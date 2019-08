Eine der schärfsten Waffen der Diplomatie ist das Ochsenbäckchen. Das zeigt sich, als im Juli 2017 die mächtigsten Männer und Frauen der Welt im kleinen Saal der Hamburger Elbphilharmonie zusammensitzen: Angela Merkel und Donald Trump, Wladimir Putin, Shinzo Abe, Xi Jinping. Draußen steigen Rauchsäulen auf, ziehen vermummte Randalierer durch die Straßen, zerschlagen Scheiben, plündern Supermärkte. Der G20-Gipfel und seine Gegner erschüttern die Stadt. Auch in der Elbphilharmonie ist die Stimmung angespannt.

Die Verhandlungen über die Konflikte im Mittleren Osten und in Nordkorea, den globalen Handelskrieg und die Klimakrise waren äußerst zäh verlaufen. Vor allem US-Präsident Trump hatte sich unversöhnlich gezeigt. Zudem hatten Gipfelgegner der kanadischen Delegation die Reifen zerstochen, Trumps Gattin Melania hatte der Krawalle wegen stundenlang im Gästehaus festgesessen, und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker war wegen Straßenblockaden zu spät gekommen. Nun konnte nur noch eins die Stimmung retten: das Abendessen. "Da durfte nichts, aber auch gar nichts schiefgehen", erinnert sich Konrad von Arz.

Von Arz, ein zuvorkommender Herr im dunklen Anzug, ist Protokollchef des Auswärtigen Amts. Ursprünglich sei für G20 ein klassisches Arbeitsessen geplant gewesen, erzählt er, mit abgespecktem Menü und üppiger Agenda. Angela Merkel aber, die Gastgeberin, habe angesichts der verfahrenen Situation das Arbeitsessen in ein Social Dinner verwandeln lassen, einen eher geselligen Abend mit erlesenen Speisen. Statt Tagesordnungspunkten und Arbeitspapieren wurden Ochsenbäckchen und Rinderfilets serviert. Statt Simultandolmetschern standen Kellner bereit. Und der Plan ging auf. "Die Stimmung löste sich", berichtet von Arz. "Den Gästen schmeckte das Essen, einige verlangten sogar Nachschlag." Auch Donald Trump habe sich entspannt mit den anderen Staats- und Regierungschefs unterhalten – und am Ende sogar in der Küche vorbeigeschaut. Am Tag darauf bedankte er sich bei Merkel. "Wunderschön" sei der Gipfel gewesen, twitterte der US-Präsident.

"Das gemeinsame Mahl rührt an unsere Urbedürfnisse nach Schutz und Verpflegung. Es gehört zu den Grundmaßnahmen der Vertrauensbildung", erklärt von Arz. Und ob man wolle oder nicht: "Ist das Essen gut, lassen Sie sich davon beeinflussen. Das ist Tiefenpsychologie."

Seit je lösen Menschen Konflikte beim Essen. Das gemeinsame Mahl vermag, was ein Gespräch allein oft nicht erreicht: Vertrauen schaffen, Frieden stiften. Schon die Keltenfürsten luden zu Gelagen, verteilten Fleisch und Wein, um sich die Untertanen gewogen zu machen. Renaissance-Herrscher regelten ihre Erbfolge bei üppigen Hochzeitsbanketten. Reichskanzler Otto von Bismarck überzeugte politische Gegner nicht nur mit Argumenten, sondern auch mit erlesenen Speisen, Seezungenfilets und Trüffelragout – und mit berauschenden Getränken. Sein bester Botschafter, soll Bismarck gesagt haben, sei der deutsche Wein.

Heute ergründen Historiker und Soziologen, Kulturwissenschaftler und Psychologen die Kraft des gemeinsamen Essens. Sie werten Menüfolgen aus und erforschen deren Einfluss auf die Diplomatie, unterziehen Esser psychologischen Tests und belauschen Familien am Abendbrottisch. Die Ergebnisse der Forscher zeigen, wie wichtig diese uralte Kulturtechnik ist – und wie bewahrenswert. "Wenn wir nicht zusammen essen, geht uns Sicherheit verloren und Geborgenheit", sagt der Psychologe Marshall Duke. "Gemeinsames Essen ist das Rückgrat des menschlichen Miteinanders."

Marshall Duke ist gerade nicht leicht zu erreichen. Er hat sein Handy verlegt, sehr aufregend alles. "Mein Enkel heiratet übermorgen!", ruft er ins Telefon, als man ihn endlich doch am Apparat hat. Bei der Feier wird er eine wichtige Rolle spielen: "Ich bin der Älteste in der Familie, deshalb werde ich das Brot für alle schneiden, das ist ein jüdischer Brauch. Dann beginnt das Essen." Duke wird einiges zu tun haben: 250 Gäste sind geladen.

Der Großvater, der sich so auf das große Festmahl freut, hat das alltäglichste aller Familienrituale erforscht: das Abendessen. Was jeder schon tausend Mal genossen oder verschlungen, geliebt oder gehasst hat, untersuchte er mit den Mitteln der Wissenschaft. Duke ist Psychologie-Professor an der Emory University in Atlanta. Er wollte wissen: Was passiert da am Esstisch abends zwischen sechs und acht mit Vätern, Müttern, Kindern?

"Wir haben uns bei Familien zum Abendessen eingeladen und ein Aufnahmegerät mitgebracht", erzählt Duke. Doch statt mitzuessen, installierten die Forscher ihr Gerät und verschwanden dann wieder, um das Geschehen nicht zu stören. Später werteten sie die Aufnahmen aus, Wort für Wort, Tischgespräche von 40 Familien. "Es war ganz erstaunlich, worüber die alles redeten", berichtet der Psychologe. "Ein Vater fragte doch tatsächlich: 'Wisst ihr noch, als Onkel Billy ermordet wurde?', und gleich im nächsten Satz ging es darum, wer die Kinder zum Fußball fährt."