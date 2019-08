Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.



Can Dündar ist Chefredakteur des von ihm in Deutschland neu gegründeten Webportals #Özgürüz. Er schreibt für DIE ZEIT eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei.

Normalerweise sind Türken stolz, wenn irgendwo jemand aus der Familie, und sei der Verwandtschaftsgrad noch so entfernt, eine wichtige Aufgabe erfüllen kann. Doch als jetzt Boris Johnson, der doch immerhin "Istanbuler Wurzeln" hat, zum britischen Premierminister gekrönt wurde, kam in der Türkei kaum Freude auf, und das aus zwei Gründen. Erstens gewann Johnson vor drei Jahren den "Erdoğan-Schmähgedichte"-Wettbewerb der britischen Zeitung The Spectator, ausgeschrieben aus Protest, weil Merkel die Strafverfolgung des Satirikers Jan Böhmermann wegen seines Schmähgedichts auf Erdoğan zugelassen hatte.

Zweitens genießt Johnsons Urgroßvater Ali Kemal, der in der osmanischen Regierung die Posten des Bildungs- und Innenministers bekleidete, einen schlechten Ruf: In der Türkei beschimpft man bis heute mit "Ali Kemal" all jene, denen man Verrat vorwirft. Kemal, der nicht nur Politiker war, sondern auch hochgebildeter Journalist, führte in Aleppo, Paris, Genf und Kairo ein buntes Leben. Er wetterte gegen den Befreiungskrieg und forderte in seinen Artikeln die Todesstrafe für Mustafa Kemal. Als der Befreiungskampf siegte und Mustafa Kemal die heutige Türkei begründete, änderte Johnsons Urgroßvater plötzlich seine Meinung und begrüßte den Triumph als "Fest der Türken". Doch zu spät. Nach seiner Festnahme 1922 wurde er einem wütenden Mob überlassen, der ihn totschlug und seinen Leichnam weithin sichtbar aufhängte. Manche Historiker empfinden die außergerichtliche Hinrichtung als "Blutfleck der Republikgründung", andere werten sie als "abschreckendes Beispiel für potenzielle Verräter".

Ali Kemal war zweimal verheiratet, der gemeinsame Sohn seiner zweiten Ehefrau, einer Türkin, wurde Diplomat. 1978, als die Asala, eine Untergrundorganisation marxistisch-leninistischer Armenier, einen Anschlag auf die türkische Botschaft verübte, wurde er verletzt, und seine Frau kam ums Leben. Der Sohn aus Ali Kemals erster Ehe mit einer Engländerin heiratete wiederum eine Britin. Sie wurden Boris Johnsons Großeltern.

Johnson war ein paar Mal in der Türkei, traf Verwandte und studierte die Zeitungen, für die sein Urgroßvater geschrieben hatte. Sein Fazit lautete: "Ali Kemal irrte." Als Johnson letzte Woche Premier wurde, titelte eine türkische Zeitung: "Er ist Türke, aber keiner von uns".

Mit Spannung wird jetzt der Augenblick erwartet, in dem der neue britische Premier Johnson mit Erdoğan zusammentrifft, über den er seinen obszönen Limerick gedichtet hatte.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe