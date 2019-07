Wer die Fahndungsgruppe Staatsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen besuchen will, der wird sehr lange nach ihr suchen müssen, sie aber nicht finden. Die Polizisten gehören zum Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf, doch in dem wuchtigen Gebäude der Behörde tauchen diese Spezialkräfte nur selten auf. Sie arbeiten verdeckt. Sie treffen sich morgens in einem entlegenen Büro, so unscheinbar, dass man es für eine Anwaltskanzlei halten könnte – mit dem Unterschied, dass an der Tür kein Hinweisschild hängt. Die Fahnder tragen keine Uniformen, und auch sonst deutet nichts darauf hin, dass sie sogenannte Gefährder observieren: vor allem Islamisten, die unter Umständen Anschläge planen, aber auch Rechts- und Linksextremisten.



Nordrhein-Westfalen baut derzeit eine Anti-Terrorismus-Abteilung im LKA auf und investiert viel Energie in diese Ermittlungen. Was daran liegt, dass der CDU-Innenminister Herbert Reul auf den unterschiedlichsten Feldern der Politik zeigen will, dass der Staat nicht schwach ist, sondern stark. Es liegt aber auch daran, dass in NRW besonders viele Gefährder registriert sind: laut LKA etwa 240, unter ihnen Rückkehrer des IS aus Syrien. Allein der harte Kern, der bereit ist, Anschläge zu verüben, besteht aus etwa hundert Gefährdern.



Bei Razzien im Rheinland in der vergangenen Woche wurden vier Verdächtige festgenommen. Weitere Gefährder dieser Gruppe werden weiterhin verdeckt observiert. Den Polizisten, die für die Überwachung solcher Leute zuständig sind, wurde schon frühzeitig eingeschärft, dass sie mit Außenstehenden nicht über ihre Arbeit sprechen dürfen. Auch ihre Familien erfahren nur das Nötigste über diese Jobs. So dauert es Monate, bis der Leiter der Fahndungsgruppe Staatsschutz nach vielen Diskussionen mit Kollegen und Vorgesetzten bereit ist, sich dazu zu äußern.

DIE ZEIT: Herr Müller, Sie heißen in diesem Interview Klaus Müller, weil Sie Ihren wahren Namen nicht öffentlich nennen wollen. Warum nicht?

Klaus Müller: Ich arbeite beim Staatsschutz. Das ist ein Bereich, in dem großer Wert auf Geheimhaltung gelegt wird. Wir sind eine teilkonspirative Einheit. Meine Dienststelle ist an einem Ort untergebracht, der für die Öffentlichkeit nicht als Polizeidienststelle zu erkennen ist. Es wäre daher kontraproduktiv, wenn ich das Interesse auf mich ziehen würde. Ich könnte dadurch in letzter Konsequenz sogar jemanden unabsichtlich zu meiner Dienststelle führen. Das möchte ich unbedingt vermeiden. Denn wir haben es auch mit Menschen zu tun, die vor Gewalt nicht zurückschrecken.

ZEIT: Was antworten Sie, wenn Sie auf einer Party gefragt werden, was Sie beruflich machen?

Müller: Ich sage, dass ich Polizeibeamter bin. Meistens bekomme ich dann etwas über irgendwelche Verkehrsverstöße zu hören. Ganz selten werde ich gefragt, was ich bei der Polizei genau tue. Wenn doch mal einer nachfragt, sage ich immer, dass ich ein Dezernat beim LKA leite. Das klingt nach einem Verwaltungsbeamten. Da kommen dann keine Nachfragen mehr.

ZEIT: Sie leiten die Fahndungsgruppe Staatsschutz. Was ist Ihre Aufgabe?

Müller: Wir sind das Auge für die Ermittler. Das heißt, ein Ermittler hat eine Person unter Verdacht und sagt zu uns: "Guckt euch mal an, was der so alles macht." Wir sind diejenigen, die rausgeschickt werden, um einen potenziellen Gefährder zu observieren.