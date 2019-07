Als ich im letzten Jahr in den Ruhestand ging, war das ein gutes Grundgefühl: Da sind viele junge Frauen, die weitergeben, weiterleben, weitergehen, was unsere Generation schon von anderen als Wege übernommen hat. Es gibt eine Kette, in die wir uns einreihen. Das ist für Frauen des Glaubens ja ohnehin so. Wir übernehmen die Stafette für eine Wegstrecke, ein wie ich finde entlastendes Lebensgefühl. Es nervt dabei meist, wenn die Alten raten wollen. Sie sollen loslassen und die Jungen werden auf ihre Weise übernehmen, fortführen, aber auch verändern. Das war jedenfalls oft mein Lebensgefühl mit Blick auf selbst ernannte Ratgeber. Vor allem Männer, die mir die Welt, die Theologie, die Kirche erklären wollten, gab es zuhauf. Mansplaining ist ja inzwischen ein soziologischer Fachbegriff. Die Anfrage von Christ&Welt hat mich aber dann doch gereizt – vielleicht liegt das daran, dass ich jetzt selbst alt werde.

