Künstler wie Keith Haring, Banksy oder Mr. Brainwash haben die Kunstgattung Street-Art auf dem Markt erfolgreich gemacht. Oft tauchen in diesem Zusammenhang auch die Begriffe Graffiti und Urban Art auf, weil kaum jemand die Kategorien voneinander unterscheidet. Selbst führende Auktionshäuser wie Sotheby’s vermischen sie sorglos. Das wäre so, als würde ein Sternekoch vage zwischen Reh- und Kaninchenfleisch unterscheiden, da beide Tiere etwas mit dem Wald zu tun haben.

Street-Art bezeichnet Kunst auf der Straße und an öffentlichen Plätzen. Sie kann legal oder illegal sein, ein Wandbild, Poster, Schablonenbild oder eine Skulptur. Zwei vorherrschende Motivklassen existieren: Figuren, Tiere oder Fantasiewesen und surreale Räume, die mit den Perspektiven spielen. Ästhetisch ist die Street-Art hochdekorativ, sie will ebenso auffallen wie gefallen. Aktuelle Bilder wie die gelben Männchen von Os Gêmeos oder die lachenden Katzen von M. Chat sind sauber gemalt, eine individuelle Handschrift wie in der Malerei gibt es kaum.

Viele Street-Art-Künstler sehen den Wert ihrer Bilder, ob als Auftragskunst an Gebäudefassaden oder auf Leinwand, in ihrer handwerklichen Technik. Also der immer gleich aussehenden Gestaltung von Gesichtern und Motiven, der sie poppige, bunte Effekte hinzugeben. Mickey Mouse, Popstars oder Kinder sind gut verkäufliche Sujets, deren sich auch der Franzose Mr. Brainwash bedient. Sein überladen buntes Bild Einstein mit Mickey, Albert Einstein und Marilyn Monroe brachte bei Sotheby’s über 92.000 Euro. Banksys Auktionsrekord von knapp 1,2 Millionen Euro für die Papierarbeit Girl with Balloon von 2018, die sich unmittelbar nach dem Ende der Auktion selbst zerschredderte, lässt sich auf seine Street-Art-Projekte in London oder im Westjordanland zurückführen.

Graffiti-Sprayer, auch Writer genannt, sprühen und malen dagegen illegale Bilder auf Häuserwände, Züge und Autobahnbrücken. Die Bewegung stammt aus den Sechziger- und Siebzigerjahren in New York. Überwiegend Kinder und Jugendliche beschrieben Züge schnell, unsauber und gestisch mit ihrer Handschrift (Tags) oder malten große Buchstabenbilder auf die Waggons (Whole Cars) als fahrende Leinwände. Die Botschaft war und ist ihr Name. Die Bilder basieren auf Buchstaben, die sich malerisch oder zeichnerisch ins Abstrakte auflösen können, wie bei den Parisern Azyle und Saeio. Graffiti kann rau, geschmiert, störend und vandalisch erscheinen.

Verkaufen Graffiti-Sprayer nachträglich Leinwandbilder in Galerien, dann basiert der Verkaufspreis auf dem Renommee, das sich die Sprayer durch illegale, risikoreiche Aktionen auf der Straße verdient haben. Malereien des ehemaligen Straßensprayers JonOne kosten heute über 70.000 Euro, ein Gemälde von ihm hängt im Palais Bourbon, dem Sitz der französischen Nationalversammlung. Werke von Dondi, der in den Siebzigerjahren als Teenager die New Yorker U-Bahn bemalte, kosten über 10.000 Euro. Die jungen deutschen Künstler Moses und Taps erlangten als Zugsprayer internationale Bekanntheit. Seit 2018 verkaufen sie abstrakte Malerei auf Glas, transportable Werke, die an ihre besprayten Zugfenster erinnern. Die Kolly Galerie in Zürich bietet sie für 5.000 bis 6.000 Euro an.

Urban Art versteht sich schließlich als Sammelbegriff für legale Arbeiten, nicht nur aus dem Graffiti und der Street-Art, sondern auch für urbane Häkelkunst, für kreative Gartenprojekte oder Sticker. Urban Art wird vor allem als trendiger Verkaufsslogan verwendet. Angepriesen werden dilettantische Leinwandbilder, oft im Niedrig- bis Mittelpreissegment, deren Motive etwas mit urbanem Leben zu tun haben, ohne dass deren Urheber für Straßenaktionen bekannt wären. Kaum entstanden, hat sich die Gattung Urban Art in kürzester Zeit zur Kitsch-Kategorie entwickelt.