Zeit seines Lebens hatte es der Landwirt Franz Lehner vor allem mit Pflanzen zu tun, das bringt sein Beruf so mit sich. Er hat Rübensorten wie Annelaura, Hannibal und Marley angebaut, kennt sich aus mit Kartoffelarten wie Anouschka, Krone und Melody, dazu mit Weizen, Roggen, Zwiebeln. Ginge es nach ihm, wäre es dabei geblieben. In diesem Frühjahr aber sah sich der Bauer Lehner genötigt, einen Feldversuch zu starten. Vordergründig ging es um die Bienen. In Wahrheit ging es ihm um Menschen. Um Menschen, die von sich glauben, sie führten das richtige Leben.

Franz Lehner wollte prüfen, ob das stimmt.

Er erzählt von seinem Versuch in der Stube seines Bauernhofs am Rande der Gemeinde Rain im Landkreis Straubing-Bogen, Niederbayern. In der Küche knetet seine 81-jährige Mutter Maultaschenteig fürs Mittagessen.

Seit je lebt die Familie von der Landwirtschaft, jedenfalls seit sieben Generationen, so weit hat Lehner im Bischöflichen Zentralarchiv zurückblicken können. Wer sich Lehner, 53, verheiratet, drei Söhne, deshalb als barocken Urbayern vorstellt, ist bereits den eigenen Klischees erlegen. Lehner ist ein schlanker, beinahe drahtiger Brillenträger. Auf dem Dach seiner Scheune gleißt eine Solaranlage. Immer sei er mit der Zeit gegangen, sagt er. Lange habe er beim Pflügen, Säen und Ernten Stolz empfunden, das Gefühl gehabt, einen wesentlichen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten.

Der Zorn packte ihn im vergangenen November

"Aber letzten Winter", sagt Lehner, "da hab ich erfahren, dass alles, was ich je gemacht hab, falsch war. Ach, was: dass ich ein schlechter Mensch bin!"

Der Zorn, den Lehner mühevoll mit Ironie verkleidet, packte ihn im vergangenen November. Da lief in Bayern – ausgehend von den Städten – ein Volksbegehren an, das manche Landmenschen wie Lehner erschütterte. Initiiert von der eher unbedeutenden Ökologisch-Demokratischen Partei, dann mitgetragen von den Grünen und Organisationen wie dem Landesbund für Vogelschutz und dem Landesverband bayerischer Imker, ging es darum, das Bayerische Naturschutzgesetz zu verschärfen. Bauern wie Franz Lehner sollten ihre Weiden seltener mähen, ihre Felder nicht mehr bis an die Bäche ausdehnen, weniger Gift spritzen. Ziel der Aktion: die Artenvielfalt schützen. Motto: "Rettet die Bienen!"

"Mein Verhältnis zur Biene ist eigentlich entspannt", sagt Lehner. Hin und wieder wird er gestochen, wenn er barfuß durch seinen Garten geht. Da wuchert Klee, da wachsen Gänseblümchen; welcher Bauer will auch noch in seiner Freizeit mähen? Mit der Biene als Tier habe er kein Problem, sagt Lehner. Mit der Biene als Botschafterin aber. Und zu einer Botschafterin war sie gemacht geworden.

In der Stadt ist es leicht, ein guter Mensch zu sein

Wenn der Bauer Lehner im vergangenen Winter im Fernsehen die Nachrichten schaute, sah er dort häufig Menschen, die teure wasserdichte, atmungsaktive Kleidung trugen, als würden sie gleich ans Meer fahren, um gestrandete Wale zu retten, oder in den Himalaya, um Müll aufzusammeln. Dabei standen sie nur vor bayerischen Rathäusern Schlange, um das Volksbegehren für die Biene zu unterzeichnen.

Lehner hörte die Leute im Fernsehen Sätze sagen wie: "Es muss sich was ändern ..." und "Man muss doch was tun ..."

Er fragte sich: "Wer ist man? Das bin dann wohl ich! Ihr schreibt da nur eure Namen hin."

Schon länger hatte Lehner den Eindruck, dass es in der Stadt leichter sei, ein guter Mensch zu sein. Dort wurde man zum Klimaretter, indem man demonstrierte. Zum Energiehelden mit dem Wechsel des Stromanbieters. Zum Bienenfreund mit einem Autogramm. Die Windräder wurden dann ja auf dem Land errichtet, die Stromtrassen dort verlegt. Und jetzt sollten überall noch Blumen blühen?