Es gibt Lach-Yoga und Schlaf-Yoga, Power- und Schwitz-Yoga. Hormon-Yoga soll beim Kinderwunsch helfen, Baby-Yoga Säuglinge beruhigen, Senioren-Yoga Ältere fit halten. Was immer Körper und Seele für Anliegen haben, es gibt nichts, bei dem Sonnengruß und herabschauender Hund nicht helfen.

Bloß was, wenn man gar nichts hat? Zumindest keinen Kinderwunsch, kein Rücken und auch sonst keine akute seelische Schieflage? Die Kanadierin Lindsay Istace schlägt für diesen Fall eine ganz eigene Trainingsart vor: Wut-Yoga (Rage Yoga). Hierhin geht man ohne spezielles Anliegen, eher wie auf eine Party. Alkohol ist explizit erwünscht, es darf laut Heavy Metal laufen, und wer mag, kann unablässig wüst fluchen, sei es aus Spaß oder in echt, am Ende geht es darum, "zen as fuck" zu werden.

Ganz neu ist das Konzept allerdings nicht. Schon in den Sechzigern war es populär, gemeinsam zu schreien. Damals turnte man nur keine Asanas, die jungen Menschen, die sich durchs Brüllen emotional reinigen wollten, hatten ernstere Anliegen, nämlich die Abgrenzung von ihren oftmals in festen Rollenbildern und Kriegserinnerungen gefangenen Eltern. Wut-Yoga erscheint dagegen wie eine Spaßveranstaltung.

Doch als Versuch, eine Starre zu überwinden, hätte auch Rage-Yoga aktuell Potenzial, der neue Massensport zu werden. Wo laufend die tiefe Spaltung der Gesellschaft beklagt wird, wo Privates politisch ist und von der Gegenseite verteufelt wird, sind gemeinsame Räume des Dialogs ziemlich selten geworden. Wo finden Steak- und Tofu-Schnitzel-Esser denn noch zusammen? SUV- und Fahrradfahrer? Parteien und YouTuber? Was ist ihre gemeinsame Sprache jenseits von gereizten, belehrenden Kommentaren?

Ob wie geklont in bunten Veja-Schuhen mit einer Packung Weizenkleie unterm Arm vor der Alnatura-Kasse oder als Gruppe Jünglinge im Amthor-Style beim Sommerfest der JU – der Ausbruch aus der eigenen Bubble ist mittlerweile gar nicht mehr so leicht. Man muss ihn suchen und auch wollen. Rage-Yoga könnte hier eine Einladung zum Neuanfang sein. Es setzt dort an, wo Unterschiede im Weltbild komplett egal sind, nämlich beim Körper. Ob man den nun lieber mit Schweinshaxe oder Grünkern verwöhnt – vor fiesen Verspannungen im unteren Rücken ist keiner sicher. Ob man als rechter oder linker Twittertroll zu viel vorm Bildschirm gesessen hat, ist dem eingeklemmten Iliosakralgelenk am Ende komplett einerlei.

In den Sechzigern wurde das heilsame Brüllen auch "Bonding-Therapie" genannt. Das Wegbrüllen von allem Negativen galt als Weg zu emotionaler Offenheit zwischen den Menschen. Man sollte also aufhören, auf den Dialog zu warten. Bevor der ersehnte Friede zwischen den Milieus entstehen kann, müssen sich alle erst ein und für alle Mal ultimativ abreagieren. Ob urbane Flugscham-Veganer, Ballermann-Prolls aus der Provinz, alte weiße Männer oder junge migrantische Feministinnen – vielleicht muss der gegenseitige Frust ungefiltert raus, bevor sie überhaupt wieder miteinander reden können. Vielleicht müssen sie alle brüllen, brüllen und brüllen, bis sie nicht mehr wissen, wer sie waren, wo sie herkamen, was sie wollten und wen sie so tief verabscheuten. Ihre große Verbrüderung (in der "Bonding-Therapie" übrigens oft mit Umarmungen besiegelt) käme dann ganz von allein, der Weg zur neuen Mitte wäre irgendwann einfach freigeschrien.

Alles, was es für diese schöne Utopie bräuchte, wären ein paar Yoga-Matten und ein freundlicher, gemeinsamer Raum. Robert Habeck sollte dringend ein Studio in Berlin anmieten.