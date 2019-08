Abendessen mit Lord P. in Todi, Umbrien. Inmitten der jahrtausendealten Etrusker-Kulisse spürt man wenig vom neuen Italien des Demagogen Matteo Salvini und landet sofort bei Boris Johnson, dem britischen Premier.

Der Lord hat Labour verlassen, weil er den Antisemitismus und Linksradikalismus der Partei nicht mehr ertragen wollte. Wie hält es der Pro-Europäer mit Boris J.? Die lapidare Antwort: "Boris verkörpert keine flüchtige Aufwallung, sondern einen Trend." Neuerdings wolle fast die Hälfte der Briten den Brexit um jeden Preis; die "Remainer" seien auf ein Zehntel gefallen.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Und wenn sich erst die Lkw in Dover stauen, die Lebensmittelpreise hochschießen, Investitionen und Jobs schwinden? Der EU-Freund betont die Gefühlslage: "Ihr kennt ja bloß London, das überwältigend für den Verbleib gestimmt hat. Schon in Liverpool und Leeds hassen sie die EU, weil die sie kujoniert und ihrer nationalen Würde beraubt."

Hierzulande hieß das einst ganz links: "Macht kaputt, was euch kaputt macht." Nur kleine Krämerseelen würden in England an die Kosten gekappter Kooperation und nationaler Alleingänge denken. Take back control!

Die Briten sind nicht allein. Die Liste ist lang. Trumps Amerika, Putins Russland, Salvinis Italien, Le Pen in Frankreich, die FPÖ in Österreich, die National-Autoritären in Osteuropa, Brasilien und Manila, Modis Hindu-Nationalisten in Indien ...

Es sind eben nicht nur Donald und sein Freund Boris. Das Muster taucht immer wieder in der Geschichte auf. Da verbündet sich eine Gegen-Elite mit dem "gemeinen Volk" gegen die herrschende Klasse. Heute rollen der Millionär Trump und der Eton-und-Oxford-Zögling Johnson das Establishment auf, das für Internationalismus und Interessenausgleich steht, zugleich korrektes Verhalten und Denken bestimmt.

Die "Abgehängten", die in Amerika und im Brexit-Referendum die Hälfte der Stimmen repräsentierten, sind in der großen Mehrheit keine Neo-Faschisten. "Take back control" – "Bloß raus!" – ist die Botschaft des neuen Nationalismus, der zwar defensiv ist, sich aber wie jeder romantische Mythos nicht um Konsequenzen kümmert.

Ob die Ernüchterung Trump und Johnson bei der nächsten Wahl davonfegt? Solche "Punks" (so der Guardian) werden gewählt, weil sie Anstand und Wahrhaftigkeit zertrümmern, wie es die echten Punks mit dem Bühnen-Mobiliar getan haben. Politik als Brutalo-Entertainment ist das Programm, und es funktioniert rings um die Welt.

Abgerechnet wird trotzdem. Johnson wähnt, der Preis des Chaos-Brexits sei "winzig". Auch wenn dabei eine harte Grenze zwischen Irland und dem Norden herauskommt? Wenn Schottland beim nächsten Mal für die Sezession votiert? Wenn London am 31. Oktober abspringt und dann aus einer Position der Schwäche um einen neuen Deal betteln muss? So denken doch nur Buchhalter!

Die Deutschen, die einst die Welt in Brand gesteckt haben, dürfen sich glücklich schätzen mit ihren ach so langweiligen Politikern. Die drehen an den Schrauben, verteilen Wahlgeschenke und wollen niemandem wehtun, am wenigsten sich selber. Deshalb eine Sprache, die sich im Ungefähren verliert, eine Politik, die das Abenteuer hasst. Nationalismus, lehrt nicht nur die deutsche Geschichte, hat seinen Preis. Doch Donald und Boris lesen keine Bilanzen. Abgerechnet wird trotzdem.