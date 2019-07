Ein Freitagabend im Juli, ein Luxushotel in Abu Dhabi. Im Ballsaal beenden sie gerade das Dinner, an runden Tafeln sitzen etwa 150 geladene Gäste in Anzügen oder langen Abendkleidern. Sie alle sind Europäer, die hier am Golf leben. Heute feiern sie eine Art Nationalfeiertag. Der Hauptredner, ein Diplomat und Militär, tritt vor die Anwesenden: Er werde dieser Tage wieder gefragt, ob er nicht Angst habe, schließlich drohe ein Krieg mit dem Iran. Er erwidere dann, die Europäer hier seien doch immer zwischen zwei Emotionen hin- und hergerissen gewesen: Angst und Gier, der Furcht vor Gewalt und der Aussicht auf einen Anteil am Ölreichtum. "Ich sage dann: Noch überwiegt die Gier."

Die Männer und Frauen im Saal lachen laut und klatschen lange. Der Diplomat scherzt, aber er trifft offenbar ihr Lebensgefühl.

Dieser Abend ist nicht öffentlich, deshalb soll es hier nichts zur Sache tun, wer da spricht. Einige der Europäer im Raum sind schon viele Jahre in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), andere erst Monate. Damit sind sie typisch emiratisch: Etwa 85 Prozent der Menschen im Land sind Gastarbeiter. Die meisten stammen aus Bangladesch oder Uganda, schuften 60 Stunden die Woche und kommen gerade eben über die Runden. Doch auch Zehntausende Europäer arbeiten hier, als Manager, Ingenieure, Söldner. Sie verdienen gut und bleiben meist nur wenige Jahre.

Der Diplomat bringt auf den Punkt, wie Europa die VAE bislang wahrgenommen hat: als einen Ort zum Geldverdienen, ein Land ohne politische Ambitionen. Die VAE, ein Staat ohne Eigenschaften.

Doch nun spielt sich vor der Küste dieses Staates ein Schattenkrieg ab, der zu einem tatsächlichen Krieg eskalieren könnte. In der Straße von Hormus, dem wichtigen Handelsweg für Rohöl, haben iranische Kräfte Tanker beschlagnahmt und andere vermutlich sabotiert. Mehrere kamen aus den Häfen der VAE. Die US-Armee hat ihrerseits iranische Drohnen abgeschossen. Von Teheran aus betrachtet sind die Akte ein Aufbäumen gegen illegitime Sanktionen der USA. In Washington ließe sich jeder verschwundene Tanker und jede Drohne zum Kriegsgrund erklären. Im Juni waren US-Kampfjets schon bereit zu einem Angriff, der in letzter Minute abgeblasen wurde. Jetzt rüsten beide Seiten auf. Die USA verlegen zusätzliche Truppen an den Golf, auch nach Saudi-Arabien.

VAE Fläche: 83.600 km² (etwa so groß wie Österreich) © ZEIT-Grafik: Doreen Borsutzki

Auf der Weltkarte liegen die kleinen Emirate wie ein dünner Puffer zwischen den Regionalmächten Iran und Saudi-Arabien. Gerieten die aneinander, würden die VAE zermalmt werden. So sieht es aus. Doch die Größenverhältnisse täuschen. Abu Dhabi ist längst selbst ein Machtzentrum mit einer eigenen, aggressiven politischen Agenda. Es dürfte darüber mitentscheiden, ob der Konflikt weiter eskaliert.

Wenige Kilometer vom Ballsaal entfernt residiert ein Mann, der offiziell nur ein nachrangiges Amt innehat, von dem aber alle hier wissen: In seinen Händen laufen die Fäden zusammen. Es ist der Kronprinz von Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, kurz MbZ.

Bin Zayed, 58 Jahre alt, ist einer von 22 Söhnen des verstorbenen Staatsgründers. Seit sein Halbbruder, Präsident Chalifa, 2014 einen Schlaganfall erlitt, führt MbZ de facto die Regierungsgeschäfte. Die New York Times titelte vor wenigen Wochen: "Der mächtigste arabische Herrscher ist nicht MbS, sondern MbZ". MbS, das ist Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien. Kein anderer arabischer Machthaber dürfte derzeit bekannter sein. Im Westen wurde er als Reformer berühmt und nach dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat berüchtigt.

MbZ hingegen macht, wie sein Land, kaum Schlagzeilen. Das ist seine Stärke.