In Profispielerkreisen klar: eine der schwarzen Tasten 10 Grenzüberschreitend, in aller Kürze 11 Verrückte Testfragen: Mit Grill? Wer macht 30 senkrecht? Wie wird das Wetter? 12 Portion Konserve fürs Vieh 13 Von Beachtenswert nicht zuletzt in der Leichtathletik 14 Beginnen mit Handreichungen, bestehen im Beistehen günstigenfalls 16 Mannen des Nordens, wie auf alten Handelswegen des Ostens geheißen 17 Was nämlich ist Dublette in Portlands State? 24 Mann der Harmonien – Folgen von Disharmonien 27 Versteckt sich zwischen Stein und Stein oder macht als Stuckwerk was her 30 Buch der Welt, verstellt: auf dem Sommerbuffet stark Nachgefragter 32 Mythenwesenlicher Teil von Unterstützers Aktion 33 Passende Adresse, Guggenheimsches Museum in Europa aufzusuchen 35 Für eine höhere plädieren ambitionierte Springer und weniger treffsichere Stürmer 39 Nicht häufig, die Vokabel, selbst in Doktorarbeiten 40 Könnte auch MAZ heißen – wie Mitteleuropäischer Arbeitnehmerorganisationen-Zusammenschluss 41 Gibt Ton und Namen an beim Käpt’n im Blöd-Umfeld 42 Klingt organisch mit bei Nennung von Cordelia’s Dad

So können Sie gewinnen: Finden Sie im Kreuzworträtsel das Lösungswort der Woche (diesmal 26 waagerecht). Es ergibt sich, wenn Sie die Buchstaben des in der Mitte des Kreuzwortgitters abgebildeten Wassertieres (in einer geeigneten Reihenfolge!) mit den Buchstaben in den getönten Feldern kombinieren. Ein Beispiel: Aus THERM, einer QUALLE im Bild und LE ergibt sich THERMALQUELLE.

Entweder teilen Sie uns diese Lösung über unten stehendes Formular mit oder Sie senden sie auf einer Postkarte an DIE ZEIT, Stichwort ZEITmagazin-Sommerpreisrätsel, Postfach 10 68 08, 20045 Hamburg

Teilnahmeschluss für die Folge 5 ist Dienstag, der 6. August 2019.

Hinweis: Sie können über dieses Formular auch die Lösung der vorherigen Rätselfolge eingeben. Geben Sie bitte in jedem Fall die Nummer der Rätselfolge ein, da Ihre Lösung sonst nicht gewertet werden kann.

Lösung von Nr. 2493 (Sommerrätsel Folge 3, ZEITmagazin Nr. 29/2019):

Waagerecht:

7 Shakespeare, "Ein SOMMERNACHTstraum" 12 SPAET 15 BARBAROSSA 18 URLAUBER 20 MERAN in Zim-meran-schriften 21 STORNIEREN 22 ROTWEIN 23 KREN = Meerrettich (süddt.) 24 Tops rückw.: SPOT(-light) 25 Hell-SEHEN 27 LANGE 29 FEET = Füße (engl.) 31 HAGELSCHAUER mit Lachs 33 LORBEEREN 37 Robert F. Kennedys Witwe ETHEL 38 SERVAL 39 (halbes) HAEHNCHEN 44 "Jet on" und JETON 45 (Musik-)ALBUM 46 HEIKE Drechsler 47 IGA = Internationale Gartenbauausstellung, in All-iga-tor 48 LESEN 49 DATTELKERNE

Senkrecht:

1 TORERO 2 FERNWEH 3 ANSTIEG 4 THUN, Schweiz, und Thunfisch 5 ISLE = Insel (engl.) 6 SAUER 7 SAMTPFOTE aus F-a-s-t-T-e-m-p-o 8 MAAT 9 ROSE aus E-r-o-s 10 CAR = Auto (engl.) 11 TRI-athleten 13 PARKLUECKE 14 "Wege EBNEN" 16 BROTE mit Wurst-, Käsescheiben 17 SONNENHUT 19 EINGAENGE 25 STERNE (J. Drews, "Ein Bett im Kornfeld") 26 HARALD V. in der nördlichsten Monarchie Norwegen 28 AETHER 30 ERSTER 32 RHEINE 34 BEOS 35 E-Vans, Linda EVANS, Chris Evans 36 ELBA 40 AMT 41 EHEN 42 nord. mythol. Totenaufenthalte bei Ran, in Walhall, bei HEL 43 NIKE

