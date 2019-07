Er schrieb: "Jeder Mann hat die Pflicht, in seinem Leben den Platz zu suchen, von dem aus er seiner Generation am besten dienen kann." Da war er noch nicht über den Atlantik gesegelt, hatte noch keine unbekannten Flüsse durchquert und noch keine Gipfel bezwungen, die niemals jemand zuvor bestiegen hatte.

Alexander von Humboldt wollte Großes tun und anderen dienen. Er träumte von der Weite, und er träumte von der Welt. Doch zunächst steckte er in Berlin fest. Er wollte Abenteurer sein – und wurde Beamter. Er sah sich in Südamerika – und wurde nach Franken entsandt. Ein unstillbarer Durst nach Wissen und Ruhm, ein Drängen brodelte in ihm, dass er beinahe den Verstand verlor. So schilderte er es selbst.

Erst aber muss er warten, seine Mutter will, dass er in den Staatsdienst eintritt. Als er 27 ist, stirbt sie. Zur Beerdigung der ungeliebten, kalten Frau erscheint er nicht, doch ihr Erbe macht ihn reich. Sofort kehrt er dem preußischen Staatsdienst den Rücken und beginnt die Erfüllung seines Lebenstraums vorzubereiten. Es gibt kein Skript für das, was er vorhat: Die nächsten Jahre verbringt er mit der Lektüre von Reiseberichten, lernt mit den modernsten Messinstrumenten umzugehen und nimmt Kontakt zu führenden Botanikern, Geologen und Physikern auf. Er reist nach Paris, schließt Bekanntschaften und findet seinen wichtigsten Reisegefährten, Aimé Bonpland. Umschmeichelt den spanischen König, um in Südamerika forschen zu dürfen. Dann endlich ist er bereit.

Für Humboldt stand nichts still. Nicht die Gesellschaft, nicht die eigenen Gedanken und schon gar nicht die Natur. Man muss ihn sich als Getriebenen vorstellen, der alles selbst sehen, fühlen, schmecken, fragen, messen, jagen und in sich aufsaugen musste. Vor 250 Jahren wurde er geboren, doch so lebendig und aktuell wie jetzt war er lange nicht mehr. Der Bundespräsident reiste auf Humboldts Spuren durch Südamerika, die Kanzlerin zitierte ihn, der Außenminister nannte ihn ein Vorbild, und gerade wird mitten in Berlin mit Getöse das Humboldt Forum gebaut – ein Museum im Stadtschloss, auf dem gewaltige Erwartungen ruhen. Es rührt an viele wunde Punkte der deutschen Geschichte: preußische Vergangenheit, DDR-Zeit und den heftigen Streit darum, ob Deutschland sich seiner kolonialen Vergangenheit angemessen stelle.

Alle Welt redet von Humboldt. Obwohl er schon seit 160 Jahren tot ist, passen seine Gedanken so exakt in die Gegenwart, als hätte er gewusst, mit welchen Problemen sich die Menschheit dereinst herumschlagen würde: Nationalismus, Naturzerstörung, Hybris – eine Ahnung davon ist schon in seinen Schriften zu lesen. Er sah selbst, wie Menschen ganze Täler entwässerten, um eine Stadt aus dem Boden zu stampfen. Erforschte, wie der Spiegel eines Sees sank, als Wälder gerodet wurden. Schrieb an gegen die Überheblichkeit, mit der die westlichen Eroberer den Unterworfenen in den Kolonien begegneten. Er taugte schon damals zum Schirmherrn für globale Perspektiven, und er tut es bis heute. Er warb dafür, die Welt – einerseits – genau zu studieren und sie zu vermessen, um sie zu verstehen, andererseits aber auch empfänglich zu bleiben für ihren Zauber, ihre Magie.

Humboldt war ein Output-Monster, allein das Werk über seine Reise durch Südamerika bestand aus 29 Bänden. Er mischte sich ein in die Geopolitik und in die Diplomatie, förderte die Landschaftsmalerei, betrieb Feldstudien in Zoologie, Chemie, Physik, Vulkanologie, Botanik und Ozeanografie, trug wesentlich zur Ethnologie und zur Wirtschaftsgeografie bei. Er unterstützte die südamerikanische Unabhängigkeitsbewegung und war ein glühender Anhänger der Ideale der Französischen Revolution. Humboldt war mutig – im Denken und im Handeln.

Und die Menschen erkannten sein Genie: Am 14. September 1869 feierten sie in Buenos Aires und Mexico City, in Moskau und Melbourne, in Alexandria und Adelaide seinen hundertsten Geburtstag – da war er schon seit zehn Jahren tot. In New York kamen 25.000 Bewunderer im Central Park zusammen, um die Enthüllung der Bronzebüste jenes Mannes zu erleben, "dessen Ruhm keine Nation für sich beanspruchen kann", wie die New York Times damals schrieb. Das Rathaus war in Fahnen gehüllt, ganze Häuser verschwanden hinter Plakaten mit Humboldts Konterfei.

Dann verblasste der Ruhm des großen Entdeckers. In Deutschland erinnerte man sich vor allem an seinen Bruder Wilhelm, den preußischen Reformer und Diplomaten. Erst mit Daniel Kehlmanns Roman Die Vermessung der Welt von 2005, in dem Alexander von Humboldt als verschrobener Instrumenten-Nerd um den Globus turnt, der durch manisches Messen dem Kern der Dinge näher zu kommen hofft, kehrte er in die öffentliche Wahrnehmung zurück – wenn auch auf wenig schmeichelhafte Weise.