Szenen aus einer Operettenrepublik: Ein Mitarbeiter des damaligen Bundeskanzlers, Leiter der Social-Media-Abteilung, begibt sich persönlich zu einem Unternehmen mit dem bezeichnenden Namen Reißwolf, um dort fünf Festplatten in drei Durchgängen pulverisieren zu lassen. Angeblich hatten sie in Druckern im Kanzleramt Verwendung gefunden. Er gibt einen falschen Namen, aber seine richtige Mobiltelefonnummer an, weshalb er leicht ausgeforscht werden kann, nachdem er es unterließ, die Rechnung in der läppischen Höhe von 76 Euro zu begleichen.

So sehen österreichische Staatsaffären aus: als stammten sie aus einem absurden Drehbuch. Pikanterweise fand das Vernichtungswerk wenige Tage nachdem das skandalöse Ibiza-Video die Politik auf den Kopf gestellt hatte statt und einige Tage bevor die Regierung aus dem Amt gewählt wurde. Das sei ein ganz normaler Vorgang bei einem Regierungswechsel, beteuern die Volkspartei und ihr Kanzlerkandidat.

Doch was befand sich auf den zerstörten Datenträgern? Geheimes, gar belastendes Material rund um die Insel-Beichte, private Dokumente aus dem Umfeld des Regierungschefs oder lediglich bedeutungsloser Datenmüll, der sich so über die Jahre ansammelt? Es wird sich vermutlich nie ergründen lassen. Das Festplatten-Granulat hat der Social-Media-Chef wieder mitgenommen, daraus lässt sich nichts rekonstruieren. Die Volkspartei behauptet, was sie will, andere vermuten Verschwörerisches. Bloß mit "ganz normal" lässt sich da nichts hinwegerklären. Es könnte sich um eine Posse handeln, um eine Trottelei, allerdings könnte sich auch erweisen, dass beseitigt wurde, was besser geheim bleiben sollte.