Wenn Sie hier mit der Bahn stranden, brauchen Sie erst einmal ein Auto. Denn seit einer Streckenschließung in den Achtzigern liegt Wittlich-Hauptbahnhof nicht mehr in der Innenstadt, sondern im Ortsteil Wengerohr. Im alten Bahnhof gibt es jetzt keine Züge mehr, dafür einen sehr guten Dönerladen, Sultan Kebab.

Angeblich fährt von Wengerohr ein Pendelbus ins Zentrum. Aber in der Eifel nehmen nur Schulkinder den Bus. Alle anderen regeln ihr Leben mit dem Auto. Sie verlassen also den zugigen kleinen Bahnhof und setzen sich ins Taxi (hoffentlich ist eins da). Versuchen Sie, die schöne Mosel zu vergessen, an der Sie bis eben entlanggefahren sind. Es geht in die andere Richtung, in die historische Altstadt. Auf dem Weg dorthin kommen Sie durch ein Gewerbegebiet; davon hat Wittlich einige.

Lassen Sie sich am Marktplatz absetzen. Das orange glänzende Rathaus aus dem 17. Jahrhundert, das apricotfarbene Hotel Well und die barocke Thurn-und-Taxis-Posthalterei in zartem Braun strahlen Sie an. Dies ist der schönste Platz der Stadt, also bleiben Sie doch eine Weile.

Sehen Sie das süße Bronzeschwein vor dem Rathaus? Es schaut nicht aus wie ein Mahnmal, obwohl es das irgendwie ist: Im 14. Jahrhundert soll der Trierer Ritter Friedrich von Ehrenburg die Stadt belagert haben. Der Sage nach konnte eines Abends der Pförtner den Bolzen für das Stadttor nicht finden und benutzte stattdessen eine Möhre. Mitternächtens kam dann eine Sau und fraß das Ding; die Trierer drangen ein und plünderten die Stadt. Zur Strafe haben die Wittlicher – seither die "Säubrenner" – alle Schweine gelyncht und gegrillt. In Erinnerung daran feiern sie jeden August die Säubrennerkirmes mit lecker Schweinebraten.

Zur Kirmes ist der Platz proppenvoll. Doch an einem normalen Werktag sehen Sie kaum einen Menschen. Könnten Sie jemanden fragen, woran das liegt, würde der Ihnen sicher sagen: "Die sind alle beim Bungert!" Der Bungert ist der ganze Stolz der Wittlicher, ihr KaDeWe: ein vergleichsweise großes und schönes Kaufhaus mit hippen Klamotten – und der Grund, warum in der Innenstadt niemand mehr shoppt.

Ja, da gehen Sie später auch noch hin, aber erst mal ein wenig Kultur. Der rosa Turm hinterm Marktplatz gehört zur Markuskirche. Sie ist noch immer das Herz der Stadt; an Feiertagen platzt sie aus allen barocken Nähten. Schauen Sie rein, falls Sie Kirchen mögen. Vielleicht probt Herr Schneck an der Orgel, während Sie die bunten Altarfenster des Wittlicher Künstlers Georg Meistermann ... bestaunen wäre zu viel gesagt. Zur Kenntnis nehmen, einigen wir uns darauf.

Neben der Kirche, in der Karrstraße, finden Sie den historischen Gasthof Haus Daus. Hier ist man dem Schwein sehr verbunden. Es gibt sieben Schnitzelvarianten, von Jäger- bis Hawaii-. Dazu, wie früher zur Erstkommunion, Kroketten aus silbernen Schalen.

Nach dem Essen möchten Sie sich bewegen. Das können Sie an den neuen Lieser-Terrassen tun. Es handelt sich um eine Freitreppe am Flüsschen Lieser mit Übergang zum Stadtpark, wo Jugendliche erste Haschisch-Erfahrungen machen. Oder Sie laufen, ihrem touristischen Instinkt folgend, zum Schlossplatz. Wir befinden uns auf altem kurtrierischem Gebiet; die Trierer Erzbischöfe haben auf dem Weg nach Koblenz stets hier Rast gemacht. Aber ach, wo sich früher das schöne Schloss Philippsfreude erhob, steht heute eines der hässlichsten Einkaufszentren in ganz Rheinland-Pfalz, das Schlosscenter. Französische Revolutionstruppen haben Philippsfreude zerstört, heute will ein Franzose, mein ehemaliger Erdkundelehrer, den Bau rekonstruieren lassen.

Auf einen Kaffee haben Sie noch Zeit? Da muss ich Sie enttäuschen. In der Wittlicher Innenstadt werden Sie keinen guten Espresso bekommen. Dafür müssen Sie – zum Bungert! Dort steigen Sie bis unters Dach, ins Café 50° Nord, genießen den weiten Blick über die Raps-, Erdbeer- und Tabakfelder der Wittlicher Senke und denken sich: Von hier oben betrachtet, ist es doch ganz schön.