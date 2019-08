Es wirkt wie ein Wink mit dem Zaunpfahl. Unmittelbar vor der Einfahrt ins Bundeskanzleramt parkte dieser Tage ein Lieferwagen mit der Aufschrift "Glaserei". Gläserne Geschäfte sind im Augenblick im Kanzleramt am Wiener Ballhausplatz in der Tat vordringlich angesagt.

Im ersten Stock des ehemaligen Palais Metternich hat die neue Hausherrin vergangenen Mittwoch kurz nach 9 Uhr vormittags bereits die erste Sitzung hinter sich. Es ging – wie in vielen politischen Runden dieser Tage – um "Schredder-Gate", die Daten-Vernichtung in den letzten Tagen der Regierung von Sebastian Kurz.

Brigitte Bierlein, seit bald zwei Monaten interimistische Regierungschefin, weiß um die Herausforderung, vor der sie in diesem Zusammenhang steht: Ihr Kabinett muss höllisch aufpassen, nicht in einen Wahlkampf hineingezogen zu werden, dessen erste Vorboten nichts Gutes verheißen.

Die Kanzlerin ließ sich von der morgendlichen Beamtenrunde den Stand der hausinternen Ermittlungen berichten, wer was wann über die spektakuläre Vernichtung der fünf Festplatten bei der Firma Reißwolf wusste. Noch müssten alle Erkenntnisse unter Verschluss gehalten werden, bedauert Bierlein. Doch spätestens gegen Ende der ersten Augustwoche will die interne Revision ihren Ermittlungsbericht vorlegen.

Noch Tage bevor die Affäre die Gemüter erhitzte war das zwölfköpfige Übergangskabinett auf etwas ruhigere Zeiten eingestellt. Die Kanzlerin befand sich am Freitag der vorvergangenen Woche ausnahmsweise schon am frühen Nachmittag auf dem Weg ins Wochenende, als ihr Büro dringende Medienanfragen ereilten. Schicksal einer Neo-Politikerin: schnurstracks retour ins Kanzleramt. Die Affäre war nolens volens krachend am Kabinettstisch jener Regierung aufgeschlagen, die für einen geordneten Übergang zwischen der Ära Kurz I und der wahrscheinlichen Ära Kurz II sorgen sollte.

Ein dickes Bündel parlamentarischer Anfragen liegt bereits auf dem Schreibtisch der Regierungschefin. Demnächst dürfte sie auch dem Parlament in einer Sondersitzung Rede und Antwort stehen müssen. Gegen den zur Rechtfertigung der Vernichtungsaktion geäußerten Generalverdacht, Beamte würden parteiisch agieren, hat Bierlein das tausendköpfige Beamtenheer ihres Hauses bereits in Schutz genommen. Schließlich ist auch sie auf dessen Goodwill angewiesen.

Der erfahrene jahrzehntelange Leiter der IT-Abteilung scheidet jetzt bei der internen Aufklärung als Informant aus, er musste sich schon Wochen vor der Schredder-Affäre für längere Zeit in den Krankenstand verabschieden. Langjährige Beamte im Kanzleramt bezweifeln allerdings, dass sich im Fall der Mission Reißwolf Hinweise auf vernichtete Inhalte finden lassen werden, und mutmaßen, dass die Befehlskette, die zur Verwandlung von amtlichen Dateien in Metallstaub führte, im Dunkel bleiben wird. In den Stäben der Machthaber sei es in letzter Zeit in Mode gekommen, wichtige Entscheidungen zu treffen, ohne sie zu verakten, wie der Fachjargon es nennt, wenn Schriftgut in einen offizielles Dokument verwandelt wird. Dadurch werden keine Spuren hinterlassen.

Brigitte Bierlein wirkt trotz der dräuenden Widrigkeiten gelassen. Eine Auszeit war bei der Kanzlerin ohnehin nicht eingeplant: "Ich bin so gepolt: Solange ich diese Verantwortung trage, gehe ich nicht auf Urlaub. Denn Sie wissen schon, sobald die Katze aus dem Haus ist ..." Die ehemalige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs zieht so auch in den ersten Woche nach der Schredder-Affäre beflissen die Fäden hinter den Kulissen.