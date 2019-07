Niccolò Machiavelli hat bekanntlich den Mächtigen den Rat gegeben, öffentliche Meinung und Geschichtsschreibung lieber selbst in die Hand zu nehmen, ehe sich andere ihrer bemächtigen. Nur so könnten von ihnen begangene politische Verbrechen in Tugendtaten verwandelt werden. Auf Machiavelli antwortete später sein gelehriger Schüler Friedrich II., König in Preußen, unmittelbar vor seiner Inthronisierung. Der Schüler wollte nicht als Schüler dastehen – jetzt nicht und auch später nicht, als er längst ein Meister rechtsverletzender Machtpolitik war. In seinem Antimachiavell sagte er: "Die Geschichtsschreiber bilden die Charaktere und Handlungen der Menschen ab. Dieser aber (Machiavelli) hat sich vorgenommen, die Tugend zu vernichten (...). Ich hingegen sage, man muss gut und klug sein, um als mächtiger, gerechter und geschickter Fürst geachtet zu werden." Aber sein Widerspruch war nur Schein; er hatte eben gerade von Machiavelli gelernt, dass er selbst für seinen Ruf in der Geschichte zu sorgen hatte und sich als Verteidiger der Tugend, als Schöngeist und Kunstfreund darstellen musste.

