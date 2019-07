Als der am 31. Juli 1919 in Turin geborene Doktor der Chemie Primo Levi 1945 im Konzentrationslager Auschwitz-Monowitz von den Sowjets befreit wurde, hatte er dort, wie er später bitter spottend auflistete, in seiner annähernd einjährigen Haftzeit eine maximale Zahl von Berufen ausgeübt. Er war Maurergehilfe, Erdarbeiter, Straßenkehrer, Totengräber, Dolmetscher, Fahrradreparateur, Schneider, Dieb, Hehler, Krankenwärter, Steinklopfer und sogar Chemiker bei der IG Farben. Zumindest für die letztgenannte Zwangsarbeit ist er nachträglich entschädigt worden. Der deutsche Chemiekonzern zahlte dem ehemaligen Auschwitz-Häftling eine Wiedergutmachung von 122,70 D-Mark.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden