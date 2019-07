Deutschlands wichtigstes Gericht und der Stolz seiner Bürger, das Bundesverfassungsgericht, befasst sich dieser Tage mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Und es erscheint wie die Schlacht von gestern. Eine wichtige Schlacht, ja – alle alten Kämpfer reden sich gekonnt in Rage –, aber sie ist doch geschlagen. Schließlich hat die EZB den Kauf von Staatsanleihen, um den es hier geht, nicht nur in gigantischem Ausmaß jahrelang vollzogen. Sie hat sogar schon wieder damit aufgehört. Sie kauft derzeit nur noch, wenn Anleihen auslaufen, um den Bestand zu erhalten. Dazu kommt, dass nicht zu erwarten ist, dass das etwas kleinlaut gewordene Verfassungsgericht ihr klare Grenzen setzt. Schließlich hat es das schon beim letzten Mal nicht gewagt. Und da ging es um ein weitaus umstritteneres Kaufprogramm von Staatsanleihen; eines, das die EZB nie umgesetzt hat.

Und während sich beide Seiten der alten Streitfront noch einmal die alten Argumente um die Ohren schlagen ("Enteignung der Sparer!", rufen die einen, "Der Euro zerbricht!", die anderen), merken sie nicht, was um sie herum passiert. Da hat sich nämlich längst alles verändert.

Das beginnt damit, dass in Frankfurt gerade die Schlacht von morgen vorbereitet wird. Noch-EZB-Präsident Mario Draghi (im November folgt auf ihn Christine Lagarde) hat in der vergangenen Woche signalisiert, dass er wegen der leicht ins Stocken geratenen Wirtschaft Europas wieder mehr tun könnte. Arbeitsgruppen sollen eine mögliche Operation für September vorbereiten: Die Ideen reichen von noch niedrigeren Zinsen bis zu einem neuen Kaufprogramm, das sich in Größe und Zusammensetzung vom bisherigen unterscheiden dürfte. Schon fordern die ersten Verrückten, die EZB solle Aktien kaufen.

Es geht damit weiter, dass die Fragen zu dieser Politik ganz andere sind. Nicht mehr nur: Darf der das? Sondern: Wirkt das überhaupt? Mit dem Geld der Notenbank, das stellt Europa überrascht fest, ist es ein wenig wie mit Kaffee. Erhöht man die tägliche Dosis, wirkt das belebend, aber nur eine Zeit lang. Schnell gewöhnt sich der Körper daran. Um richtig wach zu werden, kann man die Dosis immer weiter erhöhen. Aber irgendwann ist eine Grenze erreicht: Dann macht ein weiterer Espresso nicht mehr wach, sondern zittrig.

Mario Draghi hat in seiner Zeit als EZB-Präsident die Geld-Dosis oft erhöht – auf nie gekannte Höhen. Das Ziel einer Inflation von nahe, aber unter zwei Prozent, das die EZB sich gesetzt hat, verfehlte er doch immer wieder. Und die Wirtschaft, die bei solch einer Politik boomen sollte, tut das Gegenteil: Sie schwächelt, etwa in Deutschland. Sie zittert.

Es könnte also sein, dass die EZB die Grenze erreicht hat, ab der die Erhöhung der Dosis nichts mehr bringt. Zumal die Schäden mittlerweile zutage treten. Immobilien- und Aktienpreise sind in die Höhe geschossen. Falls das schon Blasen sind – und vor Überhitzung auf dem Immobilienmarkt warnen sogar schon EZB-eigene Gremien –, kann man sie durch noch mehr Geld vom Platzen abhalten. Dann platzen sie im schlimmsten Fall später umso spektakulärer.

Wer glaubt, die Notenbank könne doch sowieso nicht mehr viel tun, der schaue sich nur die neue Staffel der grandiosen Netflix-Serie Haus des Geldes an. Da lassen Bankräuber Zeppeline über Madrid kreisen und Geld abwerfen, insgesamt 140 Millionen Euro. Chaos bricht aus, weil die Leute alles stehen und liegen lassen, um die Scheine zu fangen. Und doch zitieren die Diebe nur eine ökonomische Idee, das sogenannte Helikoptergeld. In abgewandelter Form, etwa als Gutschrift an die Bürger, wird es ernsthaft in Zentralbanken diskutiert.

Es geht also noch mehr. Soll die EZB es aber tun? Das sollte nicht juristisch entschieden werden, sondern anhand einer Frage: Funktioniert es?

Zuletzt funktionierte es nicht mehr richtig, erhöhte vor allem Gefahren. Das spricht dafür, endlich mal den Blick zu wenden. Wieso schauen alle auf Mario Draghi, wenn der Maschinenbau hustet – während es in der deutschen Politik schick geworden ist, nichts von Wirtschaft zu verstehen? Diese Arbeitsteilung zwischen Frankfurt und Berlin ist Unsinn. Denn die Probleme, die Deutschlands Wirtschaft hat, kann Draghi nicht lösen. Es braucht Politiker, die sich etwas zutrauen: die Unternehmen zu mehr Investitionen verleiten zum Beispiel; die Innovationen geschickt fördern; die das völlig verkorkste Verhältnis zur Autoindustrie klären; und die ein überzeugendes Konjunkturprogramm aus der Schublade zaubern, falls es ganz schlimm kommt. Aber nur dann.