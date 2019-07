Vor ein paar Jahren habe ich mit einer Nationalpark-Rangerin auf Hawaii Kisten voller kleiner Steine geschleppt. Aus ihrem Büro ins Auto und aus dem Auto später an den Rand des Kilauea-Vulkans. Von dort stammten die Steine; Touristen hatten sie verbotenerweise als Souvenir mitgenommen. Hawaiis Vulkangöttin Pele kann es allerdings nicht leiden, wenn man Steine aus ihrer Heimstatt entfernt. Deswegen belegt sie die Diebe der Legende nach mit einem Fluch, und im Leben der Souvenirsammler geht es fortan drunter und drüber. Bis ihnen irgendwann bewusst wird, dass all die Unbill sie trifft, weil sie damals im Hawaii-Urlaub ... Also schicken sie die Steine zurück. Jeden Monat kommen Hunderte Sendungen. Die Ranger karren sie raus zum Krater. Und freuen sich, wenn jemand mit anpackt.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden