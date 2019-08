Die Stühle im Großen Haus sind hinüber, einen besseren Beleg für seinen Erfolg könnte sich Christian Schwandt eigentlich nicht wünschen. Als er 2007 als Direktor ans Theater Lübeck kam, verkaufte das Haus pro Saison 144.000 Eintrittskarten. Inzwischen sind es fast 184.000. Eine sensationelle Zahl, wenn man bedenkt, dass Lübeck selbst gerade einmal 217.000 Einwohner hat. Die Zuschauer kommen von weit her, ein nicht unwesentlicher Teil auch aus Hamburg – es sind jene Zuschauer, denen die Inszenierungen der Hamburgischen Staatsoper entweder zu sperrig oder zu klamottig sind. Auch die meisten anderen Hamburger Theater können von der Lübecker Auslastung derzeit nur träumen: 84 Prozent im Musiktheater, im Schauspiel sogar 87. Mit dem Resultat, dass Schwandt jetzt 782 abgewetzte Klappsessel aufpolstern und neu beziehen lassen muss, für eine sechsstellige Summe, die er eigentlich nicht hat.

Aber die Stühle sind nicht Schwandts dringendste Sorge. Da gibt es ganz andere, alle haben denselben Kern: Ihm geht das Geld aus. Trotz aller nachweislichen Erfolge ging es dem Theater Lübeck noch nie so schlecht wie zurzeit. Das Haus, in dem einst Thomas Mann seine ersten Wagner-Opern hörte, ist längst nicht mehr in der Lage, eine Wagner-Oper auf die Bühne zu bringen – zu teuer. Und wenn kein Wunder geschieht, muss Schwandt den Chor, das Orchester und die technischen Abteilungen weiter stutzen.

Am Konferenztisch in seinem Büro macht Schwandt die Kalkulation auf. Sie ist sehr viel einfacher, als sie zunächst aussieht, und ihr Ergebnis lautet: Niemand hier gibt mehr Geld aus, als es vernünftig wäre. Aber Schwandt muss mehr ausgeben, als er kann. Der Etat des Theaters liegt bei 24 Millionen Euro, fast vier Millionen davon erzielt das Theater aus Kartenverkäufen, den Rest teilen sich die Stadt und das Land Schleswig-Holstein. Schwandt fiele nicht ein, sich darüber zu beklagen, da ist er sehr deutlich: 24 Millionen sind nicht viel für so ein Haus, aber wenn man ihn machen ließe, anstatt ihn mit immer neuen Vorschriften zu überziehen, käme er gut zurecht.

Schwandt ist gelernter Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, vor Lübeck leitete er die Theater in Neubrandenburg und Neustrelitz, zwei Häuser, die das hinter sich haben, was Lübeck jetzt droht: Sie wurden kaputtgespart. In seinen vorherigen Wirkungsstätten habe nun die AfD die Lufthoheit über den Stammtischen, in Schleswig-Holstein noch nicht, sagt Schwandt. Er sieht da durchaus einen Zusammenhang.

Das Theater Lübeck übernahm er vor zwölf Jahren mit einer Viertelmillion Defizit, die Bürgerschaft begrüßte ihn mit dem Vorstoß, die Zuschüsse um 20 Prozent zu kürzen. Schwandt begann zu rechnen, er erhöhte die Eintrittspreise, strich die Vorstellungen an drei Werktagen, um weniger Techniker-Nachtschichten bezahlen zu müssen, er strich auch jede dritte Stelle in der Verwaltung und reduzierte die Zahl der Premieren. Dann antwortete er der Bürgerschaft: Zehn Prozent weniger Zuschuss seien okay, jedes weitere Prozent mache den Spielbetrieb unmöglich. "Wir versuchen, eine Perspektive zu entwickeln, damit wir nicht jedes Jahr wieder die Arme hochreißen müssen", sagte er damals der taz. Die erste größere Opernproduktion, die er in Auftrag gab, war Wagners Ring des Nibelungen, die DVD-Aufzeichnung gewann einen Klassik-Echo. Flankierend dazu zeigte sein Haus Dramatisierungen von Thomas-Mann-Romanen, Wagner trifft Mann hieß das Projekt, die begleitende Ausstellung im Buddenbrook-Haus wurde sogar nach Bayreuth eingeladen. "Das ist es, worauf wir immer so stolz waren", sagt Schwandt. "Wir sind gute zweite Liga, aber es ist uns jedes Jahr einmal gelungen, in die absolute Spitze vorzudringen."

2017 begannen ihm aber die Personalkosten über den Kopf zu wachsen. Das hatte zwei Hauptgründe. Zum einen den gesetzlichen Mindestlohn. Gerade in künstlerischen Berufen galt bis dahin die Übereinkunft: Jeder arbeitet so viel, wie sie oder er es für nötig erachtet, meistens viel zu viel, für ein ohnehin zu niedriges Gehalt. "In jedem Haus sind ein Drittel der Leute Selbstausbeuter, die im Theater leben und nie aufhören zu arbeiten", sagt Schwandt. Jetzt muss jede Stunde erfasst und bezahlt werden. Schwandt führte erbitterte Kämpfe mit seinen Mitarbeitern, damit die nach zehn Stunden nach Hause gehen, weil sie ihn sonst in den Ruin treiben. Der zweite Grund war eine Tariferhöhung im öffentlichen Dienst, danach richten sich die Bühnentarife, an die Schwandt sich halten muss: 4 Prozent mehr für 2018 und 2019. Wie soll das gehen? Zumal das Haus dringend eine Generalsanierung braucht – für die Bühnenhydraulik sind Ersatzteile nur noch in Russland erhältlich.

Schwandt fuhr nach Kiel, wieder und wieder, und antichambrierte im Ministerium, die Zusage des Landes lautete dann: 1,5 Prozent mehr, festgeschrieben bis 2022. Mehr gibt es nicht. Es war ein Donnerstag im Juni, als Schwandt inoffiziell von der Festschreibung erfuhr. Am darauffolgenden Montag schrieb er seine Kündigung zum Ende der nächsten Saison – ausdrücklich als Protest gegen die Kulturpolitik des Landes.

Glaubt er wirklich, dem Theater zu helfen, wenn er künftig nicht mehr dafür kämpft? Könnte die Lage für einen wie ihn nicht sogar eine Chance sein, das System Stadttheater ganz neu zu entwickeln? Schwandt winkt ab. "Ich werde das Haus nicht von der zweiten in die vierte Liga heruntersparen. Dafür müssen sie sich jemand anderes suchen." Sie, das ist das Ministerium in Kiel, geleitet von Karin Prien, ehemals bildungspolitische Sprecherin und Hoffnungsträgerin der Hamburger CDU-Bürgerschaftsfraktion. Nach Schwandts Kündigung ließ sie per Pressemitteilung den Satz verschicken, sie hätte sich gefreut, gemeinsam an der Entwicklung der schleswig-holsteinischen Theaterlandschaft zu arbeiten. Schwandt kann sich nicht erinnern, sie je in seinem Theater gesehen zu haben. Außerdem ließ sie einen Mitarbeiter eine Auflistung der dringendsten Investitionen im Theater anfordern. Schwandt hatte die Liste schon im März nach Kiel geschickt, offenbar nahm niemand Notiz davon.

Allzu viele Folgen wird seine Kündigung nicht haben. "Dass ein erfolgreicher Intendant wie Herr Schwandt erklärt, mit Vollendung seiner zweiten Amtszeit keine dritte mehr anzustreben, ist bedauerlich, führt aber nicht zu einer völligen Neubewertung der Situation der kommunalen Theater in Schleswig-Holstein", äußert ein Sprecher gegenüber der ZEIT. Schwandt kann darüber nur müde lachen. Seine dritte Amtszeit läuft längst, seit 2017, der Vertrag ist inzwischen sogar entfristet. Das Ministerium hat ihn wohl mit dem Intendanten in Kiel verwechselt.