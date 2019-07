Zwei gegenläufige Modi und dabei zwei einander bedingende Vermögen kennt das Kino: Zeigen, was ist, ein Abbild, Erfassen einer Realität, ein Einholen der Welt. Und Zeigen, was nicht ist, was vielleicht sein könnte. Formgebung einer Imagination, eine Erschaffung anderer Welten. Von solch einer Lust am Fabulieren lebt und kündet eine der außergewöhnlichsten und beglückendsten Kinoerfahrungen, die man diesen Sommer wird machen können.

In dem 14-stündigen Film des argentinischen Regisseurs Mariano Llinás, von dem hier die Rede ist, geht es um: Eine Mumie, deren Exhumierung in einem Forschungslabor einen Fluch freisetzt und die dort von einer Wissenschaftlerin Besitz ergreift. Ein Schlagersängerpaar, dessen berufliches Duett an der Verschiebung intimer Machtverhältnisse zerbricht (und eine Nebenhandlung um die Jagd nach einem Jungbrunnen-Serum). Vier Geheimagentinnen im Kalten Krieg, die nach einer möglicherweise sinnlosen Entführung und einem wahrscheinlichen Verrat irgendwo in der südamerikanischen Pampa auf den Showdown mit vier anderen Agentinnen warten. Die Metafiktion eines Regisseurs, dessen Schauspielerinnen gegen ihn revoltieren (um eine Verschwörung der Bäume gegen die Menschen geht es auch noch) und dessen Metaphern sich verselbstständigen. Ein Remake von Jean Renoirs Film Partie de campagne, als (fast) stummer Film. Und eine Erzählung aus dem 19. Jahrhundert, von vier Frauen, die aus zehnjähriger Gefangenschaft bei einem indigenen Stamm zurückkehren. Sechs Filme also, die eigentlich einer sind.

Bevor alles beginnt, erscheint der Regisseur an einer Autobahnraststätte und führt uns ein in das, was kommt. Auf ein Blatt Papier zeichnet er ein Diagramm: vier Pfeile für vier Episoden, die beginnen, aber nicht richtig aufhören. Darunter ein Kreis für eine abgeschlossene Erzählung. Und schließlich ein Pfeil für eine Geschichte, die mittendrin einsetzt, aber alles zum Abschluss bringt: Am Ende sieht alles aus wie eine Blume, der das Werk seinen Titel verdankt – La Flor.

Das filmkritische Sprechen über Mariano Llinás’ maßlos ambitioniertes, überschäumendes Unternehmen kommt kaum um einen Verweis auf dessen Dimensionen herum: sechs Episoden, in – je nach Aufführungsvariante – acht Akten oder drei Blöcken. Neun Jahre Produktionszeit und eine Laufzeit von 837 Minuten, was in der Tat noch länger ist als Jacques Rivettes zwölfeinhalbstündiges Erzählexperiment Out 1 aus dem Jahr 1971. Aber auch um einiges kürzer als eine Staffel der Fernsehserie Lost oder die Gesamtlaufzeit der gerade abgeschlossenen Phase drei des Marvel Cinematic Universe.

Monumentalität ist allerdings im Fall von La Flor das falsche Stichwort. Die schiere Dauer ist kein Instrument der Überwältigung, sie stellt sich eher ein, als Umweg der Verführung. Was die einzelnen Episoden neben untergründigen thematischen Verbindungen und Ansteckungen vor allem zusammenschweißt, ist einer der Clous des Unterfangens. Die weiblichen Hauptrollen werden stets von denselben vier Frauen gespielt: Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa und Laura Paredes, die zusammen das Performance-Kollektiv Piel de Lava bilden. Zwischen den immer neuen Verwandlungen mit erstaunlichen Pointen (Pilar Gamboa spielt im Anschluss an ihren fulminanten Auftritt als singender Racheengel eine stumme Auftragsmörderin) zirkulieren nicht nur darstellerische Energien.

Llinás folgt in einzelnen Episoden den Pfaden des Genrekinos: Als Horror-B-Movie, das in seiner lustvoll hastigen Skizziertheit metaphorische Tiefe gewinnt. Als Musical-Melodram samt einem hinreißenden finalen Abrechnungsduett. Als Spionagethriller mit unzuverlässigem Off-Erzähler, der sich in Abweichungen und Ausschweifungen verliert. So schöpft La Flor aus einem utopischen Gedächtnis unrealisierte Erzählpotenziale der Kinogeschichte. Das ist tragisch und spannend und komisch und verharrt auch im Schabernack nie bei der Unverbindlichkeit bloßer Ironie. Neben dem klassischen Genrekino, an dem Llinás oft auch bestimmte Bildräume und Tonwelten zu interessieren scheinen, findet sich ein Füllhorn filmischer Formen. Die letzte, mit einer Camera obscura gefilmte Episode reicht an die Vorgeschichte des bewegten Bildes heran. Und das ist auch der Fluchtpunkt dieses blütentreibenden Films aus vielen Filmen: Es geht hier, in so vielen Varianten der Liebe zum filmischen Erzählen, nicht um einen spezifischen Film, es geht um die Möglichkeiten des Kinos. "Manche werden sagen: Du hast das Rad neu erfunden", sinniert Llinás’ Alter Ego in der vierten Episode. "Ja, sage ich, ich habe das Rad neu erfunden."

Und nun ist dieses wundersame neue Rad oder auch dieses im besten Sinne unverhältnismäßige, drollige Filmmonster da zu sehen, wohin es weist: im Kino nämlich. Dem Enthusiasmus des Nürnberger Grandfilm-Verleihs und einiger wagemutiger Kinobetreiber sei’s gedankt. Möge die Gelegenheit nutzen, wem sie sich bietet.

Spielorte und -zeiten finden Sie hier.